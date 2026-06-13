Винисиус о ЧМ-2026: «Самый важный момент в карьере. Я могу изменить историю для Бразилии. Физически нахожусь на уровне, о котором мечтал»

Вингер сборной Бразилии Винисиус назвал ЧМ-2026 самым важным моментом в карьере.
«Это самый особенный и важный момент в моей карьере. Физически нахожусь на том уровне, о котором я всегда мечтал. В этом сезоне у меня не было травм. Я очень хорошо подготовился к этому моменту.
Игра при Карло Анчелотти дает мне огромное внутреннее спокойствие. Он дает мне много свободы и уверенности, чтобы делать все, что я уже делал за сборную и за «Реал».
Осталось восемь игр. Я могу изменить историю для нашей страны и для игроков.
Я говорю не только о голах и голевых передачах, а о хорошей игре и о том, чтобы вселить в команду необходимую уверенность.
Не имеет значения, сколько голов я забью. Важно то, чего мы добьемся», – сказал Винисиус на пресс-конференции перед первым матчем турнира против сборной Марокко.
Он отличный сезон провел, намного лучше Мбаппе провалившего 2 половину. Ну и два гола в финалах ЛЧ видимо ему Кросс и Лука ассистировали, не джуд и феде
И таких же 22 полуфабриката лайкнули. Не могут признать что Вини лучший ЛВ поколения, говорю как фан барсы
По мне Неймар более статусный и важный игрок сейчас в сб. Бразилий
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не можешь. Расисты помешают, стопудово)