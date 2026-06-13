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  4. Тарделли о шутке Инфантино про сборную Италии вне ЧМ: «Он проявил неуважение, нельзя говорить такое. Джанни совершил много ошибок с тех пор, как начал общаться с Трампом»

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Тарделли о шутке Инфантино про сборную Италии вне ЧМ: «Он проявил неуважение, нельзя говорить такое. Джанни совершил много ошибок с тех пор, как начал общаться с Трампом»
Марко Тарделли осудил слова Джанни Инфантино.

Чемпион мира в составе сборной Италии Марко Тарделли раскритиковал высказывание президента ФИФА Джанни Инфантино о национальной команде.

Инфантино ранее заявил: «ФИФА обсуждала проведение ЧМ с 64 командами – возможно, тогда бы она отобрались. Мы могли бы дойти до 208 сборных…»

«Он проявил неуважение к Италии. Ему нельзя позволять говорить такие вещи, особенно будучи президентом ФИФА. 

Он совершил много ошибок с тех пор, как начал общаться с Дональдом Трампом», – заявил Марко Тарделли.

Италия не смогла выйти на ЧМ-2026 после поражения в стыковом матче.

Кто выиграет ЧМ-2026?50166 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
logoМарко Тарделли
logoДжанни Инфантино
logoСборная Италии по футболу
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Комментарии

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Трамп тоже много совершил ошибок,после того как начал общаться с Инфантино
ОтветАлександр_1116757432
Трамп тоже много совершил ошибок,после того как начал общаться с Инфантино
Осталось узнать, кто виноват, и есть ли третье лицо -( с кого все началось) нулевой пациент так сказать
ОтветFikret Belozoglu
Осталось узнать, кто виноват, и есть ли третье лицо -( с кого все началось) нулевой пациент так сказать
Медведев?
Россию отстранили до Трампа, а Израиль не отстранили, когда Трамп уже был.

За нарушение ФФП отстраняли и Динамо (Москва), и ЦСКА (София) и т.д., а ПСЖ и МС не наказывались в свое время.

За провокации и хаос на трибунах сборная Сербии получала санкции, а за идентичные провокации и хаос в Албании - никого не наказывали.

Лицемерие и двойные стандарты ФИФА существовали вне зависимости от присутствия Трампа.

Но вы этого не замечали, а тут с обычной шутки ущемились, 🤡.
ОтветКамбоджа Иванов
Россию отстранили до Трампа, а Израиль не отстранили, когда Трамп уже был. За нарушение ФФП отстраняли и Динамо (Москва), и ЦСКА (София) и т.д., а ПСЖ и МС не наказывались в свое время. За провокации и хаос на трибунах сборная Сербии получала санкции, а за идентичные провокации и хаос в Албании - никого не наказывали. Лицемерие и двойные стандарты ФИФА существовали вне зависимости от присутствия Трампа. Но вы этого не замечали, а тут с обычной шутки ущемились, 🤡.
Ну слушай, премия мира Трампу от Инфантино это зашквар даже на этом фоне
ОтветКамбоджа Иванов
Россию отстранили до Трампа, а Израиль не отстранили, когда Трамп уже был. За нарушение ФФП отстраняли и Динамо (Москва), и ЦСКА (София) и т.д., а ПСЖ и МС не наказывались в свое время. За провокации и хаос на трибунах сборная Сербии получала санкции, а за идентичные провокации и хаос в Албании - никого не наказывали. Лицемерие и двойные стандарты ФИФА существовали вне зависимости от присутствия Трампа. Но вы этого не замечали, а тут с обычной шутки ущемились, 🤡.
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Вот только к провалу Италии эти ошибки отношения не имеют
Да, потроллил знатно
Полный абсурд, что в стране-террористе проводят ЧМ и как ни в чем не бывало все радуются этому. Беспрецедентный беспредел. Оказывается, террористу достаточно нацепить красивый костюм и всё, тебя не будут считать террористом))
ОтветЭкспертное мнение
Полный абсурд, что в стране-террористе проводят ЧМ и как ни в чем не бывало все радуются этому. Беспрецедентный беспредел. Оказывается, террористу достаточно нацепить красивый костюм и всё, тебя не будут считать террористом))
Да, дело именно в костюме. Полный абсурд от экспертного эксперта )
ОтветЭкспертное мнение
Полный абсурд, что в стране-террористе проводят ЧМ и как ни в чем не бывало все радуются этому. Беспрецедентный беспредел. Оказывается, террористу достаточно нацепить красивый костюм и всё, тебя не будут считать террористом))
Надо было провести в твоей Украине? Или в России?)
С кем поведешься от того и наберешься
Сами прозырянили три ЧМ подряд, естественно, авторитет Италии подорван и никто уважать не будет, тем более бояться не будут.)))
ОтветБурламбимбек Хурлампонтыев
Сами прозырянили три ЧМ подряд, естественно, авторитет Италии подорван и никто уважать не будет, тем более бояться не будут.)))
Они стали чемпионами Европы недавно. И объективно они сильнее любой команды из Азии или Океании. И им вот уж точно не надо 208 мест. Достаточно более объективное распределение. А то из Америк едут почти все, а из Европы меньше половины. Логика? Отсутствует.
ОтветAlon Raven
Они стали чемпионами Европы недавно. И объективно они сильнее любой команды из Азии или Океании. И им вот уж точно не надо 208 мест. Достаточно более объективное распределение. А то из Америк едут почти все, а из Европы меньше половины. Логика? Отсутствует.
Италия от Боснии и Норвегии отлетает. Япония и Корея не слабее Италии.
Можно, конечно, обижаться на Инфантино, но лучше не давать ему повода для идиотских шуток. Сборная Италии образца 1982 года, прежде чем стать чемпионом мира, вынесла на втором групповом этапе Аргентину и Бразилию!
ОтветAndreas Soffliggare
Можно, конечно, обижаться на Инфантино, но лучше не давать ему повода для идиотских шуток. Сборная Италии образца 1982 года, прежде чем стать чемпионом мира, вынесла на втором групповом этапе Аргентину и Бразилию!
Не надо так далеко идти, еще недавно они обыграли Испанию и стали Чемпионами Европы.
Италия превращается в мемчик. Мда. А ведь страна с крепким чемпионатом и сборная с историей.
Сама сборная Италии проявила неуважение ко всему итальянскому сообществу своей отвратительной игрой, слив матчи
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