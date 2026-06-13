Анчелотти перед стартом Бразилии на ЧМ: «Страх важен. Если ты не боишься и встречаешь льва, он кажется тебе просто котом»
Анчелотти перед первым матчем Бразилии на ЧМ: страх – это хорошо.
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался перед первым матчем команды на ЧМ-2026.
В воскресенье команда сыграет с Марроко в 1-м туре группового этапа.
«Страх – важная составляющая жизни. Если ты не боишься и встречаешь льва, он кажется тебе просто котом. Страх фундаментален, он спасает жизни.
В такие моменты всегда испытываешь беспокойство, хочешь, чтобы твоя команда показала максимально качественную игру. Я от природы очень оптимистичен, думаю, сборная хорошо подготовлена к игре и к чемпионату мира», – сказал Анчелотти.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Globo Esporte
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