ЧМ-2026 превзошел ЧМ-2022 по числу автоголов.

На ЧМ-2026 уже забито больше автоголов, чем за весь турнир в 2022-м.

Гол египтянина Мохамеда Хани в свои ворота в матче с Бельгией (1:1) стал третьим автоголом с начала турнира – ранее в свои ворота забили полузащитник сборной Парагвая Дамиан Бобадилья в матче с США (1:4) и форвард Швейцарии Миро Мухайм в матче с Катаром (1:1).

При этом на ЧМ-2022 в Катаре было забито лишь два автогола. Рекордное для чемпионатов мира количество голов в свои ворота было забито на ЧМ-2018 в России (12).