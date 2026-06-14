«Спартаку» и ЦСКА интересен Бориско. Отступные голкипера «Балтики» – 180 млн рублей (Иван Карпов)

«Спартаку» и ЦСКА интересен вратарь «Балтики» Бориско.

«Спартак» и ЦСКА заинтересованы в голкипере «Балтики» Максиме Бориско , сообщает инсайдер Иван Карпов .

Армейцы будут готовы активировать опцию выкупа вратаря за 180 млн рублей, если восстановление Игоря Акинфеева после травмы затянется.

«Спартак », в свою очередь, доволен Александром Максименко, однако его контракт был автоматически продлен лишь на год, и дальнейшее будущее вратаря не определено. Поэтому клуб изучает все доступные варианты.

Бориско в «Балтике» получает 3 млн рублей в месяц плюс 500 тысяч за каждый матч на ноль. В минувшем сезоне Мир РПЛ таких игр у 26-летнего вратаря было 14. В FONBET Кубке России он участия не принимал. У Бориско также имеются варианты во Франции.

Отмечается, что в списки «Спартака» и ЦСКА на вратарскую позицию также входит Александр Дегтев из «Сочи».