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  4. Защитника Лопеса позвали в сборную Кабо-Верде через LinkedIn. Уроженец Ирландии принял первое сообщение на португальском за спам: «Через 9 месяцев мне написали на английском»

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Защитника Лопеса позвали в сборную Кабо-Верде через LinkedIn. Уроженец Ирландии принял первое сообщение на португальском за спам: «Через 9 месяцев мне написали на английском»
Защитника Роберто Лопеса позвали в сборную Кабо-Верде через соцсеть LinkedIn.

Защитник сборной Кабо-Верде Роберто Лопес рассказал о том, как на него вышли из ассоциации футбола страны через социальную сеть LinkedIn. 

Изначально уроженец Ирландии (в Кабо-Верде родился его отец – Спортс’‘) получил сообщение на португальском языке и проигнорировал его, так как решил, что это спам. 

«Через 9 месяцев они написали мне еще раз – уже на английском – и спросили, подумал ли я об этом предложении [играть за Кабо-Верде]. 

И только тогда я сделал то, что должен был сделать изначально – перевел оригинальное сообщение с помощью Google Translate.

Это был довольно странный подход – общаться через соцсеть. Позже мне объяснили, что у них возникли сложности, когда они пытались связаться с моим клубом. Когда я понял, что передо мной открывается такая возможность, то с первой минуты поддержал эту идею.

И мы начали работать над оформлением всей необходимой документации», – рассказал Лопес. 

Футболист дебютировал за сборную страны в 2019 году. Вчера 33-летний Лопес, выступающий за ирландский «Шэмрок Роверс», провел полный матч против Испании (0:0) на ЧМ-2026.  

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Reuters
logoСборная Кабо-Верде по футболу
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logoвысшая лига Ирландия

Комментарии

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Может и правда у меня был дедушка в Нигерии и оставил богатства?
ОтветStas Y
Может и правда у меня был дедушка в Нигерии и оставил богатства?
😁😁😁
ОтветStas Y
Может и правда у меня был дедушка в Нигерии и оставил богатства?
Я ведь писал вам. Для получения наследства вам надо отправить мне 3400$, чтобы я мог оформить документы для вашего беспрепятственного въезда на территорию Нигерии
Понятно теперь зачем у нас эта соцсеть заблокирована - чтоб футболистов не растащили.
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