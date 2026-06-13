Тарделли о шутке Инфантино про сборную Италии вне ЧМ: «Он проявил неуважение, нельзя говорить такое. Джанни совершил много ошибок с тех пор, как начал общаться с Трампом»

Марко Тарделли осудил слова Джанни Инфантино.

Чемпион мира в составе сборной Италии Марко Тарделли раскритиковал высказывание президента ФИФА Джанни Инфантино о национальной команде.

Инфантино ранее заявил: «ФИФА обсуждала проведение ЧМ с 64 командами – возможно, тогда бы она отобрались. Мы могли бы дойти до 208 сборных…»

«Он проявил неуважение к Италии. Ему нельзя позволять говорить такие вещи, особенно будучи президентом ФИФА.

Он совершил много ошибок с тех пор, как начал общаться с Дональдом Трампом », – заявил Марко Тарделли.

Италия не смогла выйти на ЧМ-2026 после поражения в стыковом матче.