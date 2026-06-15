Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2026 с 3-го места, считает Кирьяков: «В каждой группе есть команда уровнем ниже нашей»

Сергей Кирьяков: Россия вышла бы в плей-офф ЧМ.

Сергей Кирьяков считает, что Россия преодолела бы групповой этап ЧМ-2026 .

«Думаю, сборная России вышла бы в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места. В каждой группе есть сборная, которая по уровню ниже нашей. За выход со второго тоже бы боролись. Тут уже вопрос удачного жребия.

Конечно, успех домашнего чемпионата мира повторить было бы очень сложно – в четвертьфинале нашу нынешнюю команду не вижу. Но выход из группы – да, вполне реально.

Но все эти разговоры не имеют смысла, потому что нас там нет на этом чемпионате мира», – сказал экс-форвард сборной России.