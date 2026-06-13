Сборную Англии обокрали в США – во время перевозки груза на базу. Грабители забрали бутсы, мячи и экипировку команды

Сборную Англии по футболу обокрали в США.

Сборная Англии стала жертвой грабителей на ЧМ-2026 в США.

Были украдены бутсы футболистов, официальные мячи турнира и ключевая тренировочная экипировка, сообщает Daily Mail.

Кража произошла во время перевозки груза из Флориды на базу национальной команды Swope Soccer Village в Канзас-Сити, где англичане будут базироваться как минимум следующие три недели.

Команда тренера Томаса Тухеля 13 июня должна была провести первую тренировку на базе в штате Миссури, но сейчас персонал пытается понять, что было украдено и что осталось.

Отмечается, что среди оставшегося груза остался только один мяч.

«Мы расследуем возможную кражу оборудования из транспортного средства команды, которое прибыло в Канзас-Сити. Расследование продолжается», – сообщили в полицейском управлении Канзас-Сити.