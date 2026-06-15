На ЧМ-2026 забито 3 автогола – больше, чем за весь турнир в 2022-м. Рекорд был на ЧМ-2018 в России – 12
ЧМ-2026 превзошел ЧМ-2022 по числу автоголов.
На ЧМ-2026 уже забито больше автоголов, чем за весь турнир в 2022-м.
Гол египтянина Мохамеда Хани в свои ворота в матче с Бельгией (1:1) стал третьим автоголом с начала турнира – ранее в свои ворота забили полузащитник сборной Парагвая Дамиан Бобадилья в матче с США (1:4) и форвард Швейцарии Миро Мухайм в матче с Катаром (1:1).
При этом на ЧМ-2022 в Катаре было забито лишь два автогола. Рекордное для чемпионатов мира количество голов в свои ворота было забито на ЧМ-2018 в России (12).
Кто выиграет ЧМ-2026?59024 голоса
Испания
Франция
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Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
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