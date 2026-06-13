Леонардо Ди Каприо, Том Круз, Билл Гейтс, Пэрис Хилтон, Тоби Магуайр, Аня Тейлор-Джой, Джордж Лукас, Холли Берри, Бекхэм, Абдул-Джаббар и другие звезды посетили матч США – Парагвай на ЧМ
Звезды шоу-бизнеса и спорта посетили матч сборной США на ЧМ по футболу.
Многие звезды шоу-бизнеса и спорта посетили стартовый матч сборной США на ЧМ по футболу.
Команда тренера Маурисио Почеттино в Лос-Анджелесе переиграла сборную Парагвая со счетом 4:1.
На стадионе «Соу-Фай Стэдиум» присутствовали такие селебрити, как Леонардо Ди Каприо, Том Круз, Билл Гейтс, Пэрис Хилтон, Тоби Магуайр, Джордж Лукас, София Вергара, Оуэн Уилсон, Джейми Фокс, Холли Берри.
Актриса Аня Тейлор-Джой была на трибунах в платье в цветах сборной Аргентины.
Из спортивных знаменитостей игру посетили, в частности, Дэвид Бекхэм и Карим Абдул-Джаббар.
Фото: скриншоты трансляции
70 492 зрителя посетили матч США и Парагвая на ЧМ-2026. Это максимальная вместимость «Соу-Фай Стэдиум»
Кто выиграет ЧМ-2026?50692 голоса
Испания
Франция
Англия
Аргентина
Бразилия
Португалия
Германия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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xD
Но надеюсь, что они хотя бы ко второму тайму выучили правила)