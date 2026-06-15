  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Де ла Фуэнте про 0:0 с Кабо-Верде: «Испания должна была побеждать, но не хватило свежести и точности»

0
Де ла Фуэнте про 0:0 с Кабо-Верде: «Испания должна была побеждать, но не хватило свежести и точности»
Луис де ла Фуэнте: Испании не хватило свежести с Кабо-Верде.

Луис де ла Фуэнте прокомментировал потерю очков в матче Испании с Кабо-Верде (0:0) на ЧМ-2026.

«Мы должны были выиграть сегодняшний матч, учитывая все произошедшее, все созданные нами благоприятные моменты, но нам не хватило свежести и точности. Теперь нам нужно начать думать о матче против Саудовской Аравии.

Нам надо продолжать расти, улучшать все аспекты игры и набирать ритм. [Кабо-Верде] – физически очень сильная команда. Мы знали, что она будет играть низким блоком и выпустит мощных футболистов. Если к этому добавить тот факт, что нам не хватало свежести, то получается вот такой результат. Это футбол – здесь нет слабых соперников», – сказал главный тренер сборной Испании.

Кто выиграет ЧМ-2026?58677 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт ФИФА
logoСборная Испании по футболу
logoЛуис де ла Фуэнте
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoчемпионат мира по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Кабо Верде должен был забивать в конце, но не хватило свежести и точности
От чего вся команда уставшая?? Вот прям с первой минуты матча!
Они не без сил играли, а без идей! Кукурелья 100 рывков делает по флангу, а его никто не видит, вату в центре катают. Он уже несколько раз руками разводил...
И Ямаль поздно вышел...
ОтветНик Гре
От чего вся команда уставшая?? Вот прям с первой минуты матча! Они не без сил играли, а без идей! Кукурелья 100 рывков делает по флангу, а его никто не видит, вату в центре катают. Он уже несколько раз руками разводил... И Ямаль поздно вышел...
Комментарий скрыт
Такое чувство, что Испании, прости Господи, Мораты не хватило.

Он здорово на Евро играл, хотя мало забил там, по много бегал, жёстко напрягал защитников, отрабатывал сзади, фолы собирал, фланги связывал. Да и в сборной у в целом статистика крутая.

Потом уже свежий Микель выходил и решал.

