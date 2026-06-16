Вратарь Кабо-Верде Возинья набрал 3,5 млн подписчиков в инстаграме после 0:0 с Испанией на ЧМ. 40-летний футболист сказал: «Это безумие»

Вратарь Кабо-Верде набрал 3,5 млн подписчиков после матча с Испанией.

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья набрал 3,5 миллиона подписчиков после матча с Испанией.

Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 завершилась со счетом 0:0. 40-летний Возинья совершил семь сэйвов и был признан лучшим игроком матча .

На момент публикации новости аккаунт Возиньи в инстаграме насчитываал 1,7 миллиона подписчиков. До начала матча на вратаря были подписаны лишь 56 000 человек.

Во время послематчевого интервью журналистка показала Возинье количество подписчиков в его соцсети, когда было более 1,5 млн. Голкипер, представляющий «Шавеш» из второй лиги Португалии, сперва не поверил, выразил удивление, а затем с улыбкой сказал: «Это безумие».

Сейчас у Возиньи уже 3,5 млн подписчиков. Отметим, что население Кабо-Верде по состоянию на середину 2026 года оценивается примерно в 529 630 человек.