Министр иммиграции Канады о Парти: «Проведение крупных мероприятий не меняет иммиграционного законодательства страны»

Министр иммиграции Канады объяснила запрет Парти во въезде в страну.

Министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Лена Диаб прокомментировала ситуацию вокруг футболиста Томаса Парти .

Полузащитнику «Вильярреала » было отказано во въезде в Канаду. Ожидается, что бывший хавбек «Арсенала» не сыграет в первом матче ЧМ-2026 за команду Ганы против Панамы.

«Канада гордится тем, что является принимающей страной чемпионата мира по футболу, и работает над тем, чтобы обеспечить успешное проведение мероприятия, сохраняя при этом безопасность канадцев.

Канада последовательно заявляет, что проведение крупных мероприятий не меняет иммиграционного законодательства страны.

Каждый человек, желающий въехать в Канаду, рассматривается индивидуально, на основе имеющихся фактов и применимого законодательства», – говорится в заявлении Лены Диаб.

Канада не пустила Парти из Ганы из-за дела об изнасилованиях. Что известно