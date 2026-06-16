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  4. «Челси» может подписать Каррераса на замену Кукурелье, уехавшему в «Реал»

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«Челси» может подписать Каррераса на замену Кукурелье, уехавшему в «Реал»
Каррерас может занять место Кукурельи в «Челси».

Альваро Каррерас может стать заменой Марку Кукурелье.

27-летний защитник подписал контракт с «Реалом» после четырех сезонов в «Челси».

Как сообщает As, подтверждая сведения журналиста Саймона Филлипса, в обратном направлении может проследовать Каррерас. Альваро вошел в шорт-лист лондонцев, и «синие» изучают возможность заключения сделки и пытаются узнать, готов ли испанец покинуть мадридский клуб через год после перехода из «Бенфики».

«Реал» не считает 23-летнего защитника неприкосновенным, но более конкретных планов на свой счет Каррерас пока не знает. Жозе Моуринью хотел бы, чтобы Альваро составил Кукурелье конкуренцию, однако эту роль может принять и Фран Гарсия.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoАльваро Каррерас
logoМарк Кукурелья
logoпремьер-лига Англия
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Комментарии

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А нельзя было просто обменяться? Челси как всегда на высоте. Детский сад ))))
Смена политики во все поля, я смотрю.
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