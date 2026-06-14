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  4. Германия опередила Бразилию и стала рекордсменом по голам на ЧМ (239) после 7:1 с Кюрасао

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Германия опередила Бразилию и стала рекордсменом по голам на ЧМ (239) после 7:1 с Кюрасао
Германия обошла Бразилию по голам на ЧМ.

Сборная Германии стала рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых мячей. 

Команда Юлиана Нагельсманна разгромила команду Кюрасао со счетом 7:1 в 1-м туре ЧМ-2026

Теперь на счету немецкой сборной 239 голов в сумме за все чемпионаты мира. Германия обошла Бразилию на один мяч. 

Кто выиграет ЧМ-2026?54106 голосов
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АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Squawka
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Комментарии

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Ещё в очной встрече хорошенько сохранили отрыв помнится
ОтветБенисио Дель Пьеро
Ещё в очной встрече хорошенько сохранили отрыв помнится
Сократили*
ОтветБенисио Дель Пьеро
Ещё в очной встрече хорошенько сохранили отрыв помнится
Бразилия было вышла вперёд, но немцы сегодня тонко намекнули
Уже обходили по голам после того знаменитого матча как раз. Тогда много рекордов пало одновременно, особенно рекорд Клозе был символическим. Потом бразильцы за годы провалов Германии отыгрались, но все таки рекорды против Кюрасао не приносят каких либо эмоций.
ОтветHarryck
Уже обходили по голам после того знаменитого матча как раз. Тогда много рекордов пало одновременно, особенно рекорд Клозе был символическим. Потом бразильцы за годы провалов Германии отыгрались, но все таки рекорды против Кюрасао не приносят каких либо эмоций.
Если бы они проиграли Кюрасао появились бы эмоции?
ОтветHarryck
Уже обходили по голам после того знаменитого матча как раз. Тогда много рекордов пало одновременно, особенно рекорд Клозе был символическим. Потом бразильцы за годы провалов Германии отыгрались, но все таки рекорды против Кюрасао не приносят каких либо эмоций.
Судя по игре бразильцев в случае личной встречи немцы будут только рады на них увеличить счет голов на ЧМ))
Символично)))
Не рекордсменом, а лидером
Немцы знали до начала игры какой символический результат им предстоит повторить?
Гаити через три дня у них.
Бразил всем теряет позиции, скоро и по очкам догонить
Конечно, Бразилии вот КЮрасао не попалось, только чемпион Африки...
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