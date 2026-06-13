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  4. Винисиус о ЧМ-2026: «Самый важный момент в карьере. Я могу изменить историю для Бразилии. Физически нахожусь на уровне, о котором мечтал»

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Винисиус о ЧМ-2026: «Самый важный момент в карьере. Я могу изменить историю для Бразилии. Физически нахожусь на уровне, о котором мечтал»
Винисиус о ЧМ-2026: самый важный момент в карьере.

Вингер сборной Бразилии Винисиус назвал ЧМ-2026 самым важным моментом в карьере.

«Это самый особенный и важный момент в моей карьере. Физически нахожусь на том уровне, о котором я всегда мечтал. В этом сезоне у меня не было травм. Я очень хорошо подготовился к этому моменту.

Игра при Карло Анчелотти дает мне огромное внутреннее спокойствие. Он дает мне много свободы и уверенности, чтобы делать все, что я уже делал за сборную и за «Реал».

Осталось восемь игр. Я могу изменить историю для нашей страны и для игроков.

Я говорю не только о голах и голевых передачах, а о хорошей игре и о том, чтобы вселить в команду необходимую уверенность.

Не имеет значения, сколько голов я забью. Важно то, чего мы добьемся», – сказал Винисиус на пресс-конференции перед первым матчем турнира против сборной Марокко.

Кто выиграет ЧМ-2026?50694 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
logoВинисиус Жуниор
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoчемпионат мира по футболу
logoКарло Анчелотти

Комментарии

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Максимум, что ты сделаешь, так это заплачешь. Ниочем без Крооса, Луки, и особенно Карима
Ответmadaev
Максимум, что ты сделаешь, так это заплачешь. Ниочем без Крооса, Луки, и особенно Карима
Так без Карима ЛЧ брали) первые да) но это ЧМ. Один месяц всего, плей-офф ударно надо команде провести и всё. Вини единственный из основной обоймы Реала кто не получал травмы в этом году.
ОтветFikret Belozoglu
Так без Карима ЛЧ брали) первые да) но это ЧМ. Один месяц всего, плей-офф ударно надо команде провести и всё. Вини единственный из основной обоймы Реала кто не получал травмы в этом году.
Я не знаю, либо это слепой хейт либо проблемы с мозгом. Возможно и то, и то.
Он отличный сезон провел, намного лучше Мбаппе провалившего 2 половину. Ну и два гола в финалах ЛЧ видимо ему Кросс и Лука ассистировали, не джуд и феде

И таких же 22 полуфабриката лайкнули. Не могут признать что Вини лучший ЛВ поколения, говорю как фан барсы
Я... Я... Я
По мне Неймар более статусный и важный игрок сейчас в сб. Бразилий
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Я... Я... Я По мне Неймар более статусный и важный игрок сейчас в сб. Бразилий
Неймар в сто раз лучше Вини, но это в прошлом.
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Я... Я... Я По мне Неймар более статусный и важный игрок сейчас в сб. Бразилий
Важный? Может стоит хотя бы на поле выйти
Бла бла бла . 9 мячей за 50 матчей Лол.
Ответ5t1ck
Бла бла бла . 9 мячей за 50 матчей Лол.
Сколько у Рафика мячей?
ОтветKeelgeek
Сколько у Рафика мячей?
11 за 39 матчей) разница очевидна
Я могу изменить историю для Бразилии
_______________
не можешь. Расисты помешают, стопудово)
Откуда уверенность в 8 матчах у него)
Будет меньше языком болтать, материться, разговаривать с мячом, со штангой, строить из себя актёра, может что и выйдет
Вини будет главным разочарованием ЧМ. Он был хорош только в Реале Анчелотти
ОтветАлександр Колосов
Вини будет главным разочарованием ЧМ. Он был хорош только в Реале Анчелотти
Сложно разочароваться в футболисте от которого мало кто чего-то ожидает. Все прекрасно понимают что вне Реала он достаточно средненький бегунок, а его статистика за сборную это только подчеркивает.
Я, я, я - судя по его выступлению, с командным духом проблемы. Пеле так никогда себя не выпячивал. Впрочем, что это я - вспоминаю непонятных игроков...
ОтветСанитар-волк
Я, я, я - судя по его выступлению, с командным духом проблемы. Пеле так никогда себя не выпячивал. Впрочем, что это я - вспоминаю непонятных игроков...
Пеле? Серьезно?🤣
ОтветСанитар-волк
Я, я, я - судя по его выступлению, с командным духом проблемы. Пеле так никогда себя не выпячивал. Впрочем, что это я - вспоминаю непонятных игроков...
Просто эго играет он хочет перетянуть ожидания от Неймара на себя , обделаются они
Обиженка продолжает балаболить))
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