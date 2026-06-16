Аморим возглавил «Милан». Контракт экс-тренера «МЮ» – до 2029 года

Рубен Аморим – новый главный тренер «Милана».

«Милан» подтвердил назначение Рубена Аморима на пост главного тренера команды.

41-летний португалец сменил Массимилиано Аллегри во главе «россонери».

Аморим подписал контракт до 2029 года, сообщает La Gazzetta dello Sport (изначально в материале сообщалось о контракте по схеме «3+1» – Спортс’‘). Зарплата тренера – 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Рубен ранее работал в «Манчестер Юнайтед ». Он возглавлял английскую команду с ноября 2024 года по январь 2026-го.

В прошлом сезоне «Милан» занял 5-е место в Серии А, набрав 70 очков в 38 матчах. Клуб сыграет в Лиге Европы в новом сезоне.