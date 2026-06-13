Министр иммиграции Канады о Парти: «Проведение крупных мероприятий не меняет иммиграционного законодательства страны»

Министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Лена Диаб прокомментировала ситуацию вокруг футболиста Томаса Парти.
Полузащитнику «Вильярреала» было отказано во въезде в Канаду. Ожидается, что бывший хавбек «Арсенала» не сыграет в первом матче ЧМ-2026 за команду Ганы против Панамы.
«Канада гордится тем, что является принимающей страной чемпионата мира по футболу, и работает над тем, чтобы обеспечить успешное проведение мероприятия, сохраняя при этом безопасность канадцев.
Канада последовательно заявляет, что проведение крупных мероприятий не меняет иммиграционного законодательства страны.
Каждый человек, желающий въехать в Канаду, рассматривается индивидуально, на основе имеющихся фактов и применимого законодательства», – говорится в заявлении Лены Диаб.
Канада не пустила Парти из Ганы из-за дела об изнасилованиях. Что известно
Вы термины просто используете не по назначению, расширительно. А так это нормальная практика не пускать в страну людей с возбужденными уголовными делами против них, тем более по таким статьям.
И к презумпции невиновности тут отношения никакого нет.
ЧМ 2018 был праздником свободы
Нынешний это жалкая пародия