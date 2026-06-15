Де ла Фуэнте про 0:0 с Кабо-Верде: «Испания должна была побеждать, но не хватило свежести и точности»

Луис де ла Фуэнте: Испании не хватило свежести с Кабо-Верде.

Луис де ла Фуэнте прокомментировал потерю очков в матче Испании с Кабо-Верде (0:0) на ЧМ-2026 .

«Мы должны были выиграть сегодняшний матч, учитывая все произошедшее, все созданные нами благоприятные моменты, но нам не хватило свежести и точности. Теперь нам нужно начать думать о матче против Саудовской Аравии.

Нам надо продолжать расти, улучшать все аспекты игры и набирать ритм. [Кабо-Верде ] – физически очень сильная команда. Мы знали, что она будет играть низким блоком и выпустит мощных футболистов. Если к этому добавить тот факт, что нам не хватало свежести, то получается вот такой результат. Это футбол – здесь нет слабых соперников», – сказал главный тренер сборной Испании .