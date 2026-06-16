Акинфеев вспомнил слова Хиддинка на ЧЕ-2008: «Выйдите и надерите задницу этим голландцам»

Игорь Акинфеев в своем блоге на Трибуне рассказал о работе с Гусом Хиддинком в сборной России:

«Во взлете Южной Кореи есть и плюс для нас (на ЧМ-2002 – прим. ред). Ее тренер Гус Хиддинк весь фарт, приобретенный на том турнире, перенес потом в сборную России.

Правда, с нами про Корею он никогда не говорил. Повторял: «Моя команда – Россия». Настолько влился в русскую семью, что перед четвертьфиналом Евро-2008 сказал нам: «Выйдите и надерите задницу этим голландцам».





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