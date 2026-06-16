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  4. «Тоттенхэм» покупает ван Хекке у «Брайтона» за 52 млн фунтов

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«Тоттенхэм» покупает ван Хекке у «Брайтона» за 52 млн фунтов
Жан-Поль ван Хекке переходит в «Тоттенхэм».

Защитник сборной Нидерландов Жан-Поль ван Хекке станет игроком «Тоттенхэма».

Лондонский клуб договорился с «Брайтоном» о переходе 25-летнего футболиста, которого хотел видеть в команде главный тренер Роберто де Дзерби. Сумма сделки составит 52 миллиона фунтов.

Отмечается, что «Тоттенхэм» договорился с ван Хекке о личных условиях на прошлой неделе.

Ван Хекке перешел в «Брайтон» в сентябре 2020 года, его подписание обошлось примерно в 1,8 млн фунтов. Со статистикой нидерландца можно ознакомиться здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoТоттенхэм
logoвозможные трансферы
logoЖан-Поль ван Хекке
Фабрицио Романо
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Комментарии

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Как всегда шпоры забирают отличных футболистов чтобы ничего не достигать
Ответmadaev
Как всегда шпоры забирают отличных футболистов чтобы ничего не достигать
Самые смешное что они это каждый раз проворачивают. Состав по именам был лучше чем в МЮ, но одни в ЛЧ, а вторые еле от шипа спаслись.
Ответmadaev
Как всегда шпоры забирают отличных футболистов чтобы ничего не достигать
Почему же ничего? Чтобы в очередной раз достичь дна)))
Де Дзерби, конечно, шикарно отрабатывает, пока Шпоры ищут основного Спордира. Ван Хекке отличная замена для Ромеро. Так может оказаться, что и по Тонали это всё не агентские вбросы.
ОтветMusch
Де Дзерби, конечно, шикарно отрабатывает, пока Шпоры ищут основного Спордира. Ван Хекке отличная замена для Ромеро. Так может оказаться, что и по Тонали это всё не агентские вбросы.
Если Тонали хоть немного дружит с головой, то уходить в Тоттенхем и губить свою карьеру он не станет, тем более в тот момент когда на него есть спрос от нескольких топ клубов.
Копейки для такого игрока.
Спортдиры Челси мда конечно.
Ответkepov
Копейки для такого игрока. Спортдиры Челси мда конечно.
Он же не африканский ноунейм
Эх... Надеялся куда посерьезнее перейдет. А так удачи, защитник классный.
Продешевили в Брайтоне. Отдавать за 50 млн основного защитника, тем более конкуренту в АПЛ.
Значит Ван де Вен на выход или всё-таки Ромеро уйдет?
ОтветКефтеме
Значит Ван де Вен на выход или всё-таки Ромеро уйдет?
Ромеро.
теперь ван де вена слить, лишь бы не в мю
ОтветOkaka
теперь ван де вена слить, лишь бы не в мю
А зачем его сливать? Он же хороший игрок.
Ответalta85
А зачем его сливать? Он же хороший игрок.
тупой он, только скорость есть
Для Тоттенхем просто отличная сделка. На сегодняшний день Ван Хекке сильнейший цз в сборной Голландии, и он мог бы рассчитывать на переход этим летом в более статусный клуб.
Я в ахере, как самый переоценённый клуб в истории умудряется убеждать топ-игроков переходить к ним и гробить карьеру. Сперва Сенеси променял игру в ЛЕ на 17-й клуб АПЛ, хотя мог бесплатно уйти куда угодно, теперь Ван Хекке, ещё и Тонали хочет в ТТХ
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