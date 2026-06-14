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  4. «Реал» покупает Кукурелью у «Челси» за 55+5 млн евро. Сделка завершена, лондонцы разрешили защитнику пройти медосмотр (Фабрицио Романо)

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«Реал» покупает Кукурелью у «Челси» за 55+5 млн евро. Сделка завершена, лондонцы разрешили защитнику пройти медосмотр (Фабрицио Романо)
«Реал» покупает Кукурелью у «Челси».

Сделка по переходу Марка Кукурельи в «Реал» полностью завершена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо

Мадридцы заплатят «Челси» 55 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Лондонский клуб уже разрешил защитнику пройти медицинское обследование. Ранее сообщалось, что испанец подпишет шестилетний контракт с «Реалом». 

«Реал» еще хочет купить центрального защитника, хавбека и игрока в атаку. Клуб уже согласовал трансферы Кукурельи, Бернарду, Конате и Думфриса (El Mundo)

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
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Комментарии

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Купили, чтоб игрок Реала был на ЧМ
ОтветChyngyz Orozaliev
Купили, чтоб игрок Реала был на ЧМ
Комментарий удален пользователем
ОтветChyngyz Orozaliev
Купили, чтоб игрок Реала был на ЧМ
Там и до этого хватало
Алонсо сейчас думает как бы соскочить :)) только пришел, а руководство решило устроить распродажу
Ответdeadjoker
Алонсо сейчас думает как бы соскочить :)) только пришел, а руководство решило устроить распродажу
Алонсо думает о том, почему же Перес год назад не переизбирался)
Ответten Hag
Алонсо думает о том, почему же Перес год назад не переизбирался)
Для Алонсо купили Хейсена, Каррераса и Трента) по сути тоже 3 цз. Единственное ЦП не взяли как он просил) но взяли правого вингера мастантуоно, которого Алонсо в начале наигрывл
в руководстве Челси реальные мартышки, которые рандомно жмут на кнопки. у них уже было много дебильных решений. но продажа Кукурельи явно будет в топе. кретины.
Ответvulturecrow
в руководстве Челси реальные мартышки, которые рандомно жмут на кнопки. у них уже было много дебильных решений. но продажа Кукурельи явно будет в топе. кретины.
А зачем держать немотивированного игрока?
Ответvulturecrow
в руководстве Челси реальные мартышки, которые рандомно жмут на кнопки. у них уже было много дебильных решений. но продажа Кукурельи явно будет в топе. кретины.
Правда странное решение. Они даже не заработали на нем, хоть он сильно прокачался в «Челси».
Интересно, давно воспитанники «Барселоны» в «Реале» играли?
даже без обещанного трансфера на 150 миллионов Перес оправдан ожидания болельщиков по трансферному окну
Ответkorysh
даже без обещанного трансфера на 150 миллионов Перес оправдан ожидания болельщиков по трансферному окну
Комментарий скрыт
Ответkorysh
даже без обещанного трансфера на 150 миллионов Перес оправдан ожидания болельщиков по трансферному окну
Нужен полузащитник с мозгами, пока это самая главная проблема. Если двух возьмут, то вообще идеально. Продать Камавингу, Себальоса, Менди, Франа и это будет 10/10 окно.
Добро пожаловать к великому Моуриньо
Перес вспомнил пароль от сейфа)))) Ещё бы опорника топового прикупить...
Ответfredi7777
Перес вспомнил пароль от сейфа)))) Ещё бы опорника топового прикупить...
А надо ли, избыток игроков будет. Продать бы для начала чтоб место было
Ответfredi7777
Перес вспомнил пароль от сейфа)))) Ещё бы опорника топового прикупить...
Реалу нужен Родри!
Топовый защитник, но попал в Челси не в лучший период, захватив 2 провальных сезона из 4 в составе Челси. Из-за этого осталась некая недосказанность в его времянахождении в клубе
ОтветTravis Henderson
Топовый защитник, но попал в Челси не в лучший период, захватив 2 провальных сезона из 4 в составе Челси. Из-за этого осталась некая недосказанность в его времянахождении в клубе
Палмер, Энцо, Кукурелья , Эстевао и остальные... и все якобы топы. Но все попали не в лучший период.

Может, они не топы, если все провалились.
ОтветSkyNick
Палмер, Энцо, Кукурелья , Эстевао и остальные... и все якобы топы. Но все попали не в лучший период. Может, они не топы, если все провалились.
Бред
Ну и что что here we go. Мне Проперчелс говорил, что Челси не будет своих лидеров продавать
Ответheadmaster
Ну и что что here we go. Мне Проперчелс говорил, что Челси не будет своих лидеров продавать
Мне Пропер Челс говорил, что Росеньор — диктатор уровня Мао.
Ответheadmaster
Ну и что что here we go. Мне Проперчелс говорил, что Челси не будет своих лидеров продавать
Ну это может в твоем мире Кукурелья незаменимый гений и лидер, но я так не считаю, Челси видимо тоже.

Хаби заблокировал уход Ачимпонга, но спокойно отпустил Кукурелью.
Я доверяю больше Хаби, сорри, бро.
«Челси» продешевили, конечно. При этом отдали условного сенатора и одного из сильнейших игроков в составе.
Жаль, но все же этому кудрявому парнишке хочется пожелать только всего наилучшего в новой команде.
Каррерас же неплох был
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