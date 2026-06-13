Флаг Ирана освистали во время церемонии открытия ЧМ в США

Болельщики освистали флаг Ирана во время церемонии открытия ЧМ-2026 в США перед матчем американской сборной с Парагваем (4:1).

Инцидент произошел в Инглвуде (Калифорния) на фоне конфликта на Ближнем Востоке между США и Ираном.

Группа хакеров, связанная с Ираном, заявила о взломе дронов ФБР и угрожает атаковать ЧМ: «Никогда не знаешь, когда один из беспилотников окажется у автобуса вашей команды»