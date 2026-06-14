«Спартаку» и ЦСКА интересен Бориско. Отступные голкипера «Балтики» – 180 млн рублей (Иван Карпов)

«Спартак» и ЦСКА заинтересованы в голкипере «Балтики» Максиме Бориско, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Армейцы будут готовы активировать опцию выкупа вратаря за 180 млн рублей, если восстановление Игоря Акинфеева после травмы затянется.
«Спартак», в свою очередь, доволен Александром Максименко, однако его контракт был автоматически продлен лишь на год, и дальнейшее будущее вратаря не определено. Поэтому клуб изучает все доступные варианты.
Бориско в «Балтике» получает 3 млн рублей в месяц плюс 500 тысяч за каждый матч на ноль. В минувшем сезоне Мир РПЛ таких игр у 26-летнего вратаря было 14. В FONBET Кубке России он участия не принимал. У Бориско также имеются варианты во Франции.
Отмечается, что в списки «Спартака» и ЦСКА на вратарскую позицию также входит Александр Дегтев из «Сочи».
В Спартаке тоже ждать пока Максименко усадят на лавку.
Да и говорилось у него проблемы с коленом, тоже риск его брать.
Разве не честнее срезу взять Великого Тренера оттуда , если уж так приперло ? ))