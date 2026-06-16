«Зенит» объявил об уходе Джона Дурана из клуба.

Нападающий Джон Дуран официально покинул «Зенит ».

«Договор аренды между сине-бело-голубыми и клубом «Аль-Наср » подошел к концу. «Зенит» желает нападающему успехов на футбольном поле и за его пределами», – говорится в сообщении петербургской команды.

22-летний футболист перешел в «Зенит» в феврале. Он провел шесть матчей в Мир РПЛ и забил один гол. В Fonbet Кубке России форвард сыграл три игры и также отметился одним голом.

«Зенит» сопроводил новость о Дуране видеороликом со стиранием памяти из фильма «Люди в черном».