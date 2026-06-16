Европейские сборные выиграли 3 из 10 матчей на ЧМ-2026
На ЧМ-2026 команды из Европы пока чаще теряют очки, чем побеждают.
К этому моменту европейские сборные провели 10 игр на турнире в США, Мексике и Канады. Победить смогли только Германия (7:1 против Кюрасао), Швеция (5:1 с Тунисом) и Шотландия (1:0 с Гаити).
Вничью сыграли Босния и Герцеговина (1:1 с Канадой), Швейцария (1:1 с Катаром), Нидерланды (2:2 с Японией), Испания (0:0 с Кабо-Верде) и Бельгия (1:1 с Египтом).
Поражения потерпели Турция (0:2 от Австралии) и Чехия (1:2 от Южной Кореи).
Кто выиграет ЧМ-2026?59428 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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