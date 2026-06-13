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  4. Министр иммиграции Канады о Парти: «Проведение крупных мероприятий не меняет иммиграционного законодательства страны»

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Министр иммиграции Канады о Парти: «Проведение крупных мероприятий не меняет иммиграционного законодательства страны»
Министр иммиграции Канады объяснила запрет Парти во въезде в страну.

Министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Лена Диаб прокомментировала ситуацию вокруг футболиста Томаса Парти.

Полузащитнику «Вильярреала» было отказано во въезде в Канаду. Ожидается, что бывший хавбек «Арсенала» не сыграет в первом матче ЧМ-2026 за команду Ганы против Панамы.

«Канада гордится тем, что является принимающей страной чемпионата мира по футболу, и работает над тем, чтобы обеспечить успешное проведение мероприятия, сохраняя при этом безопасность канадцев.

Канада последовательно заявляет, что проведение крупных мероприятий не меняет иммиграционного законодательства страны.

Каждый человек, желающий въехать в Канаду, рассматривается индивидуально, на основе имеющихся фактов и применимого законодательства», – говорится в заявлении Лены Диаб.

Канада не пустила Парти из Ганы из-за дела об изнасилованиях. Что известно

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky News
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Комментарии

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Прошло несколько лет с тех пор, как Парти обвинили. Никакого развития ситуация не получила. Получается, что за несколько лет ничего не смогли доказать. Но выновный он, видимо, по умолчанию, и ему нельзя на ЧМ. Какой же это позор. Какие же это позорные страны, тошнит уже.
ОтветN. Vidich
Прошло несколько лет с тех пор, как Парти обвинили. Никакого развития ситуация не получила. Получается, что за несколько лет ничего не смогли доказать. Но выновный он, видимо, по умолчанию, и ему нельзя на ЧМ. Какой же это позор. Какие же это позорные страны, тошнит уже.
а ты был бы рад, если таких как Парти впускали, например, в Россию? а если он и тут кого нибудь изнасиловал, ты бы самый первый писал бы "устроили проходной двор из страны".
Ответorobinskym
а ты был бы рад, если таких как Парти впускали, например, в Россию? а если он и тут кого нибудь изнасиловал, ты бы самый первый писал бы "устроили проходной двор из страны".
Видич говорит о том, что вина Парти не доказана, хотя дело идёт уже несколько лет. Если бы он был насильником, чья вина была бы доказана, то сейчас бы сидел в тюрьме, а не в заявке сборной на ЧМ.
А как же презумпция невиновности?
ОтветАлексей Ненахов
А как же презумпция невиновности?
Комментарий скрыт
ОтветАлексей Ненахов
А как же презумпция невиновности?
Так он не сидит в тюрьме - вот вам и действие презумпции невиновности.

Вы термины просто используете не по назначению, расширительно. А так это нормальная практика не пускать в страну людей с возбужденными уголовными делами против них, тем более по таким статьям.

И к презумпции невиновности тут отношения никакого нет.
Да-да, и случайно это случилось с лидером сборной, которая оказалась в одной группе с вашими хозяевами
ОтветКамбоджа Иванов
Да-да, и случайно это случилось с лидером сборной, которая оказалась в одной группе с вашими хозяевами
А судью из Сомали не пустили из-за того что он в одной группе с США наверное)) Конечно все понимаю, Канада те еще политиканы, но свидетели конспирологии такую чушь иногда пишут)
ОтветКамбоджа Иванов
Да-да, и случайно это случилось с лидером сборной, которая оказалась в одной группе с вашими хозяевами
Гана справится с Панамой и без Партея. Остальные игры у ганцев в США, куда его пустят.
Когда заявку подавали надо было это заявлять, мол приезжайте к нам на ЧМ но мы не всех пустим и т.д. Посмотрел бы я как вас выбрали бы с США
ОтветМаксим Прокофьев
Когда заявку подавали надо было это заявлять, мол приезжайте к нам на ЧМ но мы не всех пустим и т.д. Посмотрел бы я как вас выбрали бы с США
А что проведение чемпионата мира означает что в страну надо пускать всех?
ОтветБутербродский
А что проведение чемпионата мира означает что в страну надо пускать всех?
Спортсменов всех, зрителей в обычном порядке
Память о чм 2018 года еще долго будет в сердцах людей . Настолько классный настолько дружелюбный чм еще долго прийдется ждать .
Ответумаров95
Память о чм 2018 года еще долго будет в сердцах людей . Настолько классный настолько дружелюбный чм еще долго прийдется ждать .
Вот да
ЧМ 2018 был праздником свободы
Нынешний это жалкая пародия
Ответумаров95
Память о чм 2018 года еще долго будет в сердцах людей . Настолько классный настолько дружелюбный чм еще долго прийдется ждать .
И то что туда не отобрались сша и укры сделало этот чм еще лучше и дружелюбнее
Диаб - ливанская фамилия. Успешные защищаются от непреуспевших
Ответano
Диаб - ливанская фамилия. Успешные защищаются от непреуспевших
Amr Diab) Samıy izvestnıy
Значитца, в Испании пребывать Парти может, в вашем гегемоне Англии - может, а в святой Канаде - нельзя?
Получается, в либерасто-толерастной Канаде презумпция невиновности не для каких-то там африканцев.
Забавно как страны вроде Канады, США, Британии или ЕС оправдывают законом отказы во въезде отдельно взятым людям, а потом толпами пускают людей с сомнительными бэкграундом и документами по всевозможным беженским программам, а они там потом торгуют наркотиками, убивают и насилуют
Сша станут чемпионом, просто у всех будут игроков банить))) к 250-и летию)
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