Видеоассистент ЧМ-2026 Эванс про жест White Power*: «Это непроизвольное подергивание – на других кадрах я делаю так же, держа ручку. Я не показывал знаков намеренно»

Арбитр ЧМ-2026 Шон Эванс отрицает, что показывал жест White Power* («белой силы» с англ.) во время матча Германии и Кюрасао (7:1).
В момент, когда камеры трансляции матча переключились на комнату ВАР, австралийский судья, вероятно, показал жест, при котором большой и указательный пальцы соприкасаются, а остальные пальцы руки вытянуты. Традиционно этот жест воспринимался как означающий «ОК», однако в последние годы он используется как символ «белой силы»: три оставшихся пальца образуют букву W (White – белые), а большой и указательный пальцы позволяют нарисовать букву P (Power – сила).
Брентон Таррант, сторонник превосходства белой расы из Австралии, показал символ White Power* во время судебного заседания в 2019 году после ареста за убийство 50 человек в результате стрельбы в мечетях Новой Зеландии.
«Хочу пояснить, что я не показывал жестов или знаков намеренно, с целью передать сообщение, принадлежность к какому-либо движению или убеждениям любого рода.
Единственное объяснение, которое я могу предложить, заключается в том, что это было непроизвольное, подсознательное подергивание, и в тот момент я не осознавал этого. Кадры, сделанные позже во время матча, показали, что я многократно повторял это движение, держа ручку между пальцами.
Сообщения, появившиеся после этого инцидента, просто не соответствуют тому, кем я являюсь. Я понимаю, как был истолкован этот жест, и сожалею об этом, но хочу четко и категорично заявить, что я не осознавал и не использовал предполагаемый жест намеренно.
Судейство на чемпионате мира – величайшая честь в моей карьере, и я с нетерпением жду возможности поддерживать своих коллег до конца турнира», – говорится в заявлении арбитра.
*Движение White Power признано в России террористическим, его деятельность запрещена.
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