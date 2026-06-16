Батраков сыграл свадьбу с Подшибякиной: «Наш день. Наша история»
Алексей Батраков женился на Ирине Подшибякиной.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сыграл свадьбу с экс-футболисткой Ириной Подшибякиной.
Об этом 21-летний хавбек сообщил в социальной сети. Его невесте 30 лет. Она выступала за «Локомотив», «Звезда-2005», «Рязань-ВДВ» и другие клубы. Подшибякина провела 10 матчей за женскую сборную России.
«Наш день. Наша история. 16.06.2026», – написал Алексей Батраков.
Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно в 2025 году.
Девушка Батракова о 10-летней разнице в возрасте с хавбеком «Локо»: «Она не смущает ни нас, ни близких – только общественность, как я понимаю. Но отношения-то наши, и нам в них жить»
Фото: t.me/BatrakovAleksey83
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Батракова
Комментарии
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Но Ирина — молодец, ибо в 30 лет точно смогла неплохо обеспечить себя.
Счастливой совместной жизни!
У футболистов локо какая-то мания на свадьбы, Бартаков, Капрукас, а вспомните Тарасова, тот вообще походу после первой ночи в загс тащил всех)))