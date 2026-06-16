Акинфеев завел блог на Спортсе” – первый текст о ЧМ детства

Игорь Акинфеев начал вести блог на Трибуне. В первом материале он вспоминает ЧМ-1994, цветной телевизор Sharp, по которому его смотрел, кассету с лучшими голами чемпионатов мира, наклейки Panini к турниру и вратарей, за которыми следил еще в школе ЦСКА.
Отдельная тема – мячи: от лучшего классического кожаного из девяностых до «Ротейро», который, по словам Акинфеева, на мокром поле летел как пуля.
Подробнее читайте в блоге Игоря Акинфеева!
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