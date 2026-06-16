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  4. В дом Шолля в Мюнхене проник незнакомец с психическим расстройством. Он поел, принял душ и попытался голым лечь в постель к дочке экс-игрока «Баварии»

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В дом Шолля в Мюнхене проник незнакомец с психическим расстройством. Он поел, принял душ и попытался голым лечь в постель к дочке экс-игрока «Баварии»
Незнакомец пытался забраться в постель к дочери Мехмета Шолля.

В дом экс-полузащитника «Баварии» и сборной Германии Мехмета Шолля проник незнакомец.

Это произошло в Мюнхене в ночь с 14 на 15 июня, примерно в 05:00 по местному времени.

48-летний мужчина пробрался в дом Шолля, воспользовавшись незапертыми террасными дверьми. Свой рюкзак и обувь он оставил у дома.

Незнакомец не стал искать ценности – вместо этого он начал есть различные продукты, после чего принял душ. Затем обнаженный мужчина направился в комнату старшей дочери Шолля. 20-летняя девушка спала вместе со своим парнем, выступающим за вторую команду «Мюнхена-1860». 

«Этот псих залез в дом моего отца, где мы спали с моим парнем. Когда он попытался лечь на меня в нашей спальне, мы с моим другом сильно его избили. А потом держали до приезда полиции», – рассказала дочь Шолля Bild.

Отмечается, что при задержании подозреваемый получил рассечение.

По имеющейся информации, мужчина уже ранее состоял на учете у психиатра. Криминальная полиция сейчас устанавливает точные обстоятельства произошедшего. Подозреваемого уже направили в психиатрическую клинику.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Focus
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Комментарии

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С чего вообще решили,что он пришел к дочке,а не к игроку Мюнхена-1860.
Вся история - какой-то сюр.))
Жаль мужика, ничего же плохого не сделал, а его избили:)
Где глянуть этот артхаус? Ну хотя бы пылесос не стал трогать, и на том спасибо
Дайте стул! Я присяду.
Ответkokorin91
Дайте стул! Я присяду.
Знаем мы, для чего тебе стул нужен😼
Надо закрывать двери...
Погуглите фото Жозефины Шолль, тут многие диагностировали бы у себя психическое расстройство выражающееся в неудержимом желании проникнуть к ней в опочивальню
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