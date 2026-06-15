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  4. У Кабо-Верде ничья в дебютном матче на чемпионатах мира – с Испанией

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У Кабо-Верде ничья в дебютном матче на чемпионатах мира – с Испанией

Сборная Кабо-Верде набрала свое первое очко на чемпионатах мира.

Команда Бубишты сыграла вничью с Испанией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 – 0:0.

Представляющая Африку сборная впервые участвует в Кубке мира. В первом же матче ей удалось не проиграть.

22 июня Кабо-Верде встретится с Уругваем, 27-го – с Саудовской Аравией.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура1595 голосов
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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСборная Испании по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
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Комментарии

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А все возмущались зачем такие сборные на ЧМ. Посмотрите как плачет от счастья вратарь Кабо-Верде. За это мундиаль и любим.
ОтветRahatbek13
А все возмущались зачем такие сборные на ЧМ. Посмотрите как плачет от счастья вратарь Кабо-Верде. За это мундиаль и любим.
Испания отскочила. На последней минуте могли и пропустить.
ОтветRahatbek13
А все возмущались зачем такие сборные на ЧМ. Посмотрите как плачет от счастья вратарь Кабо-Верде. За это мундиаль и любим.
Вратарь с отрывом лучший игрок матча! Просто красавчик😎
Обратите внимание, у Кабо-Верде за весь матч только один фол! Это у команды, которая весь матч обороняется. Они все мячи отбирают чисто. Я такого никогда не видел.
Ответmaks44
Обратите внимание, у Кабо-Верде за весь матч только один фол! Это у команды, которая весь матч обороняется. Они все мячи отбирают чисто. Я такого никогда не видел.
Это говорит о том, что Испания не боролась за мяч как умеет. Берегли себя.
Лучшие 0:0, которые я видел
Ответshin93
Лучшие 0:0, которые я видел
Напомнило матч Швеция Тринидад и Тобаго в 2006
Ответwerowolf-gears
Напомнило матч Швеция Тринидад и Тобаго в 2006
Ни за кого так не болел с того матча на ЧМ, как сегодня за Кабо-Верде
Кто бы мог подумать, что первая нулевая ничья на чемпионате мира будет в матче с участием Испании и Кабо-Верде?)
ОтветAnd Justice for All
Кто бы мог подумать, что первая нулевая ничья на чемпионате мира будет в матче с участием Испании и Кабо-Верде?)
У Испании просто нет опыта против таких сборных. Карпин со сборной после побед над Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго размотал бы и Кабо-Верде)
ОтветAnd Justice for All
Кто бы мог подумать, что первая нулевая ничья на чемпионате мира будет в матче с участием Испании и Кабо-Верде?)
Комментарий удален пользователем
Молодцы, Кабо-Верде! Играли чуть лучше и интересней, чем Арсенал против ПСЖ в финале ЛЧ, но чуть хуже, чем сборная России в 2018.
а всё на багаже Ленини, который набрался опыта в играх с Зенитом
Ответсрпска гаража
а всё на багаже Ленини, который набрался опыта в играх с Зенитом
на багаже зе луиша!
Ответсрпска гаража
а всё на багаже Ленини, который набрался опыта в играх с Зенитом
Это ещё Бегшимол из Акрона остался на лавке, а того Дзюба научил всему что умеет сам!
Кабо Верде заслужили,даже не затягивали время в концовке
ОтветСтарик Стариканов
Кабо Верде заслужили,даже не затягивали время в концовке
Они в концовке больше атаковали, чем за всю игру
Ох, не думал, что получу такое удовольствие от 0:0 и бетонного автобуса
Судя по комментариям, все же болеют чаще за маленькие сборные, зато перед чемпионатом говорили зачем расширение)))
Ответkanabeos
Судя по комментариям, все же болеют чаще за маленькие сборные, зато перед чемпионатом говорили зачем расширение)))
Ну справедливости ради, болеют за маленькие сборные, которые стараются дать бой. Как бы пафосно это не звучало. За статистов не особо переживают.
Ответmorito
Ну справедливости ради, болеют за маленькие сборные, которые стараются дать бой. Как бы пафосно это не звучало. За статистов не особо переживают.
Они все дают бой, только в силу своих возможностей, неужели ты думаешь что Кабо Верде могли доминировать с Испанией? Или Кюрасао могли дать бой Германии? Но сам гол лично для меня был приятен со стороны Кюрасао, как они радовались этому, и радость Кабо Верде что первый раз в жизни на мундиале не проиграли самим чемпионам
Кабо-Верде теперь мой фаворит! Молодцы, выбрали верную тактику! Это не ничья, это победа! Испания сплошное разочарование…
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