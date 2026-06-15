Испания и Кабо-Верде сыграли первый на ЧМ-2026 матч без голов.

Сборные Испании и Кабо-Верде не забили голов в матче группового этапа ЧМ-2026 .

Встреча проходила на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и завершилась со счетом 0:0.

Впервые на этом чемпионате мира матч завершился без забитых голов. Первая безголевая ничья зафиксирована в 13-й по счету игре турнира.