Батраков сыграл свадьбу с Подшибякиной: «Наш день. Наша история»

Алексей Батраков женился на Ирине Подшибякиной.

Полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков сыграл свадьбу с экс-футболисткой Ириной Подшибякиной.

Об этом 21-летний хавбек сообщил в социальной сети. Его невесте 30 лет. Она выступала за «Локомотив», «Звезда-2005», «Рязань-ВДВ» и другие клубы. Подшибякина провела 10 матчей за женскую сборную России.

«Наш день. Наша история. 16.06.2026», – написал Алексей Батраков.

Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно в 2025 году.

Девушка Батракова о 10-летней разнице в возрасте с хавбеком «Локо»: «Она не смущает ни нас, ни близких – только общественность, как я понимаю. Но отношения-то наши, и нам в них жить»

Фото: t.me/BatrakovAleksey83