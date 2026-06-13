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Анри потерял дар речи после оскорбительной реплики в эфире Fox Sports. Реакция француза разошлась на мемы
Анри потерял дар речи после оскорбительной реплики в эфире Fox Sports.

Бывший защитник сборной США Алекси Лалас поставил в неловкое положение коллег по студии во время эфира футбольного шоу на Fox Sports.

Лалас выступал в программе в роли эксперта вместе с Тьерри Анри и Златаном Ибрагимовичем.

После показа рекламного ролика с британским телеведущим и актером Джеймсом Корденом ведущая Ребекка Лоу предложила обсудить его появление в кадре.

«Как таких называют? Ряженый мудак. Вырядился и готов к выходу», – заявил Лалас.

Американец использовал популярное в британской футбольной культуре жаргонное выражение full kit wanker, которым обычно называют взрослых болельщиков, надевающих полный игровой комплект формы футболиста.

Реплика Лаласа была связана с тем, что Корден в видео появился в полной экипировке сборной США. Слово wanker является оскорбительным и по смыслу близко к словам «мудак» или «придурок».

Лоу, Анри и Ибрагимович заметно растерялись после высказывания эксперта. Особенно эмоциональной получилась реакция француза, кадры с которым разошлись на мемы.

После короткой заминки Лоу попыталась разрядить обстановку: «Хорошо, что мы на американском телевидении!»

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БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Sports
Источник: New York Post
logoЗлатан Ибрагимович
logoТьерри Анри
мемы
logoчемпионат мира по футболу
видео
брань
Алекси Лалас
ахахаха

Комментарии

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wanker это "дрочила"
ОтветLev Sultanov
wanker это "дрочила"
- Чё это он дрочила-то?
- А кто ж не знает? Все знают, самый первый в столице рукоблуд.
ОтветLev Sultanov
wanker это "дрочила"
Хотел написать это. Неужели редакторы спорта не знают перевод этого слова 😳
Вы все не правы, Wanker это бывший французский полузащитник Динамо
Ответzhargal.shadapoff@yandex.ru
Вы все не правы, Wanker это бывший французский полузащитник Динамо
Он Vainqueur, не благодарите , ,с уважением, ваш душнила
ОтветSTB
Он Vainqueur, не благодарите , ,с уважением, ваш душнила
Ну да, Napilnique звучит благороднее Napilnik.
wanker это же Тед Лассо
Ответweed
wanker это же Тед Лассо
wanker это Артем Дзюба
ОтветВечно в бане
wanker это Артем Дзюба
Комментарий удален пользователем
Алекси Лалас зажигает. Помню его ещё волосатым и бородатым гранджером в составе сборной США на ЧМ-94. Костюм стилю не помеха)
ОтветМакс Николаев
Алекси Лалас зажигает. Помню его ещё волосатым и бородатым гранджером в составе сборной США на ЧМ-94. Костюм стилю не помеха)
Придавал сборной особый колорит
ОтветМакс Николаев
Алекси Лалас зажигает. Помню его ещё волосатым и бородатым гранджером в составе сборной США на ЧМ-94. Костюм стилю не помеха)
Эта козлиная бородка забила гол в ворота сборной России в товарищеском матче в 1994 году. На воротах был Заур Хапов.
Сейчас Лалас выглядит как заправский конгессмен
ОтветNews13
Сейчас Лалас выглядит как заправский конгессмен
А на ЧМ-1998 Алекси Лалас сам был "ряженым мудаком". Сейчас бы его назвали фриком 🤡
ОтветCat VasSillnyi
А на ЧМ-1998 Алекси Лалас сам был "ряженым мудаком". Сейчас бы его назвали фриком 🤡
А мне он тогда казался банальным норвежцем ;)
Счастливы мы, чей великий и могучий язык позволяет переводить wanker шестьюдесятью разными способами - от "козлины" до "долбо...ба" и ещё вести оживленную дискуссию относительно точности перевода.
ОтветVartDater
Счастливы мы, чей великий и могучий язык позволяет переводить wanker шестьюдесятью разными способами - от "козлины" до "долбо...ба" и ещё вести оживленную дискуссию относительно точности перевода.
Ну да. А в английском только ведь wanker есть, больше ничего :) Ну и про дискуссии - загуглите сколько в русском и английском языках времен, например.
Английский прост, только если на нем говорить на уровне начинающего. Каждый язык могуч и богат по-разному. Противопоставляя, вы очевидно показываете, что не понимаете о чем говорите (и уже точно не говорите на английском).
ОтветSubcomandante Marcos
Ну да. А в английском только ведь wanker есть, больше ничего :) Ну и про дискуссии - загуглите сколько в русском и английском языках времен, например. Английский прост, только если на нем говорить на уровне начинающего. Каждый язык могуч и богат по-разному. Противопоставляя, вы очевидно показываете, что не понимаете о чем говорите (и уже точно не говорите на английском).
Ты чего? Порвался, что ли? На американские полоски?
"..а ну иди сюда, .. собачье!"
ОтветSimon Petrikov
"..а ну иди сюда, .. собачье!"
Решил ко мне лезть!?!?
Мудак, с каких пор спорта пропускать начал это слово?
ОтветУдарв
Мудак, с каких пор спорта пропускать начал это слово?
Они писали слова похуже. Но им можно, а нам нет
Реакция Ибрагимовича 🙂
Анри: «Аh shit, here we go again»
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