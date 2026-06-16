Российская блогерша рассказала, что Возинья знакомился с ней в 2021-м на Кипре: «Писал мне и звал на свидание»
Российская блогерша рассказала, что Возинья знакомился с ней в 2021-м на Кипре.
Российская блогерша и хореограф Валерия рассказала, что вратарь сборной Кабо-Верде Возинья пытался познакомиться с ней в 2021 году.
На тот момент голкипер выступал за кипрский АЕЛ. Он написал девушке в социальной сети. Сегодня она выложила скриншот переписки.
«Я не смотрю футбол. Как я офигела [когда увидела интервью Возиньи]. В 2021 году я была на Кипре, и в это время там отдыхал этот футболист 😆. Писал мне и звал на свидание».
Валерия призналась, что голкипер был приятным в общении, показался очень тактичным и вежливым мужчиной, но свидание так и не состоялось из-за того, что она улетела в Москву.
5,7 млн подписчиков за полдня. Теперь вратарь Возинья – самый популярный человек в Кабо-Верде
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: «Чемпионат»
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