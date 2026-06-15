Испания не побеждает на ЧМ 4 матча подряд. Голов нет в двух играх кряду
Испания не побеждает на ЧМ 4 матча подряд.
Сборная Испании не забивает на чемпионатах мира во втором матче подряд.
В первой игре группового этапа ЧМ-2026 команда под руководством Луиса де ла Фуэнте сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).
Испания не побеждает в четырех матчах подряд на чемпионатах мира – на ЧМ-2022 в Катаре испанцы сыграли вничью с Германией (1:1) и уступили Японии (1:2) на групповом этапе, а затем проиграли Марокко в 1/8 финала (0:0, пенальти – 0:3).
Кто выиграет ЧМ-2026?57695 голосов
Испания
Франция
Англия
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
То почему ВЫ не хейтите Кабо-Верде за то, что играли в закрытый футбол и всего лишь пару раз перешли центр поля ?)
В футбол играют две команды, раз уж вы так упорно пишите про испанцев )