Чилаверт об 1:4 Парагвая от США: «Разгромное поражение, а футболисты делают селфи, будто мы в Диснейленде. Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты»

Хосе Луис Чилаверт раскритиковал сборную Парагвая.

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт остался разочарован командой после поражения от сборной США (1:4) в матче первого тура ЧМ-2026 .

«Мы проиграли с разгромным счетом, а потом видим, как все футболисты делают селфи со своими семьями, будто мы в Диснейленде.

Когда я проигрывал, то не хотел выходить из комнаты. Вот так я отношусь к футболу.

Когда чемпионат мира завершится, тогда можно фотографироваться, но сейчас не стоит это делать, будто ты в отпуске», – заявил Хосе Луис Чилаверт в интервью Ñandutí.

Как США так доминировали и уничтожали?