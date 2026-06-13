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  4. Анчелотти перед стартом Бразилии на ЧМ: «Страх важен. Если ты не боишься и встречаешь льва, он кажется тебе просто котом»

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Анчелотти перед стартом Бразилии на ЧМ: «Страх важен. Если ты не боишься и встречаешь льва, он кажется тебе просто котом»
Анчелотти перед первым матчем Бразилии на ЧМ: страх – это хорошо.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался перед первым матчем команды на ЧМ-2026

В воскресенье команда сыграет с Марроко в 1-м туре группового этапа. 

«Страх – важная составляющая жизни. Если ты не боишься и встречаешь льва, он кажется тебе просто котом. Страх фундаментален, он спасает жизни.

В такие моменты всегда испытываешь беспокойство, хочешь, чтобы твоя команда показала максимально качественную игру. Я от природы очень оптимистичен, думаю, сборная хорошо подготовлена ​​к игре и ​​к чемпионату мира», – сказал Анчелотти. 

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Globo Esporte
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Комментарии

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Не радуйся, мой свет, — Ей Крыса говорит в ответ, — И не надейся по-пустому! Коль до когтей у них дойдет, То, верно, льву не быть живому: Сильнее кошки зверя нет!

Мышь и крыса.
Крылов.
ОтветКлирик
Не радуйся, мой свет, — Ей Крыса говорит в ответ, — И не надейся по-пустому! Коль до когтей у них дойдет, То, верно, льву не быть живому: Сильнее кошки зверя нет! Мышь и крыса. Крылов.
Браво !
ОтветOldRedWhite
Браво !
Про Республику Берег Слоновой Кости тоже неплохо)
Ты специалист по Африке? В другой ветке про Сомали общались. Или просто такой же умный как и я?
«Правильно мыслишь, Шарапов. Бандит, он под чужой личиной ходит. Вот взять хотя бы вашего красавца Фокса. Бояться их, конечно, не следует, а с опаской относиться обязательно. Это для дела полезней»
©
Карло начал высказываться в стиле бойцов поп мма
Ответгаиска
Карло начал высказываться в стиле бойцов поп мма
В стиле Стэтхэма
Но страх это и плохо. Если идти со страхом, можно столкнуться с котом, но надумать себе что это лев. Добавил Анчи)
Можно взять полено, и думать что это настоящий мальчик.
Кот де Ивуар !
ОтветOldRedWhite
Кот де Ивуар !
Это не кот, а слон.
ОтветRuscello
Это не кот, а слон.
Слонокот !
Как говорят у нас в Италии: Если бы у льва был кот, он был бы бабушкой - сказал Анчелотти
ОтветВинни-Грет
Как говорят у нас в Италии: Если бы у льва был кот, он был бы бабушкой - сказал Анчелотти
Как говорят у нас в России: Без кота жизнь не та! 😺
«Страх - как сосед с дрелью. Чем больше обращаешь внимание, тем громче становится.» (с) Джейсон Анчелотти
Если ты не боишься и встречаешь Рафинью, то он кажется тебе просто Винисиусом
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