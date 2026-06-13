Мбаппе против, чтобы Дешам возглавил Италию: «Пусть ищут итальянца, Дидье – француз, он наш. Надеюсь, он не пойдет в другую сборную, я давлю на него по этому поводу»

Мбаппе против, чтобы Дешам возглавил сборную Италии: пусть ищут итальянца.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не хочет, чтобы главный тренер национальной команды Дидье Дешам , который покинет свой пост после чемпионата мира, возглавил другую сборную.

В СМИ появлялись слухи о возможном назначении тренера в сборную Италии .

«Надеюсь, он не станет тренировать другую сборную. Я постоянно давлю на него по этому поводу. Видел, что говорят об Италии – это было бы неприятно.

Это наш тренер, он очень много значит для нас. Многие сборные захотят пригласить его благодаря всем его достижениям. Но пусть Италия ищет итальянца. Дидье – француз, он наш, – сказал Мбаппе в интервью M6.