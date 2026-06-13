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Леонардо Ди Каприо, Том Круз, Билл Гейтс, Пэрис Хилтон, Тоби Магуайр, Аня Тейлор-Джой, Джордж Лукас, Холли Берри, Бекхэм, Абдул-Джаббар и другие звезды посетили матч США – Парагвай на ЧМ
Звезды шоу-бизнеса и спорта посетили матч сборной США на ЧМ по футболу.

Многие звезды шоу-бизнеса и спорта посетили стартовый матч сборной США на ЧМ по футболу.

Команда тренера Маурисио Почеттино в Лос-Анджелесе переиграла сборную Парагвая со счетом 4:1.

На стадионе «Соу-Фай Стэдиум» присутствовали такие селебрити, как Леонардо Ди Каприо, Том Круз, Билл Гейтс, Пэрис Хилтон, Тоби Магуайр, Джордж Лукас, София Вергара, Оуэн Уилсон, Джейми Фокс, Холли Берри.

Актриса Аня Тейлор-Джой была на трибунах в платье в цветах сборной Аргентины.

Из спортивных знаменитостей игру посетили, в частности, Дэвид Бекхэм и Карим Абдул-Джаббар.

Фото: скриншоты трансляции

70 492 зрителя посетили матч США и Парагвая на ЧМ-2026. Это максимальная вместимость «Соу-Фай Стэдиум»

Кто выиграет ЧМ-2026?50692 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная США по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoчемпионат мира по футболу
Брэд Питт
logoДэвид Бекхэм
logoЛеонардо Ди Каприо
logoБилл Гейтс
logoТоби Магуайр
logoКарим Абдул-Джаббар
Пэрис Хилтон
фото
logoДжордж Лукас

Комментарии

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Как жаль, что старина Джеффри не дожил, тоже наверное с друзьями бы пришёл за компанию... o_0
xD
ОтветHollywood Hogan
Как жаль, что старина Джеффри не дожил, тоже наверное с друзьями бы пришёл за компанию... o_0 xD
Раш? он вроде живой) то наверное другой
Ответmestre Nani
Раш? он вроде живой) то наверное другой
Эйнштейн!
Интересно, Бэкхем придет на игру родной Англии?
ОтветОлег Грачёв
Интересно, Бэкхем придет на игру родной Англии?
НЕТ БЛ НЕ ПРИДЕТ. Такой тупой вопрос
В фильме Джорджа Лукаса - США убивает Парагвай. В ролях Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Том Круз, Тоби Магуайр, Холли Берри и другие...))
А где Киркоров?
ОтветБуручага
А где Киркоров?
Так он же -румын.
ОтветБуручага
А где Киркоров?
Вошел не в ту дверь.
Ну хоть какой-то из Магуайров на ЧМ попал…
ОтветSomeone from Internet
Ну хоть какой-то из Магуайров на ЧМ попал…
может и сыграть еще))
Однажды в Лос-Анджелесе. Брэд Питт вообще не стареет
ОтветSpaten
Однажды в Лос-Анджелесе. Брэд Питт вообще не стареет
Питт тут вообще вылитый Роберт Рэдфорд.
ОтветSpaten
Однажды в Лос-Анджелесе. Брэд Питт вообще не стареет
Это не он. У него харя здоровая, не перепутать. Плюс татуировка на правой руке что-то типа креста.
Когда сначала читал фамилии людей,думал речь о Формуле 1 идет
ОтветHighbury 14
Когда сначала читал фамилии людей,думал речь о Формуле 1 идет
... А я вспоминаю MSG, как минимум , половина будет , если счёт в серии с SA станет 3-2( баскетбол).
Анька самая стильная
ОтветWhite Bone
Анька самая стильная
У неё отец аргентинец, там ее детство прошло.
Это не Питт, скорее Роб Лоу
Видно, что голливудским очень тяжко. Пришлось 2 часа сидеть смотреть непонятный соккер
Ответmad89
Видно, что голливудским очень тяжко. Пришлось 2 часа сидеть смотреть непонятный соккер
Ну а что поделать? Хайп не пахнет.
Но надеюсь, что они хотя бы ко второму тайму выучили правила)
Ответmad89
Видно, что голливудским очень тяжко. Пришлось 2 часа сидеть смотреть непонятный соккер
Ну да, особенно, Бэкс слабо в соккере рубит! Но вообще могу сказать, что по отзывам кучи моих друзей из Штатов появление Месси в МЛС, повысило общий интерес к соккеру даже не в разы, а на порядок. Это стало модным трендом, в том числе и в высшей светской богеме, а футболки и прочий мерч с его именем расходятся буквально миллионам! Даже в северных штатах, уж не говорю про Юг, где очень высок процент испаноязычного населения, среди которого соккер и так был весьма востребован!
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