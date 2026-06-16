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  4. Пети осудил слова Родри: «Не стоило ожидать, что Кабо-Верде завладеет мячом и будет создавать против Испании. Высокомерно, неуважительное высказывание»

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Пети осудил слова Родри: «Не стоило ожидать, что Кабо-Верде завладеет мячом и будет создавать против Испании. Высокомерно, неуважительное высказывание»
Эммануэль Пети раскритиковал слова Родри.

Экс-полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети остался недоволен высказыванием полузащитника сборной Испании Родри после ничьей с командой Кабо-Верде (0:0) в матче ЧМ-2026.

Футболист заявил: «Они не собирались переходить центр поля. Испании почти не в чем себя упрекнуть, но надо улучшить реализацию».

«Это высокомерно. Не стоило ожидать, что Кабо-Верде завладеет мячом и будет создавать много голевых моментов против Испании.

Испания – одна из лучших команд в мире. Считаю неуважительным его высказывание по отношению к Кабо-Верде.

Вам следует посмотреть на себя в зеркало, потому что вы должны были сыграть лучше, чтобы выиграть матч.

У вас были моменты для взятия ворот, но вы их не использовали. Нужно отдать должное игрокам Кабо-Верде. Они защищались как львы», – заявил Эммануэль Пети.

Эти 0:0 Испании – как поражение

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: talkSPORT
Эммануэль Пети
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logoМанчестер Сити
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logoСборная Испании по футболу
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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Родри после золотого мяча дурачок какой-то стал) А ведь раньше с Канте по скромности сравнивали))) Он бы лучше о себе разговаривал, почему уже 2 сезона чёрти как играет))) понятно, что кресты блабла, вот о крестах своих и думай, а не гони на пацанов, вся трансферная стоимость которых общая как твоя зарплата за год
ОтветАлексaндр Молодкин
Родри после золотого мяча дурачок какой-то стал) А ведь раньше с Канте по скромности сравнивали))) Он бы лучше о себе разговаривал, почему уже 2 сезона чёрти как играет))) понятно, что кресты блабла, вот о крестах своих и думай, а не гони на пацанов, вся трансферная стоимость которых общая как твоя зарплата за год
В этом матче он ужасен был💯
ОтветАлексaндр Молодкин
Родри после золотого мяча дурачок какой-то стал) А ведь раньше с Канте по скромности сравнивали))) Он бы лучше о себе разговаривал, почему уже 2 сезона чёрти как играет))) понятно, что кресты блабла, вот о крестах своих и думай, а не гони на пацанов, вся трансферная стоимость которых общая как твоя зарплата за год
Там зп не за год, а за пару месяцев
В последнее время игроки нежные пошли, виноваты все кроме них
Какой-то бред, Родри высказался как говорит огромное количество людей, которые критикуют оборонительный стиль. Не увидел никакого неуважения или высокомерия. И Родри сам писал, что им надо улучшить реализацию.
Отсутствие логики и критического мышления у нынешних игроков сборной Испании норма
При чем тут высокомерие, это просто факт
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