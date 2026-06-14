«Реал» покупает Кукурелью у «Челси» за 55+5 млн евро. Сделка завершена, лондонцы разрешили защитнику пройти медосмотр (Фабрицио Романо)
«Реал» покупает Кукурелью у «Челси».
Сделка по переходу Марка Кукурельи в «Реал» полностью завершена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Мадридцы заплатят «Челси» 55 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.
Лондонский клуб уже разрешил защитнику пройти медицинское обследование. Ранее сообщалось, что испанец подпишет шестилетний контракт с «Реалом».
«Реал» еще хочет купить центрального защитника, хавбека и игрока в атаку. Клуб уже согласовал трансферы Кукурельи, Бернарду, Конате и Думфриса (El Mundo)
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
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