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  4. Вратарь Кабо-Верде Возинья набрал 3,5 млн подписчиков в инстаграме после 0:0 с Испанией на ЧМ. 40-летний футболист сказал: «Это безумие»

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Вратарь Кабо-Верде Возинья набрал 3,5 млн подписчиков в инстаграме после 0:0 с Испанией на ЧМ. 40-летний футболист сказал: «Это безумие»
Вратарь Кабо-Верде набрал 3,5 млн подписчиков после матча с Испанией.

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья набрал 3,5 миллиона подписчиков после матча с Испанией.

Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 завершилась со счетом 0:0. 40-летний Возинья совершил семь сэйвов и был признан лучшим игроком матча.

На момент публикации новости аккаунт Возиньи в инстаграме насчитываал 1,7 миллиона подписчиков. До начала матча на вратаря были подписаны лишь 56 000 человек.

Во время послематчевого интервью журналистка показала Возинье количество подписчиков в его соцсети, когда было более 1,5 млн. Голкипер, представляющий «Шавеш» из второй лиги Португалии, сперва не поверил, выразил удивление, а затем с улыбкой сказал: «Это безумие».

Сейчас у Возиньи уже 3,5 млн подписчиков. Отметим, что население Кабо-Верде по состоянию на середину 2026 года оценивается примерно в 529 630 человек.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Alo Alo Bahia
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Комментарии

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Противникам участия маленьких стран в ЧМ шах и мат)
Ответagentkuper
Противникам участия маленьких стран в ЧМ шах и мат)
Не шах и мат , а дизлайк и отписка
Ответagentkuper
Противникам участия маленьких стран в ЧМ шах и мат)
Еще один )
Причем тут это, если кабо Верде и при предыдущих форматах спокойно бы вышел с первого места из своей группы напрямую? Просто взяли опередили более статусный Камерун и середняка Анголу, потому что команда созрела для этого. Формат отбора ну никак не повлиял на это.
Когда та же Ангола выходила на чм2006 или Того, вы тоже говорили про противников мелких стран?
Это не та же ситуация что с Гаити и Кюрасао, которые на 99% никуда бы не выходили если бы не сразу +3 квоты конкакаф из за хозяев.
Теперь он инфлюенсер ) после ЧМ сможет зарабатывать на рекламе больше чем на футболе )
ОтветAlex_Prinz
Теперь он инфлюенсер ) после ЧМ сможет зарабатывать на рекламе больше чем на футболе )
И ведь заслужил на 100%
ОтветAlex_Prinz
Теперь он инфлюенсер ) после ЧМ сможет зарабатывать на рекламе больше чем на футболе )
надеюсь и заработает
Отметим ещё всю команду Кабо-Верде. У них один фол за матч! Прямо сейчас вручите им награду Fair Play!
ОтветNikaus
Отметим ещё всю команду Кабо-Верде. У них один фол за матч! Прямо сейчас вручите им награду Fair Play!
Я был в А...е
ОтветМансур Абдрахимов
Я был в А...е
Мне в Анапе не понравилось
Монетизировать себя под пенсию ! Один матч и на всю жизнь! Молодец 👍
Ответbm9z9dpnwx
Монетизировать себя под пенсию ! Один матч и на всю жизнь! Молодец 👍
Но для этого матча ему потребовалось тренироваться всю жизнь!
Уже 1,9 млн подписчиков в инсте. И хотя бы ради таких историй стоило проводить ЧМ с участием таких сборных. Это реально Чемпионат Мира.
Сколько прессов сгорело у лудиков благодаря этому уважаемому дяде!
:)))
ОтветЮ. Евгеньевич
Сколько прессов сгорело у лудиков благодаря этому уважаемому дяде! :)))
Ужас. Не смейся над нами 🥹
ОтветAdeen
Ужас. Не смейся над нами 🥹
Комментарий скрыт
Вот так вот,один матч может всю жизнь изменить,сейчас еще станет символом вратарским как Очоа на ЧМ или Мартинес и будет жить всю жизнь на инстаграмме)
Обожаю, когда такие страны, типа Исландия, Кабо-Верде и прочие Фареры наводят шороху)
ОтветDima67
Обожаю, когда такие страны, типа Исландия, Кабо-Верде и прочие Фареры наводят шороху)
Исландия хотя бы полностью самобытная страна, а не колония чья то.
Местные, фамилий нет, сыны отцов и дочери матерей.
Но это так.
Ну красавец мужик!
В сорокет дебютировал на ЧМ, ему не смогли забить мажоры от футбола, вписал себя и команду в историю, подписчики опять же!
Рад за него
Возинья Легенда!
ОтветРубин2003
Возинья Легенда!
Вторая легенда после Мазиньо!
Ответ$-AGROHIM-$
Вторая легенда после Мазиньо!
Смолиньо!
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