Мбаппе против, чтобы Дешам возглавил Италию: «Пусть ищут итальянца, Дидье – француз, он наш. Надеюсь, он не пойдет в другую сборную, я давлю на него по этому поводу»
Мбаппе против, чтобы Дешам возглавил сборную Италии: пусть ищут итальянца.
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не хочет, чтобы главный тренер национальной команды Дидье Дешам, который покинет свой пост после чемпионата мира, возглавил другую сборную.
В СМИ появлялись слухи о возможном назначении тренера в сборную Италии.
«Надеюсь, он не станет тренировать другую сборную. Я постоянно давлю на него по этому поводу. Видел, что говорят об Италии – это было бы неприятно.
Это наш тренер, он очень много значит для нас. Многие сборные захотят пригласить его благодаря всем его достижениям. Но пусть Италия ищет итальянца. Дидье – француз, он наш, – сказал Мбаппе в интервью M6.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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