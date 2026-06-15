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  4. 40-летний Возинья признан лучшим игроком матча Испания – Кабо-Верде. Вратарь сделал 7 сэйвов и не пропустил

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40-летний Возинья признан лучшим игроком матча Испания – Кабо-Верде. Вратарь сделал 7 сэйвов и не пропустил
Возинья стал игроком матча между Испанией и Кабо-Верде.

Лучшим футболистом матча ИспанияКабо-Верде на ЧМ-2026 стал вратарь африканской команды.

40-летний Возинья совершил в этой игре семь сэйвов и не пропустил ни одного гола. Матч завершился вничью – 0:0.

Голкипер представляет «Шавеш» из второй лиги Португалии. Это была его дебютная игра на чемпионатах мира.

Кто выиграет ЧМ-2026?57839 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт ФИФА
logoСборная Кабо-Верде по футболу
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Комментарии

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Как он еще издевательски мяч не забирал перед Ольмо. Поймал какой-то лютый кураж. Крутая история для 40-летнего кипера
Ответ_FoX-
Как он еще издевательски мяч не забирал перед Ольмо. Поймал какой-то лютый кураж. Крутая история для 40-летнего кипера
Комментарий скрыт
ОтветGLW
Комментарий скрыт
Именно так практически никогда не делают. Не душни.
Так вот о каком топовом трансфере за 150 млн говорил Перес
ОтветАлександр Кузнецов
Так вот о каком топовом трансфере за 150 млн говорил Перес
Ну, кучерявый играл неплохо.
ОтветAbdul Aziz
Ну, кучерявый играл неплохо.
Лучший был у испанцев
Заслуженно. А как он в конце потроллил Нико?) Я к своему стыду вообще не знал такого голкипера.
Ответfalkao2013
Заслуженно. А как он в конце потроллил Нико?) Я к своему стыду вообще не знал такого голкипера.
А кто его знал? Ему 40 лет. Только если редкостные извращенцы , которые пытливо следят за чемпионатами Кипра , Словакии или Молдавии , где он играл. Португальский Д2 тоже не слишком популярен. Был у людей интерес , когда наши туда в приличном количестве поехали , а потом всем уже наплевать было.
Ответshurepa17@gmail.com
А кто его знал? Ему 40 лет. Только если редкостные извращенцы , которые пытливо следят за чемпионатами Кипра , Словакии или Молдавии , где он играл. Португальский Д2 тоже не слишком популярен. Был у людей интерес , когда наши туда в приличном количестве поехали , а потом всем уже наплевать было.
Тоже верно)
Ойарсабаль - сказочное дно
ОтветLondon-D
Ойарсабаль - сказочное дно
Только он?
ОтветLondon-D
Ойарсабаль - сказочное дно
Ферран ниже.
ОтветR Kukhov
Вывозинья
Опасная фамилия. Одна ошибка и уже привозинья
Возинья сегодня Испанию
ОтветRurik Gislasson
Возинья сегодня Испанию
Возиньо на своей половине поля?
У Испании НЕТ! топового нападающего.
Из-за этого их ждут проблемы
ОтветIgor Cholomitski
У Испании НЕТ! топового нападающего. Из-за этого их ждут проблемы
Ну а два года назад на Евро какой у них топовый нападающий был?
ОтветЛужин
Ну а два года назад на Евро какой у них топовый нападающий был?
Евро слишком рандомный, победить может практически кто угодно при удачной сетке. ЧМ турнир другого уровня.
По делу, отвозил испанцев
Возинья отвозил Испанию.
ОтветРоман
Возинья отвозил Испанию.
Настоящая Испания была с Рамосом, Касильясом, Карвахалем, Начо, Хаби. а это каталонский сброд.
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