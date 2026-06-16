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  4. Батраков сыграл свадьбу с Подшибякиной: «Наш день. Наша история»

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Батраков сыграл свадьбу с Подшибякиной: «Наш день. Наша история»
Алексей Батраков женился на Ирине Подшибякиной.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сыграл свадьбу с экс-футболисткой Ириной Подшибякиной.

Об этом 21-летний хавбек сообщил в социальной сети. Его невесте 30 лет. Она выступала за «Локомотив», «Звезда-2005», «Рязань-ВДВ» и другие клубы. Подшибякина провела 10 матчей за женскую сборную России.

«Наш день. Наша история. 16.06.2026», – написал Алексей Батраков.

Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно в 2025 году.

Девушка Батракова о 10-летней разнице в возрасте с хавбеком «Локо»: «Она не смущает ни нас, ни близких – только общественность, как я понимаю. Но отношения-то наши, и нам в них жить»

Фото: t.me/BatrakovAleksey83

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Алексея Батракова
Ирина Подшибякина
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
фото
logoЛокомотив

Комментарии

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ОтветHockeyFreak
Усыновила
Через 9 лет ждем рокировочку: милфу на пенсию, тинку «к станку»! 😁
Жениться в 21 — удел каких-то гопников или дураков. Извините.

Но Ирина — молодец, ибо в 30 лет точно смогла неплохо обеспечить себя.

Счастливой совместной жизни!
ОтветNoken
Жениться в 21 — удел каких-то гопников или дураков. Извините. Но Ирина — молодец, ибо в 30 лет точно смогла неплохо обеспечить себя. Счастливой совместной жизни!
Элита живёт за шкафом
ОтветNick Dovgo
Элита живёт за шкафом
В элитном поселке «Нарния»?
Ответcharly001
Милфхантер
В итоге сам стал добычей
Где-то насыпали побольше, где-то поменьше. Футбольного таланта у парня очень много.
Женился и женился.Не стюардесса, и то уже хорошо)).
ОтветГеннадий Тёкин
Женился и женился.Не стюардесса, и то уже хорошо)).
Футболистка. Легко сможет давить арбузы ногами.
Поздравляю конечно) но в 21, а девушке 30ка, хотя не навсегда наверно)
У футболистов локо какая-то мания на свадьбы, Бартаков, Капрукас, а вспомните Тарасова, тот вообще походу после первой ночи в загс тащил всех)))
ОтветC7Ronaldo
Поздравляю конечно) но в 21, а девушке 30ка, хотя не навсегда наверно) У футболистов локо какая-то мания на свадьбы, Бартаков, Капрукас, а вспомните Тарасова, тот вообще походу после первой ночи в загс тащил всех)))
В 90% тащат не футболисты , а их самих. чтобы потом поиметь при разводе. А эти всё ведутся
Поздравляю жену Батракова)
Совет да любовь! Батраков умён тоже не по годам!
Поздравление Ирине! Молодец)
При всём хайпе, всё же, приятная пара. Совет да любовь. Идём дальше.
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