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  4. 0:0 Испании с Кабо-Верде – первая безголевая ничья на ЧМ-2026

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0:0 Испании с Кабо-Верде – первая безголевая ничья на ЧМ-2026. Это 13-й матч на турнире
Испания и Кабо-Верде сыграли первый на ЧМ-2026 матч без голов.

Сборные Испании и Кабо-Верде не забили голов в матче группового этапа ЧМ-2026.

Встреча проходила на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и завершилась со счетом 0:0.

Впервые на этом чемпионате мира матч завершился без забитых голов. Первая безголевая ничья зафиксирована в 13-й по счету игре турнира.

Кто выиграет ЧМ-2026?57751 голос
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoчемпионат мира по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
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Комментарии

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Сколько лудоманов сегодня влезло в долги
Ответshin93
Сколько лудоманов сегодня влезло в долги
Жалко их близких
С детства за Кабо-Верде!!!
Руководство Зенита срочно гуглит: Кабо-Верде купить
Йереми Пино в топовой форме, но физрук выпускает спасать игру Нико и Ламина после травмы:))
Понравилось как Педри не стал дожидаться окончания матча и взял инициативу в свою руки, попытавшись первым забрать себе футболку великого Кабо-Верде
ОтветАлександр Кузнецов
Понравилось как Педри не стал дожидаться окончания матча и взял инициативу в свою руки, попытавшись первым забрать себе футболку великого Кабо-Верде
единственное полезное действие середняка - срыв атаки и жёлтая 🤣
Помню шутку тут про то как бы 40-летний Возинья не стал Привозиньей. А стал он Вывозиньей. Просто топовый матч выдал. Это его ноль.
Я бы тоже никогда не подумал тогда 8 лет назад, что Франция с Данией выдадут единственные 0:0 на ЧМ.
Фавориты ЧМ, наравне с Бразилией
Можно поздравить африканцев , хотя Испания играла явно плохо .
таким образом, вслед за селесао (с)
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