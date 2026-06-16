Фанат «Атлетико» арестован за расистские оскорбления в адрес Винисиуса.

27-летний мужчина, поддерживающий «Атлетико», был задержан полицией за расистские оскорбления в адрес вингера «Реала» Винисиуса .

Инцидент произошел 14 апреля перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между «Атлетико » и «Барселоной» (1:2).

Мужчина в футболке «Атлетико» выкрикивал такие оскорбления, как «шимпанзе» и «обезьяна», в адрес игрока «Реала ».

Этот момент попал на видеокамеры, после чего полиция начала расследование. Арестованного обвиняют в разжигании ненависти.