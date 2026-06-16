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  4. Чилаверт об 1:4 Парагвая от США: «Разгромное поражение, а футболисты делают селфи, будто мы в Диснейленде. Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты»

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Чилаверт об 1:4 Парагвая от США: «Разгромное поражение, а футболисты делают селфи, будто мы в Диснейленде. Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты»
Хосе Луис Чилаверт раскритиковал сборную Парагвая.

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт остался разочарован командой после поражения от сборной США (1:4) в матче первого тура ЧМ-2026.

«Мы проиграли с разгромным счетом, а потом видим, как все футболисты делают селфи со своими семьями, будто мы в Диснейленде.

Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты. Вот так я отношусь к футболу.

Когда чемпионат мира завершится, тогда можно фотографироваться, но сейчас не стоит это делать, будто ты в отпуске», – заявил Хосе Луис Чилаверт в интервью Ñandutí.

Как США так доминировали и уничтожали?

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tyc Sports
logoХосе Луис Чилаверт
logoСборная США по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoчемпионат мира по футболу

Комментарии

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Другие времена, другие люди. Сейчас время ифлюейсеров и прочей хрени
Парагвай на фоне США смотрелся пешеходами! Не одной толковой звезды, Альмирон больше симулирует чем играет) Выход уже хорошо для них на ЧМ)
Чилаверт: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку!» 😁
Ты просто забитый додик
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