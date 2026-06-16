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  4. «Зенит» объявил об уходе Дурана роликом со стиранием памяти из «Людей в черном». Форвард провел 9 матчей за клуб

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«Зенит» объявил об уходе Дурана роликом со стиранием памяти из «Людей в черном»
«Зенит» объявил об уходе Джона Дурана из клуба.

Нападающий Джон Дуран официально покинул «Зенит».

«Договор аренды между сине-бело-голубыми и клубом «Аль-Наср» подошел к концу. «Зенит» желает нападающему успехов на футбольном поле и за его пределами», – говорится в сообщении петербургской команды.

22-летний футболист перешел в «Зенит» в феврале. Он провел шесть матчей в Мир РПЛ и забил один гол. В Fonbet Кубке России форвард сыграл три игры и также отметился  одним голом.

«Зенит» сопроводил новость о Дуране видеороликом со стиранием памяти из фильма «Люди в черном».

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

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Такая же легенда как Терри в Спартаке))
ОтветSanan1908
Такая же легенда как Терри в Спартаке))
тоже поскользнулся в Лужниках)
ОтветSanan1908
Такая же легенда как Терри в Спартаке))
В смысле?
Этот хотя бы играл и забивал
Интересно, если спросить Зырянова зачем его брали, что-нибудь внятное может ответить Константин Георгиевич?
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Интересно, если спросить Зырянова зачем его брали, что-нибудь внятное может ответить Константин Георгиевич?
Конечно,ответит своей фразой после матча с Израилем
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Интересно, если спросить Зырянова зачем его брали, что-нибудь внятное может ответить Константин Георгиевич?
Константин Игоревич ничего не решает. Он ставленник. Спрашивать надо с дамочки, которая кривляется во время российского гимна.
Легенда уровня Маркизио
Даже не знаю кто главная легенда в истории Зенита: Маркизио или Дуран.
Не оставил следа в команде...
На самом деле оригинально
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