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  4. Саудовская Аравия упустила победу над Уругваем – 1:1. Араухо сравнял на 80-й, Аль-Амри забил после ошибки Муслеры

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Саудовская Аравия упустила победу над Уругваем – 1:1. Араухо сравнял на 80-й, Аль-Амри забил после ошибки Муслеры
Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией в 1-м туре ЧМ-2026.

Сборная Уругвая поделила очки с командой Саудовской Аравии (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 41-й минуте счет открыл защитник саудовцев Абдулела Аль-Амри – он добил мяч в сетку после ошибки вратаря Фернандо Муслеры, который отбил мяч перед собой. На 80-й счет сравнял полузащитник уругвайцев Максимилиано Араухо.

Чемпионат мира. 1 тур
15 июня 22:00, Хард Рок Стэдиум
Логотип домашней команды
Саудовская Аравия
Завершен
1 - 1
1.04xG1.62
Логотип гостевой команды
Уругвай
Матч окончен
Абдельхамид   Аль-Авджами
90’
+3’
Аль-Бурайкан   Аль-Хеджи
90’
+3’
Аль-Харби   Аль-Хамдан
90’
+3’
90’
Виньяс   Агирре
Абу Аль-Шамат   Бушаль
81’
81’
Араухо   Родригес
80’
  Араухо
72’
Угарте   де ла Крус
Аль-Джувайр   Аль-Досари
63’
46’
Нуньес   Каноббио
46’
Винья   Санабрия
2тайм
Перерыв
Аль-Амри
44’
  Аль-Амри
41’
Саудовская Аравия
Аль-Овайс, Аль-Харби, Томбакти, Аль-Амри, Абдельхамид, Аль-Досари, Аль-Хайбари, Канно, Абу Аль-Шамат, Аль-Джувайр, Аль-Бурайкан
Запасные: Абдельхамид, Аль-Джувайр, Яхья, Аль-Харби, Абу Аль-Шамат, Аль-Бурайкан, Аль-Кассар, Аль-Ганнам, Кадеш, Такри, Аль-Джухани, Аль-Шехри, Аль-Акиди, Маджраши, Мендаш
1тайм
Уругвай:
Муслера, Винья, Оливера, Касерес, Варела, Бентанкур, Угарте, Араухо, Виньяс, Вальверде, Нуньес
Запасные: Рочет, Пельистри, Саласар, Угарте, Араухо, Меле, Хименес, Пикерес, Виньяс, Нуньес, С. Буэно, Мартинес, Винья
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Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoСборная Уругвая по футболу
logoСборная Саудовской Аравии по футболу
онлайны
logoАбдулела Аль-Амри
logoФернандо Муслера
logoМаксимилиано Араухо

