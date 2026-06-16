Чилаверт об 1:4 Парагвая от США: «Разгромное поражение, а футболисты делают селфи, будто мы в Диснейленде. Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты»
Хосе Луис Чилаверт раскритиковал сборную Парагвая.
Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт остался разочарован командой после поражения от сборной США (1:4) в матче первого тура ЧМ-2026.
«Мы проиграли с разгромным счетом, а потом видим, как все футболисты делают селфи со своими семьями, будто мы в Диснейленде.
Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты. Вот так я отношусь к футболу.
Когда чемпионат мира завершится, тогда можно фотографироваться, но сейчас не стоит это делать, будто ты в отпуске», – заявил Хосе Луис Чилаверт в интервью Ñandutí.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tyc Sports
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