У Кабо-Верде ничья в дебютном матче на чемпионатах мира – с Испанией
Сборная Кабо-Верде набрала свое первое очко на чемпионатах мира.
Команда Бубишты сыграла вничью с Испанией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 – 0:0.
Представляющая Африку сборная впервые участвует в Кубке мира. В первом же матче ей удалось не проиграть.
22 июня Кабо-Верде встретится с Уругваем, 27-го – с Саудовской Аравией.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура1595 голосов
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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