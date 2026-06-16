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  4. Неймар не сыграет с Гаити. Форвард пропустит второй матч Бразилии на ЧМ из-за травмы

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Неймар не сыграет с Гаити. Форвард пропустит второй матч Бразилии на ЧМ из-за травмы
Неймар не сыграет против Гаити.

Неймар не сыграет в матче против Гаити на ЧМ-2026.

По данным журналистки Раисы Симплисио, форвард сборной Бразилии по-прежнему не восстановился от травмы, однако его прогресс идет в соответствии с графиком.

Матч сборной Бразилии против Гаити во 2-м туре группового этапа чемпионата мира пройдет в субботу, 20 июня. Ранее Неймар пропустил первую игру бразильцев на турнире против Марокко (1:1).

34-летний бразилец из-за повреждения не играет месяц.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналистки Раисы Симплисио
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Комментарии

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Лицо Жоао Педро представили?
Ответpit4er
Лицо Жоао Педро представили?
Конечно. сидит он и смеётся с этого цирка
Да он вряд ли вообще сыграет, просто не афишируют чтоб не опозориться окончательно
ОтветFikret Belozoglu
Да он вряд ли вообще сыграет, просто не афишируют чтоб не опозориться окончательно
О чём думала несвежая голова Анчелотти, когда он лишал заслуженной путёвки пахарей и полезных игроков в пользу профнепригодного кайфарика Неймарчика с угробленными восстановительными способностями организма? Явно не о футболе и команде думал Карло, а о том, чтобы прикрыть свою пятую точку от окружения (покровителей и фанатиков) этого карнавальщика.
ОтветS100 Winner
О чём думала несвежая голова Анчелотти, когда он лишал заслуженной путёвки пахарей и полезных игроков в пользу профнепригодного кайфарика Неймарчика с угробленными восстановительными способностями организма? Явно не о футболе и команде думал Карло, а о том, чтобы прикрыть свою пятую точку от окружения (покровителей и фанатиков) этого карнавальщика.
Наверняка указание федерации. Без Неймара её доходы от спонсорских контрактов были бы ниже
Взяли маскота на ЧМ называется
Да нет ни какой травмы там.
Приехал как болельщик.
Сборная клоунов из бразильских сериалов. Всем было понятно, что Неймар играть не будет и не собирается даже. Зато свой очередной бразильский сериал уже месяц мусолят. Финал только у сериала будет такой, как и обычно теперь на чм у бразилов. Давно уже не кудесники мяча
Надо было Тухеля ставить тренером Бразилии)
Единственная сборная с живым маскотом...
Сразу было понятно, что этот покемон просто занимает чьё-то место. Тут Папа Карло обделался жидко, конечно
Он партнёр, он не халявщик.
ОтветPetr North
Он партнёр, он не халявщик.
Уважаемый?
Приехал показать, что у него есть женские часы, ну и с певцами какими-то сфоткался и при этом на него молятся фанаты, будто он до этого в соло 3 ЧМ Бразилии принёс. Такая стыдоба и как жаль, что папе Карло пришлось идти на поводу у этого помешательства и абсурда бразилов.
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