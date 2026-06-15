Энцо лайкнул пост о переходе Кукурельи в «Реал». Хавбек также интересен «Мадриду»
Фернандес лайкнул пост о переходе Кукурельи в «Реал» из «Челси».
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поставил лайк под публикацией о переходе Марка Кукурельи в «Реал» из «Челси».
Ранее инсайдер Фабрицио Романо написал, что мадридский клуб заплатит 55 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов за трансфер Кукурельи.
На эту публикацию отреагировал Энцо. Напомним, ранее неоднократно сообщалось об интересе «Реала» к Фернандесу. При этом сам хавбек также выразил желание перейти в мадридский клуб.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница ESPN UK в X
Комментарии
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А если серьёзно, очень скептически смотрю на перспективу вероятного перехода Энцо. Он как будто бы не особо и нужен, и уж тем более за 150+ мешков евро.
Энцо на 10 любит играть, а в клубе перебор.
Да и характер не самый лучший.
Да и стоит много.
Зачем реалу еще одна худшая реплика Вальверде и Джуда — без понятия.
Реалу мозги в центр нужны
До сих пор от ухода Кросса и Модрича отойти не могут
Атлетов хватает, разума и воплощения идей в центре поле после ухода магистров нет…