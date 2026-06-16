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Очоа заплакал, объявив, что завершит карьеру после 6-го ЧМ: «Я больше не вижу причин играть. Ухожу со спокойной душой и с высоко поднятой головой»
Очоа подтвердил, что завершит карьеру после ЧМ-2026.

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа подтвердил, что завершит карьеру после ЧМ-2026.

40-летний голкипер, в сезоне-2025/26 выступавший за кипрский АЕЛ, вошел в заявку мексиканской команды на свой шестой чемпионат мира.

Очоа анонсировал завершение карьеры в выпуске Letters That Unite на ютуб-канале ФИФА, где он прочитал письмо от своей дочери Лусианы.

«Сборная Мексики всегда была моим компасом, моим направлением как в карьере, так и в жизни. Я не могу представить свою карьеру без национальной команды. Я не знаю, какой бы она была без нее.

Поскольку мое время в сборной подходит к концу, я больше не вижу смысла в футболе. Я не вижу причин продолжать играть.

Я наслаждался каждым моментом здесь. Я отдавал на поле все. Я ухожу со спокойной душой и с высоко поднятой головой, и горжусь тем, что пережил этот опыт», – не сдерживая слез, сказал Очоа.

Гильермо также играл за «Аяччо», «Малагу», «Гранаду», «Стандард», «Америку», «Салернитану». За Мексику Очоа провел 153 матча – это третий результат в истории сборной.

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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: канал ФИФА на YouTube
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Комментарии

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При этом он так никому и не рассказал, где, в каких клубах он играл более 20 лет, между этими шестью чемпионатами мира.
Его сейвы на ЧМ-2014 навсегда останутся в памяти...
Легенда. В сборной всегда дичайше тащил. В клубах не сложилось. Удивительная карьера.
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