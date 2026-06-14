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  4. «Спартаку» и ЦСКА интересен Бориско. Отступные голкипера «Балтики» – 180 млн рублей (Иван Карпов)

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«Спартаку» и ЦСКА интересен Бориско. Отступные голкипера «Балтики» – 180 млн рублей (Иван Карпов)
«Спартаку» и ЦСКА интересен вратарь «Балтики» Бориско.

«Спартак» и ЦСКА заинтересованы в голкипере «Балтики» Максиме Бориско, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Армейцы будут готовы активировать опцию выкупа вратаря за 180 млн рублей, если восстановление Игоря Акинфеева после травмы затянется.

«Спартак», в свою очередь, доволен Александром Максименко, однако его контракт был автоматически продлен лишь на год, и дальнейшее будущее вратаря не определено. Поэтому клуб изучает все доступные варианты. 

Бориско в «Балтике» получает 3 млн рублей в месяц плюс 500 тысяч за каждый матч на ноль. В минувшем сезоне Мир РПЛ таких игр у 26-летнего вратаря было 14. В FONBET Кубке России он участия не принимал. У Бориско также имеются варианты во Франции. 

Отмечается, что в списки «Спартака» и ЦСКА на вратарскую позицию также входит Александр Дегтев из «Сочи». 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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logoлига 1 Франция
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Иван Карпов
logoАлександр Максименко
logoСочи

Комментарии

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Бориско на царство!
ОтветРома Михалев
Бориско на царство!
опередил)
ОтветРома Михалев
Бориско на царство!
опередил)
Похоже что одни и те же селекционеры зарабатывают сразу в обеих командах. Не в Спартак так в ЦСКА, не Бориско так Дёгтев - лишь бы бабло срубить.
Надеюсь, Бориско не совершит такую ошибку - смысл ему переезжать в Москву и быть вторым запасным вратарем: у ЦСКА точно Акинфеев с Торопом будут выше в иерархии, а в Спартаке Максименко с Помазуном.
ОтветКирилл
Надеюсь, Бориско не совершит такую ошибку - смысл ему переезжать в Москву и быть вторым запасным вратарем: у ЦСКА точно Акинфеев с Торопом будут выше в иерархии, а в Спартаке Максименко с Помазуном.
в ЦСКА молодой тренер, он не пойдет на чтобы сходу усадить Акинфеева на лавку, тем самым испортив микроклимат в команде. Придется ждать.
В Спартаке тоже ждать пока Максименко усадят на лавку.
Да и говорилось у него проблемы с коленом, тоже риск его брать.
ОтветКирилл
Надеюсь, Бориско не совершит такую ошибку - смысл ему переезжать в Москву и быть вторым запасным вратарем: у ЦСКА точно Акинфеев с Торопом будут выше в иерархии, а в Спартаке Максименко с Помазуном.
Игорю 40 лет, есть проблемы с коленом. А Торопу нужен сменщик.
Бориско надо брать мясным. Коням Игорь не разрешит :D
ОтветmrJerico
Бориско надо брать мясным. Коням Игорь не разрешит :D
Откуда это безобразие вокруг игроков Балтики , которые потом и в основу не проходят ? )
Разве не честнее срезу взять Великого Тренера оттуда , если уж так приперло ? ))
Пока Талалаев будет на Матч ТВ языком чесать у него всю команду раздербанят...
Ответforromb
Пока Талалаев будет на Матч ТВ языком чесать у него всю команду раздербанят...
Так в этом основной смысл и есть
Ответforromb
Пока Талалаев будет на Матч ТВ языком чесать у него всю команду раздербанят...
Талалай-то тут причём, это не он бюджет клуба формирует.
Нехило платят этому Бориско
ОтветIgor Chuhmanov
Нехило платят этому Бориско
Меньше 500 тысяч долларов в год не хило ?Вот Венделю да платят не хило в раз 20 больше
ОтветIgor Chuhmanov
Нехило платят этому Бориско
Бариста !
Бориско, не подписывай на это дело идиотов!
Бориско на лавку под Максименко идти такой себе вариант. Свинов уже сделал в своё время выбор - до сих пор заиграть в основе нигде не может после СМ. В том числе и в Балтике не заиграл. У Спартака ещё и Помазун есть. Пусть ещё одного из своей академии протаскивают и натаскивают. У вратарей своих СМ способен наверное взращивать.
ОтветBalt
Бориско на лавку под Максименко идти такой себе вариант. Свинов уже сделал в своё время выбор - до сих пор заиграть в основе нигде не может после СМ. В том числе и в Балтике не заиграл. У Спартака ещё и Помазун есть. Пусть ещё одного из своей академии протаскивают и натаскивают. У вратарей своих СМ способен наверное взращивать.
При нормальной и честной конкуренции Бориско вынесет профнепригодного мешка из ворот очень быстро. Только вот в Спартаке среди вратарей честной конкуренции нет, шансов не дают ни кому, в раме стоит и будет стоять мешок.
ОтветDVS1
При нормальной и честной конкуренции Бориско вынесет профнепригодного мешка из ворот очень быстро. Только вот в Спартаке среди вратарей честной конкуренции нет, шансов не дают ни кому, в раме стоит и будет стоять мешок.
У Максименко по ходу какой-то бессрочный карт-бланш.
Мне лично не понятно, почему раньше такого интереса не было. Но, лучше поздно чем никогда. Главное, чтобы этот интерес воплотился во что-то реальное.
ОтветKonstantin Zorin
Мне лично не понятно, почему раньше такого интереса не было. Но, лучше поздно чем никогда. Главное, чтобы этот интерес воплотился во что-то реальное.
Сонласен. Я ещё зимой ратовал за Бориско в Спартак. Увы, руководство Спартака меня не услышало😁
Дегтев весной пару сильных матчей выдал.
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