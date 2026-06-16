Вратарь Кабо-Верде Возинья набрал 3,5 млн подписчиков в инстаграме после 0:0 с Испанией на ЧМ. 40-летний футболист сказал: «Это безумие»

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья набрал 3,5 миллиона подписчиков после матча с Испанией.
Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 завершилась со счетом 0:0. 40-летний Возинья совершил семь сэйвов и был признан лучшим игроком матча.
На момент публикации новости аккаунт Возиньи в инстаграме насчитываал 1,7 миллиона подписчиков. До начала матча на вратаря были подписаны лишь 56 000 человек.
Во время послематчевого интервью журналистка показала Возинье количество подписчиков в его соцсети, когда было более 1,5 млн. Голкипер, представляющий «Шавеш» из второй лиги Португалии, сперва не поверил, выразил удивление, а затем с улыбкой сказал: «Это безумие».
Сейчас у Возиньи уже 3,5 млн подписчиков. Отметим, что население Кабо-Верде по состоянию на середину 2026 года оценивается примерно в 529 630 человек.
Причем тут это, если кабо Верде и при предыдущих форматах спокойно бы вышел с первого места из своей группы напрямую? Просто взяли опередили более статусный Камерун и середняка Анголу, потому что команда созрела для этого. Формат отбора ну никак не повлиял на это.
Когда та же Ангола выходила на чм2006 или Того, вы тоже говорили про противников мелких стран?
Это не та же ситуация что с Гаити и Кюрасао, которые на 99% никуда бы не выходили если бы не сразу +3 квоты конкакаф из за хозяев.
:)))
Местные, фамилий нет, сыны отцов и дочери матерей.
Но это так.
В сорокет дебютировал на ЧМ, ему не смогли забить мажоры от футбола, вписал себя и команду в историю, подписчики опять же!
Рад за него