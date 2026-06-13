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  4. Флаг Ирана освистали во время церемонии открытия ЧМ в США

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Флаг Ирана освистали во время церемонии открытия ЧМ в США

Болельщики освистали флаг Ирана во время церемонии открытия ЧМ-2026 в США перед матчем американской сборной с Парагваем (4:1).

Инцидент произошел в Инглвуде (Калифорния) на фоне конфликта на Ближнем Востоке между США и Ираном.

Группа хакеров, связанная с Ираном, заявила о взломе дронов ФБР и угрожает атаковать ЧМ: «Никогда не знаешь, когда один из беспилотников окажется у автобуса вашей команды»

Кто выиграет ЧМ-2026?50693 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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Комментарии

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Вообще непонятно по каким таким соображениям этот ЧМ проходит в США.
Тут нетолько ЧМ в США проводить нельзя,но и вообще все спортсмены США должны быть отстранены от международных соревнований
ОтветГлор_Барсы!
Вообще непонятно по каким таким соображениям этот ЧМ проходит в США. Тут нетолько ЧМ в США проводить нельзя,но и вообще все спортсмены США должны быть отстранены от международных соревнований
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ОтветГлор_Барсы!
Вообще непонятно по каким таким соображениям этот ЧМ проходит в США. Тут нетолько ЧМ в США проводить нельзя,но и вообще все спортсмены США должны быть отстранены от международных соревнований
Смотрю, ты прям шаришь в этих темах
Иран это не забудет базы в заливе напряглись
ОтветАлександр Чижов_1117154491
Иран это не забудет базы в заливе напряглись
"Работайте, братья" ©)
Обиделись что цены на топливо в космосе? Ну дык это не Иранский режим виноват .
ОтветKristinaL
Обиделись что цены на топливо в космосе? Ну дык это не Иранский режим виноват .
Они далеко не в космосе
ОтветKristinaL
Обиделись что цены на топливо в космосе? Ну дык это не Иранский режим виноват .
Так США топливо продает, им только лучше от этого
Это самый худший чм мира!
Как ни день то скандал.
А это вообще безобразие. Никакого уважение ни к стране ни к флагу.
Какая бы ни была страна они отобрались на этот чм заслуженно и значит этл их право.
Я лично сам сейчас буду болеть за Иран и против Америки.
Футболисты же не только за власть выступают, но и за свою историю и культуру и за своих людей и боллельщиков
ОтветKlok 123
Это самый худший чм мира! Как ни день то скандал. А это вообще безобразие. Никакого уважение ни к стране ни к флагу. Какая бы ни была страна они отобрались на этот чм заслуженно и значит этл их право. Я лично сам сейчас буду болеть за Иран и против Америки. Футболисты же не только за власть выступают, но и за свою историю и культуру и за своих людей и боллельщиков
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ОтветSergio19882007
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И справедливо орут! Потому что эти 40 лет Иран находится в списке врагов Америки. И в этот список иранцы не сами себя внесли
Я бы пожал каждому представителю Ирана руку за то что они не отказались ехать на ЧМ, ( и тем самым не пустили позорную Италию на мундиаль).
Иранцы еще и виноваты что на них напала демократическая армия юсей, во дают америкосы
Мерзавцы! Ирану и его героическому народу должен рукоплескать весь мир! Они поставили на колени негодяев, которые напали на них. А миф о "непобедимой" американской армии превратили в анекдот))
ОтветГуго Оберштейн
Мерзавцы! Ирану и его героическому народу должен рукоплескать весь мир! Они поставили на колени негодяев, которые напали на них. А миф о "непобедимой" американской армии превратили в анекдот))
Народ Ирана древний с богатыми традициями. Но режим аятолл под охраной исламских бригад держит его в средневековом рабстве и нищете уже почти 50 лет. Каждый день недовольных, включая подростков, вешают прелюдно на площадях.
Ответdagerd
Народ Ирана древний с богатыми традициями. Но режим аятолл под охраной исламских бригад держит его в средневековом рабстве и нищете уже почти 50 лет. Каждый день недовольных, включая подростков, вешают прелюдно на площадях.
Твое какое дело какой у них режим? Кто тебе дал право определять, что хорошо или что плохо для иранского народа? И если так все плохо в Иране, если народ живет под гнетом режим аятолл и под страхом расправ от КСИР, то почему, зная что американо-израильские агрессоры нанесут ракетные удары, население всех городов вышло на улицы, тем самым показав, что они со своей страной и ничего не боятся?
мммм медятина, это демократический свист не путаем 👈🏼
религиозные фанатики, что с них взять
ОтветMister Sandman
религиозные фанатики, что с них взять
Да могут быть и не фанатики. Посмотри хоть отрывками эфиры блогеров, где они в зарубежную чат рулетку заходят. Бывает, что нормально реагируют, но в большинстве своем, если человек прям из США, а не выходец из другой страны, живущий в США, то там прям либо сразу переключают, узнав, что блогер из России, либо гонят и переключают.
У них даже в мыслях не возникает, что в той же России может быть все на нормальном уровне
А Мексиканцы на открытии американский освистали, но отдельного поста на главной не было)
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