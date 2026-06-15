Де ла Фуэнте про 0:0 с Кабо-Верде: «Испания должна была побеждать, но не хватило свежести и точности»
Луис де ла Фуэнте: Испании не хватило свежести с Кабо-Верде.
Луис де ла Фуэнте прокомментировал потерю очков в матче Испании с Кабо-Верде (0:0) на ЧМ-2026.
«Мы должны были выиграть сегодняшний матч, учитывая все произошедшее, все созданные нами благоприятные моменты, но нам не хватило свежести и точности. Теперь нам нужно начать думать о матче против Саудовской Аравии.
Нам надо продолжать расти, улучшать все аспекты игры и набирать ритм. [Кабо-Верде] – физически очень сильная команда. Мы знали, что она будет играть низким блоком и выпустит мощных футболистов. Если к этому добавить тот факт, что нам не хватало свежести, то получается вот такой результат. Это футбол – здесь нет слабых соперников», – сказал главный тренер сборной Испании.
Кто выиграет ЧМ-2026?58677 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт ФИФА
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Они не без сил играли, а без идей! Кукурелья 100 рывков делает по флангу, а его никто не видит, вату в центре катают. Он уже несколько раз руками разводил...
И Ямаль поздно вышел...
Он здорово на Евро играл, хотя мало забил там, по много бегал, жёстко напрягал защитников, отрабатывал сзади, фолы собирал, фланги связывал. Да и в сборной у в целом статистика крутая.
Потом уже свежий Микель выходил и решал.
Жаль, что не взяли на чемпионат, мог бы пригодиться, головой сыграть где надо и забить вполне. Хотя в Комо ужасный был сезон, без сомнений и поездку именно по этому сезону не заслужил на ЧМ, хотя все же можно было бы взять
Хотя Мората, Форнальс должны были попасть.
И борху вместо Феррана можно было выпустить
Почему не играет тот же Пубиль..
Конечно, скорости не хватило. Очень медленно играли. Поэтому игроки Кабо-Верде успевали зоны перекрывать.