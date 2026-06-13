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  4. Мбаппе против, чтобы Дешам возглавил Италию: «Пусть ищут итальянца, Дидье – француз, он наш. Надеюсь, он не пойдет в другую сборную, я давлю на него по этому поводу»

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Мбаппе против, чтобы Дешам возглавил Италию: «Пусть ищут итальянца, Дидье – француз, он наш. Надеюсь, он не пойдет в другую сборную, я давлю на него по этому поводу»
Мбаппе против, чтобы Дешам возглавил сборную Италии: пусть ищут итальянца.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не хочет, чтобы главный тренер национальной команды Дидье Дешам, который покинет свой пост после чемпионата мира, возглавил другую сборную.

В СМИ появлялись слухи о возможном назначении тренера в сборную Италии

«Надеюсь, он не станет тренировать другую сборную. Я постоянно давлю на него по этому поводу. Видел, что говорят об Италии – это было бы неприятно. 

Это наш тренер, он очень много значит для нас. Многие сборные захотят пригласить его благодаря всем его достижениям. Но пусть Италия ищет итальянца. Дидье – француз, он наш, – сказал Мбаппе в интервью M6. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoКилиан Мбаппе
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logoСборная Италии по футболу
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Комментарии

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У диктатора повышение, уже на международный уровень вышел
Ответxsj2pqdzcv
У диктатора повышение, уже на международный уровень вышел
Скоро он и на макрона наедет с предьявой
Мбаппе наконец-то начал прессинговать
ОтветGeats
Мбаппе наконец-то начал прессинговать
Причем черный - белого
Мбаппе француз, но играет за испанский клуб.
ОтветDizzod
Мбаппе француз, но играет за испанский клуб.
Ну за французский клуб же играл😉
Даже за 2
ОтветDizzod
Мбаппе француз, но играет за испанский клуб.
Он такой же француз, как и все африканские рабы, вывезенные с черного континента) От слова совсем)
У Мбаппе наверняка есть тайный подвал, вовсю забитый орудиями пыток
ОтветGeats
У Мбаппе наверняка есть тайный подвал, вовсю забитый орудиями пыток
Это Черный Властелин?
ОтветGeats
У Мбаппе наверняка есть тайный подвал, вовсю забитый орудиями пыток
Дык, последоваталь Бокассо, Иди Амина
Дешаму стоит поинтересоваться, почему сам Мбаппе в рамках такой похвальной идеи свалил из ПСЖ в "Реал".
ОтветФантом
Дешаму стоит поинтересоваться, почему сам Мбаппе в рамках такой похвальной идеи свалил из ПСЖ в "Реал".
Очевидно же, чтобы французский клуб начал доминировать в ЛЧ)
ОтветЗанзибар Занзибарушка
Очевидно же, чтобы французский клуб начал доминировать в ЛЧ)
А ведь и верно. :)
Дешам: "Мбаппе - француз, он наш. Надеюсь, он не пойдёт в другой клуб..."
Слава богу пока давит, а не пытает
Ну что бедного Мбаппе обижаете, просто ему никто не сказал, что Реал это не во Франции, а читать он не умеет
А где ему работать? Или Вы его будете содержать на свои?
Дидье - наш! Если отвечаешь "нет", то диктатор тебя накажет.
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