США одержали крупнейшую победу на ЧМ в своей истории – 4:1 с Парагваем. В 1930-м обыграли Бельгию и Парагвай со счетом 3:0

Сборная США победила на ЧМ с разницей в 3 мяча впервые за 96 лет.

Сборная США переиграла команду Парагвая (4:1) в Лос-Анджелесе в матче первого тура ЧМ-2026 .

Американская команда одержала крупнейшую победу на чемпионатах мира в своей истории.

С разницей в три мяча американцы победили в третий раз, а случилось это впервые за 96 лет. В 1930 году команда обыграла Бельгию (3:0) и Парагвай (3:0).

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча США – Парагвай.