Сборную Англии обокрали в США – во время перевозки груза на базу. Грабители забрали бутсы, мячи и экипировку команды

Сборная Англии стала жертвой грабителей на ЧМ-2026 в США.
Были украдены бутсы футболистов, официальные мячи турнира и ключевая тренировочная экипировка, сообщает Daily Mail.
Кража произошла во время перевозки груза из Флориды на базу национальной команды Swope Soccer Village в Канзас-Сити, где англичане будут базироваться как минимум следующие три недели.
Команда тренера Томаса Тухеля 13 июня должна была провести первую тренировку на базе в штате Миссури, но сейчас персонал пытается понять, что было украдено и что осталось.
Отмечается, что среди оставшегося груза остался только один мяч.
«Мы расследуем возможную кражу оборудования из транспортного средства команды, которое прибыло в Канзас-Сити. Расследование продолжается», – сообщили в полицейском управлении Канзас-Сити.
Ай-я-я-я-яй украли форму украли!
Ни за что, ни прочто суки обобрали!
«Отмечается, что среди оставшегося груза остался только один мяч»
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Интересно, как долго шло расследование