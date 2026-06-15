0:0 Испании с Кабо-Верде – первая безголевая ничья на ЧМ-2026. Это 13-й матч на турнире
Испания и Кабо-Верде сыграли первый на ЧМ-2026 матч без голов.
Сборные Испании и Кабо-Верде не забили голов в матче группового этапа ЧМ-2026.
Встреча проходила на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и завершилась со счетом 0:0.
Впервые на этом чемпионате мира матч завершился без забитых голов. Первая безголевая ничья зафиксирована в 13-й по счету игре турнира.
Кто выиграет ЧМ-2026?57751 голос
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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