«Тоттенхэм» покупает ван Хекке у «Брайтона» за 52 млн фунтов
Жан-Поль ван Хекке переходит в «Тоттенхэм».
Защитник сборной Нидерландов Жан-Поль ван Хекке станет игроком «Тоттенхэма».
Лондонский клуб договорился с «Брайтоном» о переходе 25-летнего футболиста, которого хотел видеть в команде главный тренер Роберто де Дзерби. Сумма сделки составит 52 миллиона фунтов.
Отмечается, что «Тоттенхэм» договорился с ван Хекке о личных условиях на прошлой неделе.
Ван Хекке перешел в «Брайтон» в сентябре 2020 года, его подписание обошлось примерно в 1,8 млн фунтов. Со статистикой нидерландца можно ознакомиться здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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