Европейские сборные выиграли 3 из 10 матчей на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 команды из Европы пока чаще теряют очки, чем побеждают.

К этому моменту европейские сборные провели 10 игр на турнире в США, Мексике и Канады. Победить смогли только Германия (7:1 против Кюрасао), Швеция (5:1 с Тунисом) и Шотландия (1:0 с Гаити).

Вничью сыграли Босния и Герцеговина (1:1 с Канадой), Швейцария (1:1 с Катаром), Нидерланды (2:2 с Японией), Испания (0:0 с Кабо-Верде) и Бельгия (1:1 с Египтом).

Поражения потерпели Турция (0:2 от Австралии) и Чехия (1:2 от Южной Кореи).