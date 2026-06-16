«Челси» может подписать Каррераса на замену Кукурелье, уехавшему в «Реал»

Каррерас может занять место Кукурельи в «Челси».

Альваро Каррерас может стать заменой Марку Кукурелье .

27-летний защитник подписал контракт с «Реалом » после четырех сезонов в «Челси ».

Как сообщает As, подтверждая сведения журналиста Саймона Филлипса, в обратном направлении может проследовать Каррерас. Альваро вошел в шорт-лист лондонцев, и «синие» изучают возможность заключения сделки и пытаются узнать, готов ли испанец покинуть мадридский клуб через год после перехода из «Бенфики».

«Реал» не считает 23-летнего защитника неприкосновенным, но более конкретных планов на свой счет Каррерас пока не знает. Жозе Моуринью хотел бы, чтобы Альваро составил Кукурелье конкуренцию, однако эту роль может принять и Фран Гарсия .