40-летний Возинья признан лучшим игроком матча Испания – Кабо-Верде. Вратарь сделал 7 сэйвов и не пропустил

Возинья стал игроком матча между Испанией и Кабо-Верде.

Лучшим футболистом матча Испания – Кабо-Верде на ЧМ-2026 стал вратарь африканской команды.

40-летний Возинья совершил в этой игре семь сэйвов и не пропустил ни одного гола. Матч завершился вничью – 0:0.

Голкипер представляет «Шавеш » из второй лиги Португалии . Это была его дебютная игра на чемпионатах мира.