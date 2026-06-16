Аморим возглавил «Милан». Контракт экс-тренера «МЮ» – до 2029 года
Рубен Аморим – новый главный тренер «Милана».
«Милан» подтвердил назначение Рубена Аморима на пост главного тренера команды.
41-летний португалец сменил Массимилиано Аллегри во главе «россонери».
Аморим подписал контракт до 2029 года, сообщает La Gazzetta dello Sport (изначально в материале сообщалось о контракте по схеме «3+1» – Спортс’‘). Зарплата тренера – 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы.
Рубен ранее работал в «Манчестер Юнайтед». Он возглавлял английскую команду с ноября 2024 года по январь 2026-го.
В прошлом сезоне «Милан» занял 5-е место в Серии А, набрав 70 очков в 38 матчах. Клуб сыграет в Лиге Европы в новом сезоне.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Милана»
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Обладатель Кубка Италии (5): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2023/24
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Обладатель трофея «Золотая скамья» (4): 2008/09[38], 2014/15[39], 2016/17[40], 2017/18
Футбольный тренер года в Италии (Оскар дель Кальчо) (4): 2011[41], 2015[42], 2016[43], 2018
Награда Энцо Беарзота: 2015[44]
Стал первым тренером в истории итальянского футбола, который четыре года подряд выигрывал «золотой дубль» — чемпионат страны и национальный кубок: по итогам сезонов 2014/15, 2015/16, 2016/17 и 2017/18
Введён в Зал славы итальянского футбола: 2018