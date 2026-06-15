40-летний Возинья признан лучшим игроком матча Испания – Кабо-Верде. Вратарь сделал 7 сэйвов и не пропустил
Возинья стал игроком матча между Испанией и Кабо-Верде.
Лучшим футболистом матча Испания – Кабо-Верде на ЧМ-2026 стал вратарь африканской команды.
40-летний Возинья совершил в этой игре семь сэйвов и не пропустил ни одного гола. Матч завершился вничью – 0:0.
Голкипер представляет «Шавеш» из второй лиги Португалии. Это была его дебютная игра на чемпионатах мира.
Кто выиграет ЧМ-2026?57839 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт ФИФА
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