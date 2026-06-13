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  4. США одержали крупнейшую победу на ЧМ в своей истории – 4:1 с Парагваем. В 1930-м обыграли Бельгию и Парагвай со счетом 3:0

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США одержали крупнейшую победу на ЧМ в своей истории – 4:1 с Парагваем. В 1930-м обыграли Бельгию и Парагвай со счетом 3:0
Сборная США победила на ЧМ с разницей в 3 мяча впервые за 96 лет.

Сборная США переиграла команду Парагвая (4:1) в Лос-Анджелесе в матче первого тура ЧМ-2026.

Американская команда одержала крупнейшую победу на чемпионатах мира в своей истории.

С разницей в три мяча американцы победили в третий раз, а случилось это впервые за 96 лет. В 1930 году команда обыграла Бельгию (3:0) и Парагвай (3:0).

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча США – Парагвай.

Кто выиграет ЧМ-2026?50690 голосов
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ПортугалияСборная Португалии по футболу
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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta
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Комментарии

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Американцы выглядят пока очень убедительно! Все носятся и отрабатывают на поле, постоянно нацелены на атаку, приятно смотреть на такой футбол)
ОтветAlex.K71
Американцы выглядят пока очень убедительно! Все носятся и отрабатывают на поле, постоянно нацелены на атаку, приятно смотреть на такой футбол)
Но очень много брака при контроле мяча. Нормальный соперник такое прощать не будет.
Ответfunkymonkey
Но очень много брака при контроле мяча. Нормальный соперник такое прощать не будет.
Да какая разница, как сыграли. Главное, что одержали убедительную победу и почти гарантированно вышли из группы (даже если американцы проиграют следующие 2 матча, с 3 очками при разнице мячей +3 выйти в плей-офф очень высокие шансы)
ОтветАура Джейсона Тейтума
Все на Никольскую!
Даже по матч тв не показали )
ОтветАура Джейсона Тейтума
Все на Никольскую!
Все на Пятую авеню!
Американцы , молодцы!
Могут удивить на этом чемпионате 🏆
Очень интересную игру показали
Парагвай смотрелся очень слабо, по этому матчу трудно увидеть настоящий уровень Американцев
ОтветЮрий Кузин_1116847326
Парагвай смотрелся очень слабо, по этому матчу трудно увидеть настоящий уровень Американцев
А перед началом турнира все говорили, что у парагвайцев очень закрытая команда, пробить оборону которой очень непросто. Но американцы им сразу четвёрку отгрузили
ОтветАлександр Турубаров
А перед началом турнира все говорили, что у парагвайцев очень закрытая команда, пробить оборону которой очень непросто. Но американцы им сразу четвёрку отгрузили
Ну если глубоко следить за футболом, то вообще то Парагвай в последних 5 матчах отошел от оборонительной схемы игры. Тренер решил зачем то больше играть в атаку.
Чилаверт не играет разве за Парагвай?🇵🇾
ОтветАрман Арманов
Чилаверт не играет разве за Парагвай?🇵🇾
Нет, за них играет Рожерио Сени (он принял гражданство Парагвая и решил тряхнуть стариной)
Молодцы. Хорошее начало. Продолжайте так же 👍.
Интересная команда у штатов. Парагвай -тускло пока. Смотрим дальше.
У США программа минимум - 1/2 финала.
И это через 96 лет!
Где посмотреть в записи матч? На кинопоиске какой то бред пишут, подписки все есть
Ответdystopia
Где посмотреть в записи матч? На кинопоиске какой то бред пишут, подписки все есть
Матч
ОтветJoseph William Frazier
Матч
И то только по их подписке
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