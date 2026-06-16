Российская блогерша рассказала, что Возинья знакомился с ней в 2021-м на Кипре: «Писал мне и звал на свидание»

Российская блогерша рассказала, что Возинья знакомился с ней в 2021-м на Кипре.

Российская блогерша и хореограф Валерия рассказала, что вратарь сборной Кабо-Верде Возинья пытался познакомиться с ней в 2021 году.

На тот момент голкипер выступал за кипрский АЕЛ. Он написал девушке в социальной сети. Сегодня она выложила скриншот переписки.

«Я не смотрю футбол. Как я офигела [когда увидела интервью Возиньи]. В 2021 году я была на Кипре, и в это время там отдыхал этот футболист 😆. Писал мне и звал на свидание».

Валерия призналась, что голкипер был приятным в общении, показался очень тактичным и вежливым мужчиной, но свидание так и не состоялось из-за того, что она улетела в Москву.

5,7 млн подписчиков за полдня. Теперь вратарь Возинья – самый популярный человек в Кабо-Верде