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  4. Испания не побеждает на ЧМ 4 матча подряд. Голов нет в двух играх кряду

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Испания не побеждает на ЧМ 4 матча подряд. Голов нет в двух играх кряду
Испания не побеждает на ЧМ 4 матча подряд.

Сборная Испании не забивает на чемпионатах мира во втором матче подряд.

В первой игре группового этапа ЧМ-2026 команда под руководством Луиса де ла Фуэнте сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).

Испания не побеждает в четырех матчах подряд на чемпионатах мира – на ЧМ-2022 в Катаре испанцы сыграли вничью с Германией (1:1) и уступили Японии (1:2) на групповом этапе, а затем проиграли Марокко в 1/8 финала (0:0, пенальти – 0:3).

Кто выиграет ЧМ-2026?57695 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoЛа Лига
logoчемпионат мира по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Японии по футболу
logoЛуис де ла Фуэнте

Комментарии

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Пускай домой едут со своим скучным ватокатом, итак мало матчей в нормальное время, так ещё и эти болваны попались, смотреть противно
ОтветКкк_1116498071
Пускай домой едут со своим скучным ватокатом, итак мало матчей в нормальное время, так ещё и эти болваны попались, смотреть противно
Если вы так хейтите сборную Испании за «скучный ватокат», когда против них играли двухэтажным автобусом, который сложно взломать
То почему ВЫ не хейтите Кабо-Верде за то, что играли в закрытый футбол и всего лишь пару раз перешли центр поля ?)

В футбол играют две команды, раз уж вы так упорно пишите про испанцев )
ОтветКкк_1116498071
Пускай домой едут со своим скучным ватокатом, итак мало матчей в нормальное время, так ещё и эти болваны попались, смотреть противно
Слава Богу, что 17-го числа нас ждёт лучший матч июня, самый настоящий футбол, будут играть кудесники мяча, Велес против Сибири!
Я сейчас представил, что будет на ветке Португалии, если они первый матч не выиграют.
ОтветРотор-Волгоград
Я сейчас представил, что будет на ветке Португалии, если они первый матч не выиграют.
Тоже самое,что было 4 года назад,когда Аргентина проиграла саудитам.
Зато испанцы играют в атакующий футбол.
ОтветIvanpetrov1234
Зато испанцы играют в атакующий футбол.
ВАТАкующий
С Энрике была такая же ситуация, с ним был хороший очень Евро, единственные с кем Италия тогда играла в автобус. Но затем все как то разволилось на чм
Ответdanik 258808
С Энрике была такая же ситуация, с ним был хороший очень Евро, единственные с кем Италия тогда играла в автобус. Но затем все как то разволилось на чм
Энрике же не участвовал на чм, ушел перед мундиалем
стерильная помойка
Ну посыпать голову пеплом всё-таки рано. Не редки случаи, когда будущий чемпион слабо начинает. Те же испанцы в 2010-м, Аргентина в 2022-м. А в 1954-м ФРГ попало Венгрии на предварительном этапе вообще 3:8! Но в финале тех же венгров обыграли.
Бразилия, голландия и испания договарились что ли?
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