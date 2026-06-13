Винисиус о ЧМ-2026: «Самый важный момент в карьере. Я могу изменить историю для Бразилии. Физически нахожусь на уровне, о котором мечтал»

Винисиус о ЧМ-2026: самый важный момент в карьере.

Вингер сборной Бразилии Винисиус назвал ЧМ-2026 самым важным моментом в карьере.

«Это самый особенный и важный момент в моей карьере. Физически нахожусь на том уровне, о котором я всегда мечтал. В этом сезоне у меня не было травм. Я очень хорошо подготовился к этому моменту.

Игра при Карло Анчелотти дает мне огромное внутреннее спокойствие. Он дает мне много свободы и уверенности, чтобы делать все, что я уже делал за сборную и за «Реал ».

Осталось восемь игр. Я могу изменить историю для нашей страны и для игроков.

Я говорю не только о голах и голевых передачах, а о хорошей игре и о том, чтобы вселить в команду необходимую уверенность.

Не имеет значения, сколько голов я забью. Важно то, чего мы добьемся», – сказал Винисиус на пресс-конференции перед первым матчем турнира против сборной Марокко.