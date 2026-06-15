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  4. Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2026 с 3-го места, считает Кирьяков: «В каждой группе есть команда уровнем ниже нашей»

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Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2026 с 3-го места, считает Кирьяков: «В каждой группе есть команда уровнем ниже нашей»
Сергей Кирьяков: Россия вышла бы в плей-офф ЧМ.

Сергей Кирьяков считает, что Россия преодолела бы групповой этап ЧМ-2026.

«Думаю, сборная России вышла бы в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места. В каждой группе есть сборная, которая по уровню ниже нашей. За выход со второго тоже бы боролись. Тут уже вопрос удачного жребия.

Конечно, успех домашнего чемпионата мира повторить было бы очень сложно – в четвертьфинале нашу нынешнюю команду не вижу. Но выход из группы – да, вполне реально.

Но все эти разговоры не имеют смысла, потому что нас там нет на этом чемпионате мира», – сказал экс-форвард сборной России.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
logoСборная России по футболу
logoчемпионат мира по футболу
logoСергей Кирьяков
logoСоветский спорт
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

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Наговаривает этот Кирьяков непатриотичный! С 1 места вышли бы! Минимум в полуфинале были бы! Как всегда! Как обычно делали на каждом ЧМ! По советским методикам мы бы их! Красная машина! Ура!
ОтветMoffo
Наговаривает этот Кирьяков непатриотичный! С 1 места вышли бы! Минимум в полуфинале были бы! Как всегда! Как обычно делали на каждом ЧМ! По советским методикам мы бы их! Красная машина! Ура!
Этого - на Колыму!
Полуфинал, пфффф. Вы вообще за Россию болеете?
Да-да, помню перед Евро-2016 тоже говорили, что мы хотя бы с 3 места да выйдем…
На ЧМ нет Кубы и второго состава Брунея
Ответshin93
На ЧМ нет Кубы и второго состава Брунея
К тому моменту, когда нас допустят, то будет 😁
Египтяне оказывается не так то просты) обыгрывают сейчас Бельгию 1-0 как и обыграли Россию, но это было дома) и Россия была не слишком мотивирована)
Раньше считали расклады, теперь считают расклады в выдуманных ситуациях, дальше можно начать считать расклады во снах уважаемых футболистов прошлого
А я считаю что мы туда даже не отобрались бы с таким тренером и составом как сейчас
ОтветPredator777
А я считаю что мы туда даже не отобрались бы с таким тренером и составом как сейчас
Каждый раз это слыщал перед отбором на евро и чм
Туда сначала попасть нужно
Да и с седьмого бы вышли - наши же ☝️
Ну если только на Возинью бы не попали
какие-то уральские пельмени...Я думаю что она вышла, а она не вышла.. Смысла столько же в этих комментариях, а смешного нет
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