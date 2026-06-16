Матч окончен
Саудовская Аравия упустила победу над Уругваем – 1:1. Араухо сравнял на 80-й, Аль-Амри забил после ошибки Муслеры
Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией в 1-м туре ЧМ-2026.
Сборная Уругвая поделила очки с командой Саудовской Аравии (1:1) в 1-м туре ЧМ-2026.
Матч проходил на «Хард Рок Стэдиум» в Майами.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 41-й минуте счет открыл защитник саудовцев Абдулела Аль-Амри – он добил мяч в сетку после ошибки вратаря Фернандо Муслеры, который отбил мяч перед собой. На 80-й счет сравнял полузащитник уругвайцев Максимилиано Араухо.
Кто выиграет ЧМ-2026?59777 голосов
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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