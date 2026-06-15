Энцо лайкнул пост о переходе Кукурельи в «Реал». Хавбек также интересен «Мадриду»

Фернандес лайкнул пост о переходе Кукурельи в «Реал» из «Челси».

Полузащитник «Челси » Энцо Фернандес поставил лайк под публикацией о переходе Марка Кукурельи в «Реал» из «Челси».

Ранее инсайдер Фабрицио Романо написал , что мадридский клуб заплатит 55 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов за трансфер Кукурельи.

На эту публикацию отреагировал Энцо. Напомним, ранее неоднократно сообщалось об интересе «Реала » к Фернандесу. При этом сам хавбек также выразил желание перейти в мадридский клуб.