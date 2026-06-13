Тарделли о шутке Инфантино про сборную Италии вне ЧМ: «Он проявил неуважение, нельзя говорить такое. Джанни совершил много ошибок с тех пор, как начал общаться с Трампом»
Марко Тарделли осудил слова Джанни Инфантино.
Чемпион мира в составе сборной Италии Марко Тарделли раскритиковал высказывание президента ФИФА Джанни Инфантино о национальной команде.
Инфантино ранее заявил: «ФИФА обсуждала проведение ЧМ с 64 командами – возможно, тогда бы она отобрались. Мы могли бы дойти до 208 сборных…»
«Он проявил неуважение к Италии. Ему нельзя позволять говорить такие вещи, особенно будучи президентом ФИФА.
Он совершил много ошибок с тех пор, как начал общаться с Дональдом Трампом», – заявил Марко Тарделли.
Италия не смогла выйти на ЧМ-2026 после поражения в стыковом матче.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
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