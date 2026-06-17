1. Аргентина в 1-м туре ЧМ-2026 разгромила Алжир (3:0) благодаря хет-трику Месси. Лео первым в истории сыграл на 6-м чемпионате мира и забил на 5 из них , повторив рекорд Криштиану Роналду. Форвард сборной Аргентины забил 16 голов на ЧМ и повторил рекорд Мирослава Клозе. Всего у Лео 914 голов в карьере.

Франция обыграла Сенегал в матче первого тура – 3:1. Мбаппе сделал дубль и стал лучшим бомбардиром сборной . Даже спорное решение судьи не назначать пенальти не остановило Килиана.

Норвегия разгромила Ирак – 4:1. Холанд сделал дубль , Хуссейн забил в свои и чужие.

2. Другие новости чемпионата мира. У вингера Ирана Тораби истекла виза в США после первого матча ЧМ-2026, ее стараются продлить. Апелляция Парти насчет отказа во въезде в Канаду отклонена : хавбек Ганы при подаче заявления на визу ложно указал, что ему не предъявляли уголовных обвинений ни в одной стране. Футболисты Южной Кореи объявили бойкот прессе из-за Сона: журналисты высмеяли освобождение капитана команды от военной службы. Мартинес может уйти из сборной Португалии после турнира. Фанаты Аргентины и Алжира устроили массовую потасовку на Таймс Сквер. Возле базы Германии в США видели ядовитую змею .

3. Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке в следующем сезоне.

4. Аморим возглавил «Милан» . Контракт экс-тренера «МЮ» – до 2029 года.

5. Международный союз конькобежцев в ближайшие недели вернется к вопросу допуска российских спортсменов. При этом российские фигуристы не смогут получить квоты на Гран-при сразу после возвращения – ISU изменил правила.

6. «Вегас» объявил об уходе Тортореллы . Клуб проиграл в финале Кубка Стэнли.

7. Яна Егорян завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию.

8. Трансферные новости. «Зенит» объявил об уходе Дурана – роликом со стиранием памяти из «Людей в черном». Бернарду Силва подписал контракт с «Реалом» по схеме «2+1». «Челси» может подписать Каррераса на замену Кукурелье, уехавшему в «Реал». Пас сообщил «Реалу» о желании остаться в «Комо» еще на сезон, Моуринью не смог гарантировать хавбеку желаемое игровое время. «Тоттенхэм» покупает ван Хекке у «Брайтона» за 52 млн фунтов. Адиев отстранен от работы с «МЛ Витебск».

9. Серена и Винус Уильямс сыграют пару на «Уимблдоне».

10. БК «Пари Нижний Новгород» объявил о приостановке деятельности основной команды.

11. Чемпион России по вольной борьбе Исса Зангиев задержан по делу об убийстве .

12. Болельщик «Атлетико» арестован за расистские оскорбления в адрес Винисиуса. 27-летний мужчина выкрикивал «шимпанзе» и «обезьяна» игроку «Реала».

13. КХЛ опубликовала календарь на сезон-2026/27. В чемпионате будет 93 игровых дня подряд со старта до первой паузы.

14. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков женился на экс-футболистке Ирине Подшибякиной.

15. В дом Шолля в Мюнхене проник незнакомец с психическим расстройством . Он поел, принял душ и попытался голым лечь в постель к дочке экс-игрока «Баварии».

Цитаты дня

Якупов о блокировках соцсетей в России: «Во всем нужно искать позитив. Я немного рад, что иногда в Казани не ловит интернет – не нужно часами отвечать на сообщения»

Рудковская ответила на слова Тутберидзе из интервью: «Если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыпятся из всех ваших шкафов»

Тренер Ирана о том, что команде велели немедленно покинуть США после матча с Новой Зеландией: «Не дали даже времени на восстановление. Нас притесняют сильнее всех на ЧМ»

Светлана Журова: «Если бы я была на месте Валиевой, то сама отказалась бы от ЗМС , сказав: есть правила, и я не имею права носить это звание»

Анри о Возинье: «Считается, что футбол вращается вокруг бомбардиров и суперзвезд. 40-летний вратарь стал сенсацией ЧМ за один матч, не дал целой нации отпраздновать победу»

Акинфеев вспомнил слова Хиддинка на ЧЕ-2008: «Выйдите и надерите задницу этим голландцам»

Кисляк высказался об уровне сборной России: «Есть ощущение, что против Испании зацепимся». Смолов ответил: «14 км без мяча пробежишь. Вот за это зацепишься»

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