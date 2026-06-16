Неймар не сыграет с Гаити. Форвард пропустит второй матч Бразилии на ЧМ из-за травмы
Неймар не сыграет против Гаити.
Неймар не сыграет в матче против Гаити на ЧМ-2026.
По данным журналистки Раисы Симплисио, форвард сборной Бразилии по-прежнему не восстановился от травмы, однако его прогресс идет в соответствии с графиком.
Матч сборной Бразилии против Гаити во 2-м туре группового этапа чемпионата мира пройдет в субботу, 20 июня. Ранее Неймар пропустил первую игру бразильцев на турнире против Марокко (1:1).
34-летний бразилец из-за повреждения не играет месяц.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналистки Раисы Симплисио
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