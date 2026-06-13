Винисиус о Бразилии на ЧМ-2026: «Мы приехали за титулом. Мы на уровне сильнейших сборных и клубов, у нас отличные игроки. Мы здесь для того, чтобы переписать историю»

Винисиус о Бразилии: приехали на ЧМ за титулом.

Винисиус Жуниор рассчитывает на победу Бразилии на ЧМ-2026 .

«Мы приехали за титулом. Мы на уровне сильнейших сборных и клубов, у нас отличные футболисты. Мы становились лучше в последние месяцы.

На чемпионате мира все начинается с нуля. Не имеет значения, кто дошел до финала в прошлый раз, кто выиграл Кубок Америки. Важно лишь то, что произойдет завтра. Мы приехали сюда для того, чтобы переписать историю и провести прекрасный турнир.

Я считаю, что ЧМ отличается от всех других соревнований. Предыдущий турнир научил меня тому, что надо сохранять концентрацию до последней минуты, потому что твое будущее может зависеть от мельчайших деталей. Надеюсь, мы сможем в этот раз выступить иначе и справиться с этими деталями», – сказал вингер «Реала ».

14 июня Бразилия стартует на турнире матчем с Марокко. Также на групповом этапе команда Карло Анчелотти встретится с Гаити (20-го) и Шотландие1й (25-го).