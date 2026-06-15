Испания не побеждает на ЧМ 4 матча подряд. Голов нет в двух играх кряду

Испания не побеждает на ЧМ 4 матча подряд.

Сборная Испании не забивает на чемпионатах мира во втором матче подряд.

В первой игре группового этапа ЧМ-2026 команда под руководством Луиса де ла Фуэнте сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).

Испания не побеждает в четырех матчах подряд на чемпионатах мира – на ЧМ-2022 в Катаре испанцы сыграли вничью с Германией (1:1) и уступили Японии (1:2) на групповом этапе, а затем проиграли Марокко в 1/8 финала (0:0, пенальти – 0:3).