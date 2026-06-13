Флаг Ирана освистали во время церемонии открытия ЧМ в США
Болельщики освистали флаг Ирана во время церемонии открытия ЧМ-2026 в США перед матчем американской сборной с Парагваем (4:1).
Инцидент произошел в Инглвуде (Калифорния) на фоне конфликта на Ближнем Востоке между США и Ираном.
Группа хакеров, связанная с Ираном, заявила о взломе дронов ФБР и угрожает атаковать ЧМ: «Никогда не знаешь, когда один из беспилотников окажется у автобуса вашей команды»
Кто выиграет ЧМ-2026?50693 голоса
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
Комментарии
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Тут нетолько ЧМ в США проводить нельзя,но и вообще все спортсмены США должны быть отстранены от международных соревнований
Как ни день то скандал.
А это вообще безобразие. Никакого уважение ни к стране ни к флагу.
Какая бы ни была страна они отобрались на этот чм заслуженно и значит этл их право.
Я лично сам сейчас буду болеть за Иран и против Америки.
Футболисты же не только за власть выступают, но и за свою историю и культуру и за своих людей и боллельщиков
У них даже в мыслях не возникает, что в той же России может быть все на нормальном уровне