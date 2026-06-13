Леонардо Ди Каприо, Том Круз, Билл Гейтс, Пэрис Хилтон, Тоби Магуайр, Аня Тейлор-Джой, Джордж Лукас, Холли Берри, Бекхэм, Абдул-Джаббар и другие звезды посетили матч США – Парагвай на ЧМ

Звезды шоу-бизнеса и спорта посетили матч сборной США на ЧМ по футболу.

Многие звезды шоу-бизнеса и спорта посетили стартовый матч сборной США на ЧМ по футболу.

Команда тренера Маурисио Почеттино в Лос-Анджелесе переиграла сборную Парагвая со счетом 4:1.

На стадионе «Соу-Фай Стэдиум» присутствовали такие селебрити, как Леонардо Ди Каприо, Том Круз, Билл Гейтс, Пэрис Хилтон, Тоби Магуайр, Джордж Лукас, София Вергара, Оуэн Уилсон, Джейми Фокс, Холли Берри.

Актриса Аня Тейлор-Джой была на трибунах в платье в цветах сборной Аргентины.

Из спортивных знаменитостей игру посетили, в частности, Дэвид Бекхэм и Карим Абдул-Джаббар.

Фото: скриншоты трансляции

70 492 зрителя посетили матч США и Парагвая на ЧМ-2026. Это максимальная вместимость «Соу-Фай Стэдиум»