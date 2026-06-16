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  4. Аморим возглавил «Милан». Контракт экс-тренера «МЮ» – до 2029 года

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Аморим возглавил «Милан». Контракт экс-тренера «МЮ» – до 2029 года
Рубен Аморим – новый главный тренер «Милана».

«Милан» подтвердил назначение Рубена Аморима на пост главного тренера команды.

41-летний португалец сменил Массимилиано Аллегри во главе «россонери».

Аморим подписал контракт до 2029 года, сообщает La Gazzetta dello Sport (изначально в материале сообщалось о контракте по схеме «3+1» – Спортс’‘). Зарплата тренера – 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Рубен ранее работал в «Манчестер Юнайтед». Он возглавлял английскую команду с ноября 2024 года по январь 2026-го.

В прошлом сезоне «Милан» занял 5-е место в Серии А, набрав 70 очков в 38 матчах. Клуб сыграет в Лиге Европы в новом сезоне.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Милана»
logoпремьер-лига Англия
logoМассимилиано Аллегри
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoсерия А Италия
logoМилан

Комментарии

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Будет интересно посмотреть.
ОтветСергей Лимонников
Будет интересно посмотреть.
Будет интересно посмотреть кто в 10ом туре следующий придет.
Походу Тудор.
ОтветСергей Лимонников
Будет интересно посмотреть.
Если только на Модрича)
Спасибо, Милан, что сэкономили нам монетку!
Очень хорошее назначение, рад за Манчестер.
Типа от дьяволов к дьяволов? Очень зря, ведь у первых чертей он не прижился
Последний шанс перед переходом в физруки. Так то, был бы лысый шарлатан, а их таких много, был бы еще, а так нет.
ОтветИгорь Горшков
Последний шанс перед переходом в физруки. Так то, был бы лысый шарлатан, а их таких много, был бы еще, а так нет.
Как то НЕПЛОХО ДЛЯ ШАРЛАТАНА, ВЫ НЕ НАХОДИТЕ, ДИВАННЫЕ КРИТИКИ
ОтветИгорь Горшков
Последний шанс перед переходом в физруки. Так то, был бы лысый шарлатан, а их таких много, был бы еще, а так нет.
Сассуоло»

Победитель Серии С1: 2007/08
«Милан»

Чемпион Италии: 2010/11
Обладатель Суперкубка Италии: 2011
«Ювентус»

Чемпион Италии (5): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
Обладатель Кубка Италии (5): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2023/24
Обладатель Суперкубка Италии (2): 2015, 2018
Финалист Лиги чемпионов УЕФА (2): 2014/15, 2016/17
Личные
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Обладатель трофея «Золотая скамья» (4): 2008/09[38], 2014/15[39], 2016/17[40], 2017/18
Футбольный тренер года в Италии (Оскар дель Кальчо) (4): 2011[41], 2015[42], 2016[43], 2018
Награда Энцо Беарзота: 2015[44]
Стал первым тренером в истории итальянского футбола, который четыре года подряд выигрывал «золотой дубль» — чемпионат страны и национальный кубок: по итогам сезонов 2014/15, 2015/16, 2016/17 и 2017/18
Введён в Зал славы итальянского футбола: 2018
А на трансферы денег дадут? Если нет, то это петля)
Хорошее назначение, но только при условии соответствующих трансферов.
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