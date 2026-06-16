Футболисты Южной Кореи объявили бойкот прессе из-за Сона. Журналисты высмеяли освобождение капитана команды от военной службы

Футболисты Южной Кореи объявили бойкот журналистам на ЧМ-2026 из-за ситуации вокруг форварда команды Сон Хын Мина.
Ранее в сети появились видеозаписи, на которых журналисты 7 июня во время тренировки команды в Гвадалахаре высмеивали освобождение Сон Хын Мина от обязательной военной службы.
Футболист «Лос-Анджелеса» отказался общаться с прессой после победы Южной Кореи над Чехией (2:1) в первом матче турнира. Последующие мероприятия с участием игроков для прессы также были отменены.
«Корейская футбольная ассоциация выражает сожаление по поводу неуместных замечаний, сделанных некоторыми представителями СМИ во время тренировки команды в тренировочном лагере в Гвадалахаре.
Команда делает все возможное, чтобы оправдать поддержку и ожидания народа, чувствуя ответственность и представляя Южную Корею.
Однако недавняя утечка неподобающих разговоров между некоторыми представителями СМИ на тренировочной базе вызвала большой шок и разочарование у команды», – говорится в сообщении Федерации футбола Южной Кореи.
В организации заявили, что «уважают работу журналистов и роль СМИ», но добавили: «Футбольная ассоциация Кореи продолжит уделять первостепенное внимание защите команды и стремиться к созданию здоровой медийной среды».
Где там Алеша Терминатор? Сейчас придет и расскажет,как было звиздато в СССР..😝
Хотя бы подсвечивали острые вопросы, документалки, снимали о любых людях, задавали им неудобные вопросы. Потом журналистика скатилась во всепропало, сплошной негатив, нередко приукрашенный и надуманный.
Хуже всего сейчас: вроде, радужно не пишут, но и больных тем будто не замечают, голову в песок засунули. Как будто бы в совок и вернулись, только подается не так помпезно.
Читаю амерскую прессу разную, вот вроде бы можно равняться, но море явной заказухи, не меньше освещения той же самой "линии партии", нередко отличающающейся от линии собственной.
Так что отчасти не соглашусь про "еще хуже".
Другое дело, если бы было явное косилово по типу уехал из Кореи, и отказался возвращаться.
А тут что за предъявы? Журналисты дно
С другой стороны, я очень уважаю корейцев за то, что хрен кто откупится и служат реально все-от обычных пацанов до звезд мировой величины
"Сон Хын Мин не пошел служить стандартные 21 месяц, так как получил освобождение благодаря победе сборной Южной Кореи по футболу на Азиатских играх 2018 года. В его стране спортсмены удостаиваются такой льготы за выдающиеся заслуги перед государством на международной арене.
Вместо полноценной службы он прошел лишь трехнедельные базовые военные сборы, так как закон все же обязывает получивших льготу спортсменов пройти сокращенный курс подготовки"
Если правильно помню в корейской лиге даже армейский клуб есть , игра за который идёт в зачёт службы
То что не служил, причину освобождения типа какой то неполноценный кубок или что то другое..