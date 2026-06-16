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Футболисты Южной Кореи объявили бойкот прессе из-за Сона. Журналисты высмеяли освобождение капитана команды от военной службы
Футболисты Южной Кореи объявили бойкот журналистам из-за Сон Хын Мина.

Футболисты Южной Кореи объявили бойкот журналистам на ЧМ-2026 из-за ситуации вокруг форварда команды Сон Хын Мина.

Ранее в сети появились видеозаписи, на которых журналисты 7 июня во время тренировки команды в Гвадалахаре высмеивали освобождение Сон Хын Мина от обязательной военной службы.

Футболист «Лос-Анджелеса» отказался общаться с прессой после победы Южной Кореи над Чехией (2:1) в первом матче турнира. Последующие мероприятия с участием игроков для прессы также были отменены.

«Корейская футбольная ассоциация выражает сожаление по поводу неуместных замечаний, сделанных некоторыми представителями СМИ во время тренировки команды в тренировочном лагере в Гвадалахаре.

Команда делает все возможное, чтобы оправдать поддержку и ожидания народа, чувствуя ответственность и представляя Южную Корею.

Однако недавняя утечка неподобающих разговоров между некоторыми представителями СМИ на тренировочной базе вызвала большой шок и разочарование у команды», – говорится в сообщении Федерации футбола Южной Кореи.

В организации заявили, что «уважают работу журналистов и роль СМИ», но добавили: «Футбольная ассоциация Кореи продолжит уделять первостепенное внимание защите команды и стремиться к созданию здоровой медийной среды».

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
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Федерация футбола Южной Кореи

Комментарии

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Полез узнать в чем дело - оказывается в Южной Корее строго с этим и все должны отслужить два года. Сон Хын Мина в связи с победой на азиатских играх освободили от службы в армии и он прошел только короткие подготовительные курсы. Я хз с чего там журналисты угорали , как по мне правительство Южной Корее приняло абсолютно верное решение - для футболиста его уровня минус два года футбола это считай что минус карьера.
ОтветNick Black
Полез узнать в чем дело - оказывается в Южной Корее строго с этим и все должны отслужить два года. Сон Хын Мина в связи с победой на азиатских играх освободили от службы в армии и он прошел только короткие подготовительные курсы. Я хз с чего там журналисты угорали , как по мне правительство Южной Корее приняло абсолютно верное решение - для футболиста его уровня минус два года футбола это считай что минус карьера.
Эта история уже была в новостях пару лет назад, когда завирусилось что Корее надо выиграть на кубке Азии (кажется) чтобы Сона освободили. Вроде как все так и вышло, поэтому не понимаю почему эта история снова в тренде
Современная журналистика это дно, факт.
Ответb_igh
Современная журналистика это дно, факт.
Хаха. Тебе сколько лет? Журналистика всегда была такой. Раньше может ещё хуже было. Тогда интернета не было , проверить было нельзя. Я не про СССР, про западные страны. В СССР как партии надо , так и писали. Как в Иране или Северной Кореи сейчас.
Где там Алеша Терминатор? Сейчас придет и расскажет,как было звиздато в СССР..😝
ОтветMichaelSH
Хаха. Тебе сколько лет? Журналистика всегда была такой. Раньше может ещё хуже было. Тогда интернета не было , проверить было нельзя. Я не про СССР, про западные страны. В СССР как партии надо , так и писали. Как в Иране или Северной Кореи сейчас. Где там Алеша Терминатор? Сейчас придет и расскажет,как было звиздато в СССР..😝
Еще хуже? Да даже российская с середины 90х до середины 10х была лучше.
Хотя бы подсвечивали острые вопросы, документалки, снимали о любых людях, задавали им неудобные вопросы. Потом журналистика скатилась во всепропало, сплошной негатив, нередко приукрашенный и надуманный.
Хуже всего сейчас: вроде, радужно не пишут, но и больных тем будто не замечают, голову в песок засунули. Как будто бы в совок и вернулись, только подается не так помпезно.
Читаю амерскую прессу разную, вот вроде бы можно равняться, но море явной заказухи, не меньше освещения той же самой "линии партии", нередко отличающающейся от линии собственной.
Так что отчасти не соглашусь про "еще хуже".
Получается, Сон Хын Мин не нападающий, а полузащитник отечества?
ОтветAndrey Kuritcyn
Получается, Сон Хын Мин не нападающий, а полузащитник отечества?
на скамейке запасных остался
ОтветAndrey Kuritcyn
Получается, Сон Хын Мин не нападающий, а полузащитник отечества?
Хорошо)
Так если он освободился законно, то какие вопросы?
Другое дело, если бы было явное косилово по типу уехал из Кореи, и отказался возвращаться.
А тут что за предъявы? Журналисты дно
С одной стороны, эта обязательная военная служба в Корее-совершенно дурацкий и никому не нужный рудимент. В век дронов вся эта казарменно-строевая имитация активности не дает ровным счетом ничего.

С другой стороны, я очень уважаю корейцев за то, что хрен кто откупится и служат реально все-от обычных пацанов до звезд мировой величины
ОтветБлок-шот Эвана Мобли
С одной стороны, эта обязательная военная служба в Корее-совершенно дурацкий и никому не нужный рудимент. В век дронов вся эта казарменно-строевая имитация активности не дает ровным счетом ничего. С другой стороны, я очень уважаю корейцев за то, что хрен кто откупится и служат реально все-от обычных пацанов до звезд мировой величины
Не рудимент. Есть один нюанс на севере
ОтветБлок-шот Эвана Мобли
С одной стороны, эта обязательная военная служба в Корее-совершенно дурацкий и никому не нужный рудимент. В век дронов вся эта казарменно-строевая имитация активности не дает ровным счетом ничего. С другой стороны, я очень уважаю корейцев за то, что хрен кто откупится и служат реально все-от обычных пацанов до звезд мировой величины
Что самое для меня удивительное, Сон и не отмазывался от армии по блату, журналисты реально какие-то поехавшие

"Сон Хын Мин не пошел служить стандартные 21 месяц, так как получил освобождение благодаря победе сборной Южной Кореи по футболу на Азиатских играх 2018 года. В его стране спортсмены удостаиваются такой льготы за выдающиеся заслуги перед государством на международной арене.
Вместо полноценной службы он прошел лишь трехнедельные базовые военные сборы, так как закон все же обязывает получивших льготу спортсменов пройти сокращенный курс подготовки"
А что вообще плохого в освобождении от воинской службы?
ОтветАлександр Воронин
А что вообще плохого в освобождении от воинской службы?
В Ю Корее это считается позором. Подозреваю, что в Северной тоже. Корейский менталитет.
ОтветАлександр Воронин
А что вообще плохого в освобождении от воинской службы?
никто не любит мажоров
Они сразу всем журналистам бойкот объявили? Логичнее было бы игнорировать конкретных юмористов.
Так его давно освободили, что там высиеивалось то?
Если правильно помню в корейской лиге даже армейский клуб есть , игра за который идёт в зачёт службы
Я считаю, каждый должен заниматься своим делом. Футболисты пусть играют в футбол, скрипачи играют на скрипке, а вояки пусть служат в армии. Не думаю, что конкретно Сон много пользы принесет государству с винтовкой в руках.
Что именно высмеяли журнашлюги?
То что не служил, причину освобождения типа какой то неполноценный кубок или что то другое..
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