«Барса» получит не менее 1,35 млн евро за трансфер Кукурельи в «Реал» из «Челси» (Mundo Deportivo)

«Барса» получит не менее 1,35 млн евро за переход Кукурельи в «Реал».

«Барселона» получит деньги за трансфер Марка Кукурельи в «Реал».

В понедельник мадридский клуб официально объявил о переходе 27-летнего защитника из «Челси ». Сообщалось, что сумма трансфера составит 55+5 млн евро .

Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» имеет право на солидарные выплаты за обучение Кукурельи, поскольку защитник является воспитанником каталонского клуба. Согласно механизму солидарности ФИФА , 5% от суммы трансфера пропорционально распределяются между всеми клубами, в системе которых игрок находился в возрасте от 12 до 23 лет. В возрасте от 12 до 15 лет этот процент составляет 0,25% от суммы трансфера в год, а с 16 до 23 лет он увеличивается до 0,5%.

Таким образом, исходя из суммы трансфера, «Барселона » гарантированно получит 1,35 млн евро, сумма может увеличиться в случае выполнения условий для достижения бонусов. Кроме того, 550 000 евро за переход Кукурельи в «Реал » должен получить «Хетафе», по 275 000 евро – «Эспаньол» и «Брайтон».