Жаль, что не взяли на чемпионат, мог бы пригодиться, головой сыграть где надо и забить вполне. Хотя в Комо ужасный был сезон, без сомнений и поездку именно по этому сезону не заслужил на ЧМ, хотя все же можно было бы взять
ОтветDonaldBrashear 2.0
Такое чувство, что Испании, прости Господи, Мораты не хватило. Он здорово на Евро играл, хотя мало забил там, по много бегал, жёстко напрягал защитников, отрабатывал сзади, фолы собирал, фланги связывал. Да и в сборной у в целом статистика крутая. Потом уже свежий Микель выходил и решал. Жаль, что не взяли на чемпионат, мог бы пригодиться, головой сыграть где надо и забить вполне. Хотя в Комо ужасный был сезон, без сомнений и поездку именно по этому сезону не заслужил на ЧМ, хотя все же можно было бы взять
У них на лавке Борха Иглесиас сидит,который провел неплохой сезон. Только выпускать будут Феррана и Оярасабля как более мобильных
ОтветDonaldBrashear 2.0
Такое чувство, что Испании, прости Господи, Мораты не хватило. Он здорово на Евро играл, хотя мало забил там, по много бегал, жёстко напрягал защитников, отрабатывал сзади, фолы собирал, фланги связывал. Да и в сборной у в целом статистика крутая. Потом уже свежий Микель выходил и решал. Жаль, что не взяли на чемпионат, мог бы пригодиться, головой сыграть где надо и забить вполне. Хотя в Комо ужасный был сезон, без сомнений и поездку именно по этому сезону не заслужил на ЧМ, хотя все же можно было бы взять
Проблема многих сборных, что вызывают не лучших, а удобных. Поэтому играют вратарь Бильбао, Гави и Ферран.
Хотя Мората, Форнальс должны были попасть.
И борху вместо Феррана можно было выпустить
Почему не играет тот же Пубиль..
Как можно побеждать не создавая моментов для гола? Катание ваты само по себе к победе не приведёт. Один момент у Феррана за всю игру. Чему тут удивляться.
ОтветEvgen Vynokurov
Как можно побеждать не создавая моментов для гола? Катание ваты само по себе к победе не приведёт. Один момент у Феррана за всю игру. Чему тут удивляться.
Ну в общем то два ))
ОтветБарсик91
Ну в общем то два ))
Для Феррана что один, что два - это всё равно, что 0. Ему надо 20 моментов создать, чтобы он хоть раз забил. И опять же вопросы к тренеру, точнее один: "Ты наркоман или дегенерат?" Поставь Педри и Феррана на их номинальные места, как в Барсе. Педри хотя бы понимает, как с этим поленом работать, и кладёт ему прям на блюдечке под удар.
испанцы всей командой огороды Трампу на ранчо вскапывали ????
Нам не хватило свежести, звучит как слоган для рекламы Rexona
ОтветАлександр Кузнецов
Нам не хватило свежести, звучит как слоган для рекламы Rexona
👍👍
Играли как поленья и должны были при этом побеждать?
Моментов надо больше создавать. У вас всего два убойных шанса у Феррана (он естественно умудрился их запороть) и один опасный удар головой от Родри. Маловато будет!
Конечно, скорости не хватило. Очень медленно играли. Поэтому игроки Кабо-Верде успевали зоны перекрывать.
"Освежи меня! Дай мне свежесть!"(с).
ОтветГамарджоба Генацвале
"Освежи меня! Дай мне свежесть!"(с).
Господи, брат, ты тоже знаешь Кирилла Сочного???))))
Теперь придется на полную катушку выкладываться и обязательно выигрывать саудитов.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Испания не побеждает на ЧМ 4 матча подряд. Голов нет в двух играх кряду
сегодня, 18:27
Испания пробила 27 раз и 7 раз попала в створ, у Кабо-Верде 6 ударов. Африканцы владели мячом 28% времени, совершили 17 отборов и сфолили всего раз – это рекорд ЧМ
сегодня, 18:27
40-летний Возинья признан лучшим игроком матча Испания – Кабо-Верде. Вратарь сделал 7 сэйвов и не пропустил
сегодня, 18:12
Рекомендуем
Главные новости
Бельгия – Египет. 0:1 – Ашур забил из-за штрафной после паса Салаха. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Тренер Кабо-Верде Бубишта про 0:0 с Испанией: «Футбол выровнялся, организованность позволяет конкурировать с лучшими. Мы отлично оборонялись, мы стойкие»
20 минут назад
Рейна поздравил вратаря Кабо-Верде с сухой ничьей с Испанией. Возинья поблагодарил и сказал: «Для меня большая честь разговаривать с тобой»
39 минут назадВидео
Рассказали про 10 культовых предметов одежды во вселенной футбола
48 минут назадСпецпроект
Ни один чемпион Европы не выиграл первый матч на ЧМ в XXI веке
сегодня, 19:14
Вратарь Кабо-Верде Возинья набрал 1,7 млн подписчиков в инстаграме после 0:0 с Испанией на ЧМ. 40-летний игрок не поверил, когда ему сказали: «Это безумие»
сегодня, 19:09Видео
ЧМ-2026. Испания сыграла 0:0 с Кабо-Верде, Бельгия – Египет, Уругвай против Саудовской Аравии, Иран – Новая Зеландия
сегодня, 19:00Live
Родри про 0:0 с Кабо-Верде: «Они не собирались переходить центр поля. Испании почти не в чем себя упрекнуть, но надо улучшить реализацию»
сегодня, 18:58
Анчелотти после 1:1 с Марокко: «Мы сделали первый шаг на ЧМ с гордостью за то, что представляем Бразилию. Это только начало»
сегодня, 18:49
Испания пробила 27 раз и 7 раз попала в створ, у Кабо-Верде 6 ударов. Африканцы владели мячом 28% времени, совершили 17 отборов и сфолили всего раз – это рекорд ЧМ
сегодня, 18:27
Ко всем новостям
Последние новости
Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2026 с 3-го места, считает Кирьяков: «В каждой группе есть команда уровнем ниже нашей»
5 минут назад
У Бельгии 0 ударов в створ за первый тайм матча с Египтом
15 минут назад
Возинья после 0:0 с Испанией: «Некоторые считают Кабо-Верде маленькой и слабой сборной, но мы здесь, чтобы соревноваться. Мы много работали ради мечты»
21 минуту назад
«Удинезе» выкупил Дзаньоло у «Галатасарая» за 5 млн евро и 50% при перепродаже
33 минуты назад
Салах отдал ассист в матче с Бельгией – он первый африканец с результативным действием в матче ЧМ в день рождения. Мохамеду – 34 года
38 минут назад
Де ла Фуэнте после 0:0 с Кабо-Верде: «Были удары, моменты, желание решить исход поскорее. Но иногда мяч просто не идет в ворота»
50 минут назад
«Брайтон» за 11 млн фунтов купил защитника «Олимпиакоса» Коштинью
52 минуты назадФото
«МЮ» сэкономит 8–9 млн фунтов на компенсации Амориму и его штабу после назначения тренера в «Милан»
сегодня, 18:38
67 640 зрителей посетили матч Испания – Кабо-Верде на ЧМ-2026. Вместимость стадиона в Атланте – 68 239
сегодня, 18:17
Де Брюйне, Доку, Салах и Мармуш – в старте на матч Бельгии и Египта на ЧМ-2026
сегодня, 17:49
Рекомендуем