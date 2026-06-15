Бельгия сравняла счет спустя 23 секунды после выхода Лукаку на замену. Египтянин Хани срезал мяч в свои ворота в борьбе с Ромелу
Бельгия сравняла счет через 23 секунды после выхода Лукаку на замену.
Сборная Бельгии сравняла счет в матче с Египтом менее чем через минуту после выхода Ромелу Лукаку.
Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 проходит в Сиэтле.
Лукаку вышел на поле вместо Шарля де Кетеларе на 66-й минуте матча при счете 0:1. Спустя 23 секунды защитник египтян Мохамед Хани, пытаясь помешать бельгийскому форварду сыграть в мяч в штрафной площади, срезал его в свои ворота.
Изображения: кадр из трансляции
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).
Кто выиграет ЧМ-2026?59055 голосов
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
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