Мартинес уйдет из сборной Португалии после ЧМ-2026. Тренер не продлит контракт (talkSPORT)

Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии.

Роберто Мартинес покинет пост главного тренера сборной Португалии после ЧМ-2026 вне зависимости от итога турнира.

Об этом сообщает talkSPORT.

52-летний специалист решил не продлевать контракт, действие которого истекает в июле этого года.

Отмечается, что Мартинес рассматривает разные варианты продолжения карьеры. Он может вернуться в АПЛ или отправиться в другой европейский чемпионат. Также не исключается работа в другой национальной команде.

Испанец возглавляет сборную Португалии с января 2023 года.