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  4. Мартинес уйдет из сборной Португалии после ЧМ-2026. Тренер не продлит контракт (talkSPORT)

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Мартинес уйдет из сборной Португалии после ЧМ-2026. Тренер не продлит контракт (talkSPORT)
Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии.

Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ЧМ-2026 вне зависимости от итога турнира.

Об этом сообщает talkSPORT.

52-летний специалист решил не продлевать контракт, действие которого истекает в июле этого года.

Отмечается, что Мартинес рассматривает разные варианты продолжения карьеры. Он может вернуться в АПЛ или отправиться в другой европейский чемпионат. Также не исключается работа в другой национальной команде.

Испанец возглавляет сборную Португалии с января 2023 года.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
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Комментарии

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Решил не уничтожать полностью второе золотое поколение в своей карьере и заняться тем в чём действительно хорош-нумерологией
Норм, как раз Криштиану созрел быть тренером)
ОтветАндрэ Ревенко
Норм, как раз Криштиану созрел быть тренером)
Криштиану физрук.
ОтветАндрэ Ревенко
Норм, как раз Криштиану созрел быть тренером)
Прокляли Бенфику, а Португалию зацепило? Иначе за что им такое?
видимо, робко сказал Криштиане, что после чемпионата мира хотел бы попробовать на позиции центрфорварда кого-нибудь не сорокалетнего...
через пять минут после этого увидел на смартфоне входящий вызов от главы Португальской Футбольной Федерации)
Непотопляемый физрук
Зато теперь сможет себе позволить плевать на мнение принцессы
Понял, что придется всю карьеру ставить клубничку в состав...
Чувствуется, очень много интересного он потом расскажет.
Узнал, что Роналду продолжит карьеру в сборной после ЧМ?
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