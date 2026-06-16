Саудовская Аравия упустила победу над Уругваем – 1:1. Араухо сравнял на 80-й, Аль-Амри забил после ошибки Муслеры

Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией в 1-м туре ЧМ-2026.

Сборная Уругвая поделила очки с командой Саудовской Аравии (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.

Матч проходил на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 41-й минуте счет открыл защитник саудовцев Абдулела Аль-Амри – он добил мяч в сетку после ошибки вратаря Фернандо Муслеры , который отбил мяч перед собой. На 80-й счет сравнял полузащитник уругвайцев Максимилиано Араухо .

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