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  4. Бельгия сравняла счет спустя 23 секунды после выхода Лукаку на замену. Египтянин Хани срезал мяч в свои ворота в борьбе с Ромелу

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Бельгия сравняла счет спустя 23 секунды после выхода Лукаку на замену. Египтянин Хани срезал мяч в свои ворота в борьбе с Ромелу
Бельгия сравняла счет через 23 секунды после выхода Лукаку на замену.

Сборная Бельгии сравняла счет в матче с Египтом менее чем через минуту после выхода Ромелу Лукаку.

Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 проходит в Сиэтле.

Лукаку вышел на поле вместо Шарля де Кетеларе на 66-й минуте матча при счете 0:1. Спустя 23 секунды защитник египтян Мохамед Хани, пытаясь помешать бельгийскому форварду сыграть в мяч в штрафной площади, срезал его в свои ворота.

Изображения: кадр из трансляции

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoчемпионат мира по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoРомелу Лукаку
logoМохамед Хани
logoШарль де Кетеларе
logoсерия А Италия
logoНаполи

Комментарии

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Хоть это и автогол, заслуга Лукаку несомненна. Сделал больше за 23 сек, чем Доку за весь матч
ОтветМихо
Хоть это и автогол, заслуга Лукаку несомненна. Сделал больше за 23 сек, чем Доку за весь матч
Доку вроде супер игрок, как считается, но мне кажется ближе к Леау, чему топам. Может выдать гуд матч, но в остальных бесполезная и стерильная возня, тормозит атаки, стоит на прямых ногах, кучу потерь
Вот он форвард, настоящий форвард
-"А почему гол записали на него, а не на меня? А? А я когда забью в ворота Египта?"
Шнякин топ. На экране показывают готовящегося выйти на замену Лукаку, а этот спустя 10 секунд говорит "Интересно, появится ли сегодня на поле Ромелу Лукаку?"
Бельгия безнадежна. Эти их возили весь матч, под конец чуть не дожали. Охренеть
Хани о Лукаку: "В плане игры ничего особенного".
Что бы бельгийцы без него делали...
Шнякин в концовке реально сказал "Рукаку"?) или мне послышалось?)
Хани, ай м хоум !
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