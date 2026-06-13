Анри потерял дар речи после оскорбительной реплики в эфире Fox Sports. Реакция француза разошлась на мемы

Бывший защитник сборной США Алекси Лалас поставил в неловкое положение коллег по студии во время эфира футбольного шоу на Fox Sports.
Лалас выступал в программе в роли эксперта вместе с Тьерри Анри и Златаном Ибрагимовичем.
После показа рекламного ролика с британским телеведущим и актером Джеймсом Корденом ведущая Ребекка Лоу предложила обсудить его появление в кадре.
«Как таких называют? Ряженый мудак. Вырядился и готов к выходу», – заявил Лалас.
Американец использовал популярное в британской футбольной культуре жаргонное выражение full kit wanker, которым обычно называют взрослых болельщиков, надевающих полный игровой комплект формы футболиста.
Реплика Лаласа была связана с тем, что Корден в видео появился в полной экипировке сборной США. Слово wanker является оскорбительным и по смыслу близко к словам «мудак» или «придурок».
Лоу, Анри и Ибрагимович заметно растерялись после высказывания эксперта. Особенно эмоциональной получилась реакция француза, кадры с которым разошлись на мемы.
После короткой заминки Лоу попыталась разрядить обстановку: «Хорошо, что мы на американском телевидении!»
- А кто ж не знает? Все знают, самый первый в столице рукоблуд.
Английский прост, только если на нем говорить на уровне начинающего. Каждый язык могуч и богат по-разному. Противопоставляя, вы очевидно показываете, что не понимаете о чем говорите (и уже точно не говорите на английском).