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  4. Европейские сборные выиграли 3 из 10 матчей на ЧМ-2026

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Европейские сборные выиграли 3 из 10 матчей на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 команды из Европы пока чаще теряют очки, чем побеждают.

К этому моменту европейские сборные провели 10 игр на турнире в США, Мексике и Канады. Победить смогли только Германия (7:1 против Кюрасао), Швеция (5:1 с Тунисом) и Шотландия (1:0 с Гаити).

Вничью сыграли Босния и Герцеговина (1:1 с Канадой), Швейцария (1:1 с Катаром), Нидерланды (2:2 с Японией), Испания (0:0 с Кабо-Верде) и Бельгия (1:1 с Египтом).

Поражения потерпели Турция (0:2 от Австралии) и Чехия (1:2 от Южной Кореи).

Кто выиграет ЧМ-2026?59428 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoчемпионат мира по футболу
logoСборная Чехии по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoУЕФА
logoСборная Швеции по футболу
logoСборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoСборная Шотландии по футболу
logoСборная Турции по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Германии по футболу

Комментарии

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Европейские сборные проиграли только 2 из 10.
ОтветRobert Oficerov
Европейские сборные проиграли только 2 из 10.
Европейские сборные не проиграли 5 из 10
Ребята вижу всем уже понятно, всем надоело этот шнягин почему, бы все вместе не сделать какой нибудь видеообращение причём жёсткий в адрес этого клоуна чтобы все видели и ролик был по всему интернету, почему люди должны терпеть этого днище каждый раз? Ну не должен такой тупой быть комментатором в гос.канале!!!
ОтветМертвый
Ребята вижу всем уже понятно, всем надоело этот шнягин почему, бы все вместе не сделать какой нибудь видеообращение причём жёсткий в адрес этого клоуна чтобы все видели и ролик был по всему интернету, почему люди должны терпеть этого днище каждый раз? Ну не должен такой тупой быть комментатором в гос.канале!!!
Он не поймёт.
ОтветМертвый
Ребята вижу всем уже понятно, всем надоело этот шнягин почему, бы все вместе не сделать какой нибудь видеообращение причём жёсткий в адрес этого клоуна чтобы все видели и ролик был по всему интернету, почему люди должны терпеть этого днище каждый раз? Ну не должен такой тупой быть комментатором в гос.канале!!!
Он хотя бы эмоционально комментирует, претензий у меня к нему нет по матчу Бельгия-Египет. Разве что перепутал Лукаку с Рукаку в концовке)
Можно говорить, что европейцы устали после сезона, но азиаты и африканцы тоже играют в европейских чемпионатах. Значит, уровень футбола у них тоже очень вырос. Приятно!
ОтветHilperico
Можно говорить, что европейцы устали после сезона, но азиаты и африканцы тоже играют в европейских чемпионатах. Значит, уровень футбола у них тоже очень вырос. Приятно!
Просто все уже научились ставить приличную игру, даже карликовые сборные. Откровенных аутсайдеров уже нет, кроме стран, где мало интересуются футболом. Но такие на ЧМ и не попадают.
В целом реально сильные противники были только у боснийцев (канада примерно одного с ними уровня), да и Япония. Относительно Египет. Ну это среди тех, кто вничью сыграл, турки и чехи в целом проиграли сборным, которые не хуже их, а в чем-то даже лучше.

Это наглядно показывает, что все-таки какое-то движение вперед есть у топовых сборных вне Европы.
Ответa2wai
В целом реально сильные противники были только у боснийцев (канада примерно одного с ними уровня), да и Япония. Относительно Египет. Ну это среди тех, кто вничью сыграл, турки и чехи в целом проиграли сборным, которые не хуже их, а в чем-то даже лучше. Это наглядно показывает, что все-таки какое-то движение вперед есть у топовых сборных вне Европы.
Австралия слабее Турции
«Вы не готовы все! Я на вас сейчас всех смотрю – вы не готовы! Сборище дрищей. А че мы делать-то будем, когда замес начнется»
Швейцария, Турция, Нидерланды, Испания и Бельгия играли вполне нормально, и еще своё возьмут. Босния, Шотландия и Чехия - да, бревновато, но такие европейские команды регулярно отбираются на ЧМ, и регулярно там лажают. А еще стоит напомнить, что Швеция отобралась по дополнительной квоте, а Тунис - со свистом и без всякого расширения был бы здесь :)
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Швейцария, Турция, Нидерланды, Испания и Бельгия играли вполне нормально, и еще своё возьмут. Босния, Шотландия и Чехия - да, бревновато, но такие европейские команды регулярно отбираются на ЧМ, и регулярно там лажают. А еще стоит напомнить, что Швеция отобралась по дополнительной квоте, а Тунис - со свистом и без всякого расширения был бы здесь :)
Кабор Верде тоже без расширения попадает. Он опередил топовую сборную Африки.
Возьмут своё, не переживайте
ОтветChupikovvn
Возьмут своё, не переживайте
Возьмут. Германия, Франция, Испания, а середняки повылетают. Поэтому вой, что нужно пол Европы звать на ЧМ из-за уровня был необоснованный. Не только несправедливый и нелогичный, но даже и по игре необоснованный
ОтветБлуждающий странник
Возьмут. Германия, Франция, Испания, а середняки повылетают. Поэтому вой, что нужно пол Европы звать на ЧМ из-за уровня был необоснованный. Не только несправедливый и нелогичный, но даже и по игре необоснованный
Да никто не просит давать половине Европе прямые путевки, пустите в межконтинентальные стыки!
Пройдет Кюрасао условную Данию - пусть играет Кюрасао
Европа нынче не та...))
Ну все ,завтра Захарова толкнет на брифинге речь о переделе мира )
всё равно в полуфинале будут четыре сборные с Европы
ОтветЗизуха
всё равно в полуфинале будут четыре сборные с Европы
Заскринил.)
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