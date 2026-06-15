У Кабо-Верде ничья в дебютном матче на чемпионатах мира – с Испанией

Сборная Кабо-Верде набрала свое первое очко на чемпионатах мира.

Команда Бубишты сыграла вничью с Испанией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 – 0:0.

Представляющая Африку сборная впервые участвует в Кубке мира. В первом же матче ей удалось не проиграть.

22 июня Кабо-Верде встретится с Уругваем, 27-го – с Саудовской Аравией.