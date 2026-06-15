Родри: сборная Кабо-Верде не собиралась переходить центральную линию.

Родри высказался о ничьей с Кабо-Верде (0:0) на чемпионате мира.

«Не сложилось, но упрекнуть себя нам особо не в чем.

Мы знали, что в этом матче потребуется играть терпеливо. Соперник закрепился в обороне, мы создавали моменты, но не смогли забить.

Противостоять такой физически сильной и закрытой команде сложно. Положительный момент заключается в том, что соперник практически не создавал угрозы, но нам нужно улучшить свою реализацию.

Команда старалась, мы играли слаженно, но против команды, которая так глубоко отходит назад, много моментов не создать, поэтому их нужно реализовывать.

Они играют именно так и не собираются переходить центральную линию. Нам нужно повышать точность. Чем больше мы будем играть в таком стиле, тем лучше будем становиться», – сказал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити » в эфире La 1.