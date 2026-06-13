Старт Канады и США на ЧМ-2026, «Барса» грозит главе «Реала» иском о клевете, «Локомотив-Кубань» взял бронзу лиги ВТБ и другие новости

1. Сборная Канады стартовала на домашнем ЧМ-2026 с ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) в 1-м туре – спас Ларин, который забил через две минуты после выхода на замену и принес канадцам первое очко в истории чемпионатов мира.
Сборная США одержала крупнейшую победу на ЧМ в своей истории – 4:1 с Парагваем. Перед матчем выступила Кэти Перри, игру посетило множество звезд.
2. Новости ЧМ-2026. Парти отказано во въезде в Канаду, обвиняемый в изнасилованиях хавбек не сыграет в первом матче Ганы. Трамп не посетил первый матч сборной США на турнире против Парагвая из-за «очень плотного графика». Главе Палестинской футбольной ассоциации не дали визу в США, Раджуб был на матче открытия ЧМ в Мексике. Группа хакеров, связанная с Ираном, заявила о взломе дронов ФБР и угрожает атаковать ЧМ.
Инфлюэнсер и фанатка Роналду Селин Депт встретилась с кумиром и заплакала. Двум фанатам заплатят по 50 тысяч долларов за просмотр всех матчей чемпионата мира – они проведут месяц в кубе на Таймс-сквер. Тухель разрешил женам и девушкам игроков посещать базу сборной Англии и находиться в одном отеле с командой, это было запрещено при Саутгейте.
3. Даниил Медведев отыграл матчбол у 779-й ракетки мира Тейса Богарда и вышел в четвертьфинал в Хертогенбоше, Де Минаур, Маннарино вышли в полуфинал, Оже-Альяссим выбыл. Бублик и Лехечка пробились в полуфинал ATP 250 в Штутгарте.
У женщин Айла Томлянович (Австралия) выбила украинку Даяну Ястремскую во втором круге WTA 250 в Хертогенбоше. Рыбакина, Анисимова, Плишкова выбыли в 1/4 финала WTA 500 в Лондоне.
4. «Барселона» направила президенту «Реала» ходатайство о примирении перед подачей иска о клевете: «Цель – чтобы господин Перес отказался от своих ложных и клеветнических высказываний».
5. «Локомотив-Кубань» победил «Зенит» в решающем матче серии и завоевал бронзу Единой лиги ВТБ.
6. Трансферы. «Урал» назначил Сергея Юрана (с зарплатой 1,8 млн рублей в месяц) на пост главного тренера вместо Василия Березуцкого. «Акрон» подписал принадлежавшего «Ман Сити» Тедича за 1 млн евро. «Индепендьенте» предложил «Спартаку» 1,5 млн долларов за половину прав на Барко. «Бавария» не отпустит Олисе «даже за 500 млн евро», руководство считает вингера «бесценным». Левандовски может перейти в «Чикаго».
7. Действующий президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ель Ким переизбран на новый срок. Венгр Дьердь Элек избран вице-президентом по фигурному катанию, россиянин Александр Кибалко стал вице-президентом по конькобежному спорту. Россиянки Алла Шеховцова, Юлия Андреева и Ульяна Чиркова не вошли в состав технических комитетов. ISU планирует проводить объединенный чемпионат мира раз в 4 года, в остальное время ЧМ будут проходить в обычном формате. Президент организации Ким Чжэ Ель заявил: «У нас пока нет позиции по вопросу допуска россиян. Эта тема будет обсуждаться на ближайшем заседании совета».
8. Бывший футболист сборной Англии, «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и «ПСЖ» Дэвид Бекхэм получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Его жена Виктория и актер Том Круз выступили с поздравительной речью.
9. Никита Кучеров и Андрей Василевский (оба – «Тампа») попали в первую символическую сборную НХЛ сезона-2025/26. Иван Демидов («Монреаль») и Александр Никишин («Каролина») включены в сборную лучших новичков лиги.
10. ФИА пересмотрела результаты Гран-при Монако после одобрения запроса «Альпин» и вернула Пьеру Гасли 3-е место, Изак Аджар («Ред Булл») – 4-й. На Гран-при Барселоны-Каталонии Джордж Расселл («Мерседес») выиграл первую практику, Ландо Норрис («Макларен») был лучшим во второй практике.
11. Адвокат Квинси Промеса заявил в суде, что экс-игрок «Спартака» пережил недельный допрос с мешком на голове в Дубае. Герт-Ян Кнупс предложил отправить нидерландца на психиатрическую экспертизу.
Цитаты дня:
Министр внутренней безопасности США о запрете судье на въезд в страну: «Левые медиа хотят сообщить, что этот парень – жертва, потому что мы настроены против Сомали. Это не так»
Роналду о ЧМ: «У Португалии хорошее поколение и большие надежды, но есть факторы, которые нельзя контролировать. Все пойдет хорошо. Я в порядке – разве вы не видели матчи?»
Ротенберг поздравил с Днем России: «Желаю нашей стране дальнейшего развития и процветания, а ее гражданам – силы, единства, веры в себя и новых поводов гордиться Россией»
Вероника Степанова: «Мировые лыжные гонки абсолютно и безнадежно загибаются. Это «автобус в никуда», водители и пассажиры которого не хотят ничего достичь»
Инфантино о сборной Италии: «ФИФА обсуждала проведение ЧМ с 64 командами – возможно, тогда бы она отобрались. Мы могли бы дойти до 208 сборных…»
Блогер АртПо раскритиковал российских футболистов: «Они плюют на зрителей. Месси дает интервью, Соболев уходит. Ты кто такой?»
«Со мной все в порядке. До свадьбы заживет». Медведева перенесла операцию на стопах
Госсекретарь США Рубио: «Турнир UFC в Белом доме посмотрит миллиард человек»
Ролик дня
Вопрос: это только с США такой прикол или всё же есть смысл платить за эту подписку?
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