Германия опередила Бразилию и стала рекордсменом по голам на ЧМ (239) после 7:1 с Кюрасао

Германия обошла Бразилию по голам на ЧМ.

Сборная Германии стала рекордсменом чемпионатов мира по количеству забитых мячей.

Команда Юлиана Нагельсманна разгромила команду Кюрасао со счетом 7:1 в 1-м туре ЧМ-2026 .

Теперь на счету немецкой сборной 239 голов в сумме за все чемпионаты мира. Германия обошла Бразилию на один мяч.