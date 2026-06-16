«Тоттенхэм» покупает ван Хекке у «Брайтона» за 52 млн фунтов

Жан-Поль ван Хекке переходит в «Тоттенхэм».

Защитник сборной Нидерландов Жан-Поль ван Хекке станет игроком «Тоттенхэма ».

Лондонский клуб договорился с «Брайтоном » о переходе 25-летнего футболиста, которого хотел видеть в команде главный тренер Роберто де Дзерби. Сумма сделки составит 52 миллиона фунтов.

Отмечается, что «Тоттенхэм» договорился с ван Хекке о личных условиях на прошлой неделе.

Ван Хекке перешел в «Брайтон» в сентябре 2020 года, его подписание обошлось примерно в 1,8 млн фунтов. Со статистикой нидерландца можно ознакомиться здесь .