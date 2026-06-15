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  4. Родри про 0:0 с Кабо-Верде: «Испании почти не в чем себя упрекнуть, но надо улучшить реализацию. Соперник не собирался переходить центральную линию»

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Родри про 0:0 с Кабо-Верде: «Они не собирались переходить центр поля. Испании почти не в чем себя упрекнуть, но надо улучшить реализацию»
Родри: сборная Кабо-Верде не собиралась переходить центральную линию.

Родри высказался о ничьей с Кабо-Верде (0:0) на чемпионате мира.

«Не сложилось, но упрекнуть себя нам особо не в чем. 

Мы знали, что в этом матче потребуется играть терпеливо. Соперник закрепился в обороне, мы создавали моменты, но не смогли забить.

Противостоять такой физически сильной и закрытой команде сложно. Положительный момент заключается в том, что соперник практически не создавал угрозы, но нам нужно улучшить свою реализацию.

Команда старалась, мы играли слаженно, но против команды, которая так глубоко отходит назад, много моментов не создать, поэтому их нужно реализовывать.

Они играют именно так и не собираются переходить центральную линию. Нам нужно повышать точность. Чем больше мы будем играть в таком стиле, тем лучше будем становиться», – сказал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» в эфире La 1.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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Комментарии

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Надо Кабо-Верде атаковать всем составом на поле соперника , потому-что Родри так захотел
Ваши ожидания - ваши проблемы
Ответgoojitzuuu
Ваши ожидания - ваши проблемы
Тем более, что у Родри высокий процент точных передач. Ну и что, что они все ближнему и назад... ведь именно этого мы ждём от обладателя ЗМ, не так ли? )
Испания ничего не выиграет хотя бы из-за отсутствия нормального напа. Ферран и Ойарсабаль это смешно для ЧМ
Ответчеловек-муравей человек-физрук
Испания ничего не выиграет хотя бы из-за отсутствия нормального напа. Ферран и Ойарсабаль это смешно для ЧМ
Это игроки высочайшего уровня, забивавшие в том числе и на Евро. С чего вдруг для ЧМ они не подходят?
ОтветВиталий Вaсильченко
Это игроки высочайшего уровня, забивавшие в том числе и на Евро. С чего вдруг для ЧМ они не подходят?
Ояарсабаль реально хороший нап, и играет ложную 9 и прекрасен в подыгрывше
Ферран - нормальный нап для середняка. По-хорошему как раз Оярсабаль в барсе играть должен, а Ферран в Сосе. Так выглядит их уровень, по большинству матчей

в общем, я согласен с вашим комментарием наполовину, как и наполовину согласен с изначальным комментарием: Ферран оч "переоценен", а вот Оярсабаль реально хороший наконечник, но текущая форма не оч
Это он гордится тем, что вжали КабоВерде? Совсем дурак?
Отмазки как у Пепа после неспособности взломать автобус :)
Соперник мог забить в концовке, просто попали во вратаря. Так что хорохориться ни к чему.
про какую реализацию речь? ну Ферран облажался, не попал в пустые, а еще? реальных голевых моментов то и не было.
прежде чем думать о реализации, надо бегать начать, а не пешком мяч перекатывать
Нормально Кабо-Верде играли не гоните, ещё и не фолили совсем
Без мастера Ерохина тяжеловато.
Не собирался, но переходил
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