Германия опередила Бразилию и стала рекордсменом по голам на ЧМ (239) после 7:1 с Кюрасао
Германия обошла Бразилию по голам на ЧМ.
Сборная Германии стала рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых мячей.
Команда Юлиана Нагельсманна разгромила команду Кюрасао со счетом 7:1 в 1-м туре ЧМ-2026.
Теперь на счету немецкой сборной 239 голов в сумме за все чемпионаты мира. Германия обошла Бразилию на один мяч.
Кто выиграет ЧМ-2026?54106 голосов
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Squawka
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