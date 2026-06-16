Защитника Лопеса позвали в сборную Кабо-Верде через LinkedIn. Уроженец Ирландии принял первое сообщение на португальском за спам: «Через 9 месяцев мне написали на английском»

Защитника Роберто Лопеса позвали в сборную Кабо-Верде через соцсеть LinkedIn.

Защитник сборной Кабо-Верде Роберто Лопес рассказал о том, как на него вышли из ассоциации футбола страны через социальную сеть LinkedIn.

Изначально уроженец Ирландии (в Кабо-Верде родился его отец – Спортс’‘) получил сообщение на португальском языке и проигнорировал его, так как решил, что это спам.

«Через 9 месяцев они написали мне еще раз – уже на английском – и спросили, подумал ли я об этом предложении [играть за Кабо-Верде].

И только тогда я сделал то, что должен был сделать изначально – перевел оригинальное сообщение с помощью Google Translate.

Это был довольно странный подход – общаться через соцсеть. Позже мне объяснили, что у них возникли сложности, когда они пытались связаться с моим клубом. Когда я понял, что передо мной открывается такая возможность, то с первой минуты поддержал эту идею.

И мы начали работать над оформлением всей необходимой документации», – рассказал Лопес.

Футболист дебютировал за сборную страны в 2019 году. Вчера 33-летний Лопес, выступающий за ирландский «Шэмрок Роверс», провел полный матч против Испании (0:0) на ЧМ-2026 .