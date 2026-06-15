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  4. Энцо лайкнул пост о переходе Кукурельи в «Реал». Хавбек также интересен «Мадриду»

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Энцо лайкнул пост о переходе Кукурельи в «Реал». Хавбек также интересен «Мадриду»
Фернандес лайкнул пост о переходе Кукурельи в «Реал» из «Челси».

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поставил лайк под публикацией о переходе Марка Кукурельи в «Реал» из «Челси». 

Ранее инсайдер Фабрицио Романо написал, что мадридский клуб заплатит 55 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов за трансфер Кукурельи. 

На эту публикацию отреагировал Энцо. Напомним, ранее неоднократно сообщалось об интересе «Реала» к Фернандесу. При этом сам хавбек также выразил желание перейти в мадридский клуб.  

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница ESPN UK в X
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Фабрицио Романо
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Комментарии

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Нет Энцо, в Реал можно попасть только через интерес Барселоны и Атлетико
Ответapparatus golgi
Нет Энцо, в Реал можно попасть только через интерес Барселоны и Атлетико
Матрасы им интересовались. В принципе, необходимый минимум условий соблюдён)
А если серьёзно, очень скептически смотрю на перспективу вероятного перехода Энцо. Он как будто бы не особо и нужен, и уж тем более за 150+ мешков евро.
Почему он, а не я?😭😭😭
ОтветМаксим Черкашин
Почему он, а не я?😭😭😭
Комментарий удален пользователем
Ответ494nk9yft7
Комментарий удален пользователем
кто ты, воин смеха?
Почему то кажется Челси будет лучше без Энцо, как пример Псж с Мбаппе...
ОтветNono Gomes
Почему то кажется Челси будет лучше без Энцо, как пример Псж с Мбаппе...
Трудно стать хуже, чем в этом сезоне. Типо займут 6 место и будут радоваться? Энцо один и немногих в нынешнем Челси, кто давал хоть какой то результат
ОтветNono Gomes
Почему то кажется Челси будет лучше без Энцо, как пример Псж с Мбаппе...
ПСЖ с Мбаппе, Неймаром и Месси.
Ну вот этого 100% не надо.
Энцо на 10 любит играть, а в клубе перебор.
Да и характер не самый лучший.
Да и стоит много.
ОтветAres
Ну вот этого 100% не надо. Энцо на 10 любит играть, а в клубе перебор. Да и характер не самый лучший. Да и стоит много.
Да не любит он 10 быть. Он любит закрыться от партнеров, когда не идет игра. Он бездарный бтб, которого тренеры как только не пытались использовать — везде средний игрок: оттяжка, фланг/полуфланг, под напом, бтб — все мусор. Это игрок без паса и мозгов, единственные неплохие качества — выносливость, работоспособность, ну характер мб типа боевитый. А так, флоп флопом. Дьюсберри Эссхол примерно с такими же абилками, только похуже.

Зачем реалу еще одна худшая реплика Вальверде и Джуда — без понятия.
ОтветNoken
Да не любит он 10 быть. Он любит закрыться от партнеров, когда не идет игра. Он бездарный бтб, которого тренеры как только не пытались использовать — везде средний игрок: оттяжка, фланг/полуфланг, под напом, бтб — все мусор. Это игрок без паса и мозгов, единственные неплохие качества — выносливость, работоспособность, ну характер мб типа боевитый. А так, флоп флопом. Дьюсберри Эссхол примерно с такими же абилками, только похуже. Зачем реалу еще одна худшая реплика Вальверде и Джуда — без понятия.
Совершенно верно
Реалу мозги в центр нужны
До сих пор от ухода Кросса и Модрича отойти не могут
Атлетов хватает, разума и воплощения идей в центре поле после ухода магистров нет…
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