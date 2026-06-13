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  4. Винисиус о Бразилии на ЧМ-2026: «Мы приехали за титулом. Мы на уровне сильнейших сборных и клубов, у нас отличные игроки. Мы здесь для того, чтобы переписать историю»

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Винисиус о Бразилии на ЧМ-2026: «Мы приехали за титулом. Мы на уровне сильнейших сборных и клубов, у нас отличные игроки. Мы здесь для того, чтобы переписать историю»
Винисиус о Бразилии: приехали на ЧМ за титулом.

Винисиус Жуниор рассчитывает на победу Бразилии на ЧМ-2026.

«Мы приехали за титулом. Мы на уровне сильнейших сборных и клубов, у нас отличные футболисты. Мы становились лучше в последние месяцы.

На чемпионате мира все начинается с нуля. Не имеет значения, кто дошел до финала в прошлый раз, кто выиграл Кубок Америки. Важно лишь то, что произойдет завтра. Мы приехали сюда для того, чтобы переписать историю и провести прекрасный турнир.

Я считаю, что ЧМ отличается от всех других соревнований. Предыдущий турнир научил меня тому, что надо сохранять концентрацию до последней минуты, потому что твое будущее может зависеть от мельчайших деталей. Надеюсь, мы сможем в этот раз выступить иначе и справиться с этими деталями», – сказал вингер «Реала».

14 июня Бразилия стартует на турнире матчем с Марокко. Также на групповом этапе команда Карло Анчелотти встретится с Гаити (20-го) и Шотландие1й (25-го).

Кто выиграет ЧМ-2026?50498 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
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БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoСборная Бразилии по футболу
logoчемпионат мира по футболу
logoЛа Лига

Комментарии

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Такие заявления очень сомнительны, когда у тебя в составе 2 игрока из РПЛ, представители турецкого чемпионата и чемпионата Бразилии, один из которых фанат покера и карнавалов
ОтветАлександр М._1117134661
Такие заявления очень сомнительны, когда у тебя в составе 2 игрока из РПЛ, представители турецкого чемпионата и чемпионата Бразилии, один из которых фанат покера и карнавалов
Причём фанат покера и карнавалов буквально лучший игрок в этом коллективе.
ОтветАлександр М._1117134661
Такие заявления очень сомнительны, когда у тебя в составе 2 игрока из РПЛ, представители турецкого чемпионата и чемпионата Бразилии, один из которых фанат покера и карнавалов
Согласен ,но у них Анчелотти.А этот тренер умеет извлекать черта из табакерки
Честно сказать я будто бы слова Романа Ротенберга прочитал! Такое чувство что им это одно ИИ пишет
Ответnoyneim
Честно сказать я будто бы слова Романа Ротенберга прочитал! Такое чувство что им это одно ИИ пишет
Романа многие штудируют, многие прочитали 800 его интервью, Вини один из них
Ответnoyneim
Честно сказать я будто бы слова Романа Ротенберга прочитал! Такое чувство что им это одно ИИ пишет
Это ИИ учиться на основе интервью марино
Лучщая сборная Бразилии была на Мундиале 82 года какую я видел. Они не играли в футбол. Они кайфовали от футбола.говорят сами бразильцы что это была их сборная которая ничего увы не выиграла. Как они играли. Это было что то-Фалькао.Зико Сократес Динамит.Сержиньо .Эдер.Серезо Фонсеко. Команда мечты. Вам Винни до них как до луны. Правда вратарь у них был не о чем фамилию непомню.он от нас с центра поля между ног пропустил)
ОтветПавел_1116679604
Лучщая сборная Бразилии была на Мундиале 82 года какую я видел. Они не играли в футбол. Они кайфовали от футбола.говорят сами бразильцы что это была их сборная которая ничего увы не выиграла. Как они играли. Это было что то-Фалькао.Зико Сократес Динамит.Сержиньо .Эдер.Серезо Фонсеко. Команда мечты. Вам Винни до них как до луны. Правда вратарь у них был не о чем фамилию непомню.он от нас с центра поля между ног пропустил)
Лучший игрок всех ЧМ- это Зубастик
ОтветLospinmaps
Лучший игрок всех ЧМ- это Зубастик
Я бы поспорил
Интересный факт. Последний трофей, который был выиграл сборной Бразилии — Кубок Америки 2019. Это последний крупный турнир, на который Бразилия поехала без Винисиуса в составе. Совпадение? Кто знает.
Губошлеп разбушевался ))
Награждение и титул в МакДаке ждут тебя
ОтветMax Payne
Награждение и титул в МакДаке ждут тебя
Не понял
ОтветMax Payne
Награждение и титул в МакДаке ждут тебя
7 пенальти этому Мессилизу
Вы приехали, чтобы вылететь в 1/4, и то если сильно повезёт
ОтветProline
Вы приехали, чтобы вылететь в 1/4, и то если сильно повезёт
из группы бы выйти)
Бразилия каждый раз приезжает на чемпионат мира с таким заявлением. А потом все встаёт на свои места.
Эта команда ничего не выиграет
Всё дело в том,когда эта "звезда" так самоуверен ,то это и играет злую шутку с ним и с его командой... Посмотрим как Анчелотти с этим справится.
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