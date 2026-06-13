США одержали крупнейшую победу на ЧМ в своей истории – 4:1 с Парагваем. В 1930-м обыграли Бельгию и Парагвай со счетом 3:0
Сборная США победила на ЧМ с разницей в 3 мяча впервые за 96 лет.
Сборная США переиграла команду Парагвая (4:1) в Лос-Анджелесе в матче первого тура ЧМ-2026.
Американская команда одержала крупнейшую победу на чемпионатах мира в своей истории.
С разницей в три мяча американцы победили в третий раз, а случилось это впервые за 96 лет. В 1930 году команда обыграла Бельгию (3:0) и Парагвай (3:0).
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча США – Парагвай.
Кто выиграет ЧМ-2026?50690 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta
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Могут удивить на этом чемпионате 🏆
Очень интересную игру показали