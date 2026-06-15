  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. На ЧМ-2026 забито 3 автогола – больше, чем за весь турнир в 2022-м. Рекорд был на ЧМ-2018 – 12

0
На ЧМ-2026 забито 3 автогола – больше, чем за весь турнир в 2022-м. Рекорд был на ЧМ-2018 в России – 12
ЧМ-2026 превзошел ЧМ-2022 по числу автоголов.

На ЧМ-2026 уже забито больше автоголов, чем за весь турнир в 2022-м.

Гол египтянина Мохамеда Хани в свои ворота в матче с Бельгией (1:1) стал третьим автоголом с начала турнира – ранее в свои ворота забили полузащитник сборной Парагвая Дамиан Бобадилья в матче с США (1:4) и форвард Швейцарии Миро Мухайм в матче с Катаром (1:1).

При этом на ЧМ-2022 в Катаре было забито лишь два автогола. Рекордное для чемпионатов мира количество голов в свои ворота было забито на ЧМ-2018 в России (12).

Кто выиграет ЧМ-2026?59024 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
logoчемпионат мира по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoСборная Катара по футболу
logoМохамед Хани
logoМиро Мухайм
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная США по футболу
logoДамиан Бобадилья

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ждал идиотских шуток о лучшем бомбардире автоголе. Ригобер не подвëл
Автогол перезапустил карьеру
Много автоголов - признак отличного чемпионата :))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бельгия сравняла счет спустя 23 секунды после выхода Лукаку на замену. Египтянин Хани срезал мяч в свои ворота в борьбе с Ромелу
24 минуты назадФото
Индекс зрелищности на ЧМ-2026: Германия – лидер, Эквадор и Гаити – самые скучные
сегодня, 11:20
Рекомендуем
Главные новости
Европейские сборные выиграли 3 из 10 матчей на ЧМ-2026
только что
Бельгия ушла от поражения от Египта – 1:1. Лукаку через секунды после выхода спровоцировал автогол Хани, Ашур забил из-за штрафной с паса Салаха
11 минут назад
ЧМ-2026. Испания сыграла 0:0 с Кабо-Верде, Бельгия – 1:1 с Египтом, Уругвай против Саудовской Аравии, Иран – Новая Зеландия
12 минут назад
Том Холланд поддержал сборную Испании на мероприятии в Мадриде перед матчем с Кабо-Верде. Актеру вручили именную футболку
16 минут назадВидео
Хавертц, Вегорст или Лэмпард – кто из этих футболистов ни разу не забивал на ЧМ?
18 минут назадТесты и игры
Бельгия сравняла счет спустя 23 секунды после выхода Лукаку на замену. Египтянин Хани срезал мяч в свои ворота в борьбе с Ромелу
24 минуты назадФото
Лебеф о форме Мбаппе перед ЧМ: «Ему нужно доверять, он способен забить 3 гола за последние 15 минут финала, чего никто не делал. И у «Реала» сезон был бы хуже без него»
25 минут назад
Агбонлахор считает, что у Англии не будет проблем с Хорватией: «Модричу 40 лет, и у них нет игроков вроде Рэшфорда и Гордона, делающих рывки за спину защитникам»
41 минуту назад
Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2026 с 3-го места, считает Кирьяков: «В каждой группе есть команда уровнем ниже нашей»
55 минут назад
Тренер Кабо-Верде Бубишта про 0:0 с Испанией: «Футбол выровнялся, организованность позволяет конкурировать с лучшими. Мы отлично оборонялись, мы стойкие»
сегодня, 19:58
Ко всем новостям
Последние новости
Вальверде, Дарвин и Аль-Досари – в старте на матч Уругвая и Саудовской Аравии на ЧМ-2026
12 минут назад
Журова о футбольных ЧМ: «Я обычно болею за команду Уругвая. Потом переключаюсь на Аргентину или Нидерланды – в зависимости от того, как кто играет»
19 минут назад
Саудовская Аравия – Уругвай. Вальверде и Нуньес играют. Онлайн-трансляция начнется в 01:00
28 минут назад
Скалони перед матчем с Алжиром: «Первая игра важна, но на ней все не заканчивается. Аргентина не лучше и не хуже других, мы уверены в себе и в хорошей форме»
44 минуты назад
У Бельгии 0 ударов в створ за первый тайм матча с Египтом
сегодня, 20:03
Иран – Новая Зеландия. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 17:00
Возинья после 0:0 с Испанией: «Некоторые считают Кабо-Верде маленькой и слабой сборной, но мы здесь, чтобы соревноваться. Мы много работали ради мечты»
сегодня, 19:57
«Удинезе» выкупил Дзаньоло у «Галатасарая» за 5 млн евро и 50% при перепродаже
сегодня, 19:45
Салах отдал ассист в матче с Бельгией – он первый африканец с результативным действием в матче ЧМ в день рождения. Мохамеду – 34 года
сегодня, 19:40
Де ла Фуэнте после 0:0 с Кабо-Верде: «Были удары, моменты, желание решить исход поскорее. Но иногда мяч просто не идет в ворота»
сегодня, 19:28
Рекомендуем