Комментарии

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Вот для чего на федеральном канале рекламные ролики Газпрома? Типа покупайте газ у нас, а не у конкурентов, я что, когда чайник на кухне ставлю, могу б#&%ь выбрать, каким газом его кипятить? 🤦
ОтветБобби Боливия
Вот для чего на федеральном канале рекламные ролики Газпрома? Типа покупайте газ у нас, а не у конкурентов, я что, когда чайник на кухне ставлю, могу б#&%ь выбрать, каким газом его кипятить? 🤦
Вон студию же включили с пристарелым ипотечником и старой предстваительницей самой дрвюевней профессией и еще смешно Никитин смотрится с его "разбором" тактик
ОтветБобби Боливия
Вот для чего на федеральном канале рекламные ролики Газпрома? Типа покупайте газ у нас, а не у конкурентов, я что, когда чайник на кухне ставлю, могу б#&%ь выбрать, каким газом его кипятить? 🤦
Потому что они спонсор показа, обычная практика во всем мире. Да и реклама нужна для привличения акционеров.
Любят саудиты побеждать всяких бело-голубых, двухкратных...
ОтветLCY
Любят саудиты побеждать всяких бело-голубых, двухкратных...
И потом не выходит даде из группы да ???
ОтветLCY
Любят саудиты побеждать всяких бело-голубых, двухкратных...
Уругвайцы вообще себя считают 4- х кратными, а сегодня обсираются)
Ну они Реально сильно прибавили за 4 года. Причем нет натурализованных игроков, все местные. В пас, с владением против Уругвая, достойно
Нет никакой трансляции на матч тв. Обманщики матч тв
ОтветБородаХардена
Нет никакой трансляции на матч тв. Обманщики матч тв
Убогий канал , лучше б окко отдали поганят весь чемпионат будто у них кто то из за матча Саудовская Аравия Уругвай их подписку купит
ОтветСтепан Воропутин
Убогий канал , лучше б окко отдали поганят весь чемпионат будто у них кто то из за матча Саудовская Аравия Уругвай их подписку купит
Заплати 1 рубль и смотри все матчи.
Впервые смотрю игру Саудитов. Очень приятное впечатление оставляют.
ОтветGarik174
Впервые смотрю игру Саудитов. Очень приятное впечатление оставляют.
Так они Аргентину возили на прошлом чемпионате )
ОтветOldRedWhite
Так они Аргентину возили на прошлом чемпионате )
Я их не смотрел тогда.
Ни обороняться, ни атаковать не могут, тотальная деградация южноамериканских сборных. Боюсь даже представить, кого они там вообще побеждают в квалификации с таким футболом
ОтветButsuryo
Ни обороняться, ни атаковать не могут, тотальная деградация южноамериканских сборных. Боюсь даже представить, кого они там вообще побеждают в квалификации с таким футболом
Да привыкли между собой колхоз устраивать с драками, провокациями, автобусом и грубой игрой
ОтветFikret Belozoglu
Да привыкли между собой колхоз устраивать с драками, провокациями, автобусом и грубой игрой
Плюс поля у них ужасные
Тут сектанты втирали что в южной Америке капец какой уровень🤣🤣🤣
А на деле пока ни одной победы, одна ничья бразилов.
ОтветFikret Belozoglu
Тут сектанты втирали что в южной Америке капец какой уровень🤣🤣🤣 А на деле пока ни одной победы, одна ничья бразилов.
также они хейтили фифа за квоты азиатам и африке)а на деле пока что Азиаты не проигрывают)
ОтветFikret Belozoglu
Тут сектанты втирали что в южной Америке капец какой уровень🤣🤣🤣 А на деле пока ни одной победы, одна ничья бразилов.
Копа у них самый сильный чемпионат после ЧМ, это я про сектантов пешего. На деле пока африканцы и арабы нагибают ЮА
В рекламе говорят все матчи на матче. А значит нужно массово подать в суд. Такие они черти. И во всех своих программах молчат что не показывают часть.
ОтветВалентин056
В рекламе говорят все матчи на матче. А значит нужно массово подать в суд. Такие они черти. И во всех своих программах молчат что не показывают часть.
Можете оставить жалобу на сайте Федеральной антимонопольной службы, займет минут 5.
ОтветВалентин056
В рекламе говорят все матчи на матче. А значит нужно массово подать в суд. Такие они черти. И во всех своих программах молчат что не показывают часть.
да, все поделили.. всем нужно хотя бы раз получить подписку... дать бы им под писку..
Зрелищный второй тайм получился, уругвайцы давили, саудовцы из последних сил отбивались и в итоге отстояли ничью
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Встречу в прямом эфире показывает «Матч ТВ».
Действительно, зачем так написано. И включили повтор Швеция-Тунис, о как.
ОтветAnnelsy
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Встречу в прямом эфире показывает «Матч ТВ». Действительно, зачем так написано. И включили повтор Швеция-Тунис, о как.
лол... тут все и не один на матч тв отгребли)).. благо, у меня подписка была нефутбольная - смотрю
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