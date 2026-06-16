«Зенит» объявил об уходе Дурана роликом со стиранием памяти из «Людей в черном»
«Зенит» объявил об уходе Джона Дурана из клуба.
Нападающий Джон Дуран официально покинул «Зенит».
«Договор аренды между сине-бело-голубыми и клубом «Аль-Наср» подошел к концу. «Зенит» желает нападающему успехов на футбольном поле и за его пределами», – говорится в сообщении петербургской команды.
22-летний футболист перешел в «Зенит» в феврале. Он провел шесть матчей в Мир РПЛ и забил один гол. В Fonbet Кубке России форвард сыграл три игры и также отметился одним голом.
«Зенит» сопроводил новость о Дуране видеороликом со стиранием памяти из фильма «Люди в черном».
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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