Акинфеев завел блог на Спортсе” – первый текст о ЧМ детства

Игорь Акинфеев начал вести блог на Трибуне. В первом материале он вспоминает ЧМ-1994, цветной телевизор Sharp, по которому его смотрел, кассету с лучшими голами чемпионатов мира, наклейки Panini к турниру и вратарей, за которыми следил еще в школе ЦСКА.

Отдельная тема – мячи: от лучшего классического кожаного из девяностых до «Ротейро», который, по словам Акинфеева, на мокром поле летел как пуля.

Подробнее читайте в блоге Игоря Акинфеева !

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