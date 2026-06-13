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Сборную Англии обокрали в США – во время перевозки груза на базу. Грабители забрали бутсы, мячи и экипировку команды
Сборную Англии по футболу обокрали в США.

Сборная Англии стала жертвой грабителей на ЧМ-2026 в США.

Были украдены бутсы футболистов, официальные мячи турнира и ключевая тренировочная экипировка, сообщает Daily Mail.

Кража произошла во время перевозки груза из Флориды на базу национальной команды Swope Soccer Village в Канзас-Сити, где англичане будут базироваться как минимум следующие три недели.

Команда тренера Томаса Тухеля 13 июня должна была провести первую тренировку на базе в штате Миссури, но сейчас персонал пытается понять, что было украдено и что осталось.

Отмечается, что среди оставшегося груза остался только один мяч.

«Мы расследуем возможную кражу оборудования из транспортного средства команды, которое прибыло в Канзас-Сити. Расследование продолжается», – сообщили в полицейском управлении Канзас-Сити.

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ИспанияСборная Испании по футболу
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БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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Комментарии

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Каким бы говном изошлись британские сми если бы это случилось на ЧМ в России, но нет почему-то такого не было
ОтветYeroffey
Каким бы говном изошлись британские сми если бы это случилось на ЧМ в России, но нет почему-то такого не было
так стопудово след русской мафии найдут)
ОтветYeroffey
Каким бы говном изошлись британские сми если бы это случилось на ЧМ в России, но нет почему-то такого не было
В России этих молодцов искали бы со спутниками и вертолетами, у Штатов уже традиционно плохая организация, лет тридцать назад о таком и помыслить было бы нельзя
Вот это правильные люди ,ведь не правильных в США не пускают
ОтветАлексей Ненахов
Вот это правильные люди ,ведь не правильных в США не пускают
Стопудово судейская бригада из Сомали перепрофилировалась и гадит в оплоте демократии😡
Блин. Чёт смешно🥹
ОтветAdeen
Блин. Чёт смешно🥹
Вспомнил фильм "Большой куш", где в трейлерах жили цыгане, все в цветных рубашках и шубах ) Вот здесь тоже-самое....только все в форме сборной Англии, бутсах и все с мячами )) Представили ? Это очень смешно )
ОтветHopheyeveryday Kos
Вспомнил фильм "Большой куш", где в трейлерах жили цыгане, все в цветных рубашках и шубах ) Вот здесь тоже-самое....только все в форме сборной Англии, бутсах и все с мячами )) Представили ? Это очень смешно )
Томас Тухель:
Ай-я-я-я-яй украли форму украли!
Ни за что, ни прочто суки обобрали!
войска патриотов лишают армию лоялистов обмундирования.
Ответvulturecrow
войска патриотов лишают армию лоялистов обмундирования.
Эффективней было бы в Бостоне всё в залив повыкидывать
Ответvulturecrow
войска патриотов лишают армию лоялистов обмундирования.
Все из-за гербовой бумаги.
"Остался только ОДИН МЯЧ" ))))))))) Ржу в голосину ! Воры с понятиями....последнее не забрали. Оставили на проезд )
Да фигня. В Спортмастер зайдут - новую купят.
ОтветБамбарбиякиргуда
Да фигня. В Спортмастер зайдут - новую купят.
Можно купить в любом военторге
ОтветБамбарбиякиргуда
Да фигня. В Спортмастер зайдут - новую купят.
Или на Вб закажут)
«Но сейчас персонал пытается понять, что было украдено и что осталось»
«Отмечается, что среди оставшегося груза остался только один мяч»
——
Интересно, как долго шло расследование
Ответbimbamboom
«Но сейчас персонал пытается понять, что было украдено и что осталось» «Отмечается, что среди оставшегося груза остался только один мяч» —— Интересно, как долго шло расследование
Наверняка ещё тех самых легендарных британских учёных подключили
Ответbimbamboom
«Но сейчас персонал пытается понять, что было украдено и что осталось» «Отмечается, что среди оставшегося груза остался только один мяч» —— Интересно, как долго шло расследование
Шерлок в деле
В стране третьего мира было бы безопасней провести чм, чем вот это всё
Зря конечно они сборную Сенегала впустили, теперь мучайтесь.
Магкуайр и Палмер никак не успокоятся
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