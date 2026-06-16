Футболисты Южной Кореи объявили бойкот прессе из-за Сона. Журналисты высмеяли освобождение капитана команды от военной службы

Футболисты Южной Кореи объявили бойкот журналистам из-за Сон Хын Мина.

Футболисты Южной Кореи объявили бойкот журналистам на ЧМ-2026 из-за ситуации вокруг форварда команды Сон Хын Мина .

Ранее в сети появились видеозаписи, на которых журналисты 7 июня во время тренировки команды в Гвадалахаре высмеивали освобождение Сон Хын Мина от обязательной военной службы.

Футболист «Лос-Анджелеса » отказался общаться с прессой после победы Южной Кореи над Чехией (2:1) в первом матче турнира. Последующие мероприятия с участием игроков для прессы также были отменены.

«Корейская футбольная ассоциация выражает сожаление по поводу неуместных замечаний, сделанных некоторыми представителями СМИ во время тренировки команды в тренировочном лагере в Гвадалахаре.

Команда делает все возможное, чтобы оправдать поддержку и ожидания народа, чувствуя ответственность и представляя Южную Корею.

Однако недавняя утечка неподобающих разговоров между некоторыми представителями СМИ на тренировочной базе вызвала большой шок и разочарование у команды», – говорится в сообщении Федерации футбола Южной Кореи.

В организации заявили, что «уважают работу журналистов и роль СМИ», но добавили: «Футбольная ассоциация Кореи продолжит уделять первостепенное внимание защите команды и стремиться к созданию здоровой медийной среды».