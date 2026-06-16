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  4. «Барса» получит не менее 1,35 млн евро за трансфер Кукурельи в «Реал» из «Челси» (Mundo Deportivo)

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«Барса» получит не менее 1,35 млн евро за трансфер Кукурельи в «Реал» из «Челси» (Mundo Deportivo)
«Барса» получит не менее 1,35 млн евро за переход Кукурельи в «Реал».

«Барселона» получит деньги за трансфер Марка Кукурельи в «Реал».

В понедельник мадридский клуб официально объявил о переходе 27-летнего защитника из «Челси». Сообщалось, что сумма трансфера составит 55+5 млн евро.

Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» имеет право на солидарные выплаты за обучение Кукурельи, поскольку защитник является воспитанником каталонского клуба. Согласно механизму солидарности ФИФА, 5% от суммы трансфера пропорционально распределяются между всеми клубами, в системе которых игрок находился в возрасте от 12 до 23 лет. В возрасте от 12 до 15 лет этот процент составляет 0,25% от суммы трансфера в год, а с 16 до 23 лет он увеличивается до 0,5%.

Таким образом, исходя из суммы трансфера, «Барселона» гарантированно получит 1,35 млн евро, сумма может увеличиться в случае выполнения условий для достижения бонусов. Кроме того, 550 000 евро за переход Кукурельи в «Реал» должен получить «Хетафе», по 275 000 евро – «Эспаньол» и «Брайтон».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии

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Нормально пуканы подорвал своим переходом
Ответciao.ragazzi.2519
Нормально пуканы подорвал своим переходом
Комментарий скрыт
Ответrigobersong
Комментарий скрыт
Так с чего ты решил что это трансфер вместо ? Возможно и будут еще трансферы
осталось найти еще 498,65 млн на Альвареса
Чаевые для Барсы)
Ответalexsem69
Чаевые для Барсы)
Кучерявый рычаг...
Рычаг пришел оттуда, откуда не ждали))
Перламутровый набалдашник на рычаг
Перес дал свой рычаг подержать
Лучше бы в Барсе не назначали тренером дурачков типа Кумана, которые продавали Кукупелью
оп-рычажок !
Олисе бы подписали, было бы чиназес))
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