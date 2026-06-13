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  4. Старт Канады и США на ЧМ-2026, «Барса» грозит главе «Реала» иском о клевете, «Локомотив-Кубань» взял бронзу лиги ВТБ и другие новости

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Старт Канады и США на ЧМ-2026, «Барса» грозит главе «Реала» иском о клевете, «Локомотив-Кубань» взял бронзу лиги ВТБ и другие новости

1. Сборная Канады стартовала на домашнем ЧМ-2026 с ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) в 1-м туре – спас Ларин, который забил через две минуты после выхода на замену и принес канадцам первое очко в истории чемпионатов мира.

Сборная США одержала крупнейшую победу на ЧМ в своей истории – 4:1 с Парагваем. Перед матчем выступила Кэти Перри, игру посетило множество звезд.

2. Новости ЧМ-2026. Парти отказано во въезде в Канаду, обвиняемый в изнасилованиях хавбек не сыграет в первом матче Ганы. Трамп не посетил первый матч сборной США на турнире против Парагвая из-за «очень плотного графика». Главе Палестинской футбольной ассоциации не дали визу в США, Раджуб был на матче открытия ЧМ в Мексике. Группа хакеров, связанная с Ираном, заявила о взломе дронов ФБР и угрожает атаковать ЧМ.

Инфлюэнсер и фанатка Роналду Селин Депт встретилась с кумиром и заплакала. Двум фанатам заплатят по 50 тысяч долларов за просмотр всех матчей чемпионата мира – они проведут месяц в кубе на Таймс-сквер. Тухель разрешил женам и девушкам игроков посещать базу сборной Англии и находиться в одном отеле с командой, это было запрещено при Саутгейте.

3. Даниил Медведев отыграл матчбол у 779-й ракетки мира Тейса Богарда и вышел в четвертьфинал в Хертогенбоше, Де Минаур, Маннарино вышли в полуфинал, Оже-Альяссим выбыл. Бублик и Лехечка пробились в полуфинал ATP 250 в Штутгарте. 

У женщин Айла Томлянович (Австралия) выбила украинку Даяну Ястремскую во втором круге WTA 250 в Хертогенбоше. Рыбакина, Анисимова, Плишкова выбыли в 1/4 финала WTA 500 в Лондоне.

4. «Барселона» направила президенту «Реала» ходатайство о примирении перед подачей иска о клевете: «Цель – чтобы господин Перес отказался от своих ложных и клеветнических высказываний».

5. «Локомотив-Кубань» победил «Зенит» в решающем матче серии и завоевал бронзу Единой лиги ВТБ.

6. Трансферы. «Урал» назначил Сергея Юрана (с зарплатой 1,8 млн рублей в месяц) на пост главного тренера вместо Василия Березуцкого. «Акрон» подписал принадлежавшего «Ман Сити» Тедича за 1 млн евро. «Индепендьенте» предложил «Спартаку» 1,5 млн долларов за половину прав на Барко. «Бавария» не отпустит Олисе «даже за 500 млн евро», руководство считает вингера «бесценным». Левандовски может перейти в «Чикаго».

7. Действующий президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ель Ким переизбран на новый срок. Венгр Дьердь Элек избран вице-президентом по фигурному катанию, россиянин Александр Кибалко стал вице-президентом по конькобежному спорту. Россиянки Алла Шеховцова, Юлия Андреева и Ульяна Чиркова не вошли в состав технических комитетов. ISU планирует проводить объединенный чемпионат мира раз в 4 года, в остальное время ЧМ будут проходить в обычном формате. Президент организации Ким Чжэ Ель заявил: «У нас пока нет позиции по вопросу допуска россиян. Эта тема будет обсуждаться на ближайшем заседании совета».

8. Бывший футболист сборной Англии, «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и «ПСЖ» Дэвид Бекхэм получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Его жена Виктория и актер Том Круз выступили с поздравительной речью.

9. Никита Кучеров и Андрей Василевский (оба – «Тампа») попали в первую символическую сборную НХЛ сезона-2025/26. Иван Демидов («Монреаль») и Александр Никишин («Каролина») включены в сборную лучших новичков лиги. 

10. ФИА пересмотрела результаты Гран-при Монако после одобрения запроса «Альпин» и вернула Пьеру Гасли 3-е место, Изак Аджар («Ред Булл») – 4-й. На Гран-при Барселоны-Каталонии Джордж Расселл («Мерседес») выиграл первую практику, Ландо Норрис («Макларен») был лучшим во второй практике.

11. Адвокат Квинси Промеса заявил в суде, что экс-игрок «Спартака» пережил недельный допрос с мешком на голове в Дубае. Герт-Ян Кнупс предложил отправить нидерландца на психиатрическую экспертизу.

Цитаты дня:

Министр внутренней безопасности США о запрете судье на въезд в страну: «Левые медиа хотят сообщить, что этот парень – жертва, потому что мы настроены против Сомали. Это не так»

Роналду о ЧМ: «У Португалии хорошее поколение и большие надежды, но есть факторы, которые нельзя контролировать. Все пойдет хорошо. Я в порядке – разве вы не видели матчи?»

Ротенберг поздравил с Днем России: «Желаю нашей стране дальнейшего развития и процветания, а ее гражданам – силы, единства, веры в себя и новых поводов гордиться Россией»

Вероника Степанова: «Мировые лыжные гонки абсолютно и безнадежно загибаются. Это «автобус в никуда», водители и пассажиры которого не хотят ничего достичь»

Инфантино о сборной Италии: «ФИФА обсуждала проведение ЧМ с 64 командами – возможно, тогда бы она отобрались. Мы могли бы дойти до 208 сборных…»

Блогер АртПо раскритиковал российских футболистов: «Они плюют на зрителей. Месси дает интервью, Соболев уходит. Ты кто такой?»

«Со мной все в порядке. До свадьбы заживет». Медведева перенесла операцию на стопах

Госсекретарь США Рубио: «Турнир UFC в Белом доме посмотрит миллиард человек»

Ролик дня

Кто выиграет ЧМ-2026?50689 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Первая новость должна быть такая: "Вскрылся очередной обман, матч тв всё-таки не покажет все игры ЧМ по футболу как анонсировалось ранее! Позорище!"
ОтветЮ. Евгеньевич
Первая новость должна быть такая: "Вскрылся очередной обман, матч тв всё-таки не покажет все игры ЧМ по футболу как анонсировалось ранее! Позорище!"
Вчера уже была такая новость
ОтветЮ. Евгеньевич
Первая новость должна быть такая: "Вскрылся очередной обман, матч тв всё-таки не покажет все игры ЧМ по футболу как анонсировалось ранее! Позорище!"
В записи наверное все покажут
Ларин спас очко Канады 😂
ОтветCat VasSillnyi
Ларин спас очко Канады 😂
Где был Дукалис в этом матче?
ОтветАлександр Иванов
Где был Дукалис в этом матче?
Как обычно, поехал на задание вместе с майором Соловцом, ядрëн-батон
Может есть знатоки тут, подскажите. Вот хочу я посмотреть повтор США-Парагвай. Указывает, что необходима подписка Матча за 500 рублей (и на КиноПоиске тоже). Но все предыдущие матчи спокойно доступны.
Вопрос: это только с США такой прикол или всё же есть смысл платить за эту подписку?
ОтветКирилл Шарапов
Может есть знатоки тут, подскажите. Вот хочу я посмотреть повтор США-Парагвай. Указывает, что необходима подписка Матча за 500 рублей (и на КиноПоиске тоже). Но все предыдущие матчи спокойно доступны. Вопрос: это только с США такой прикол или всё же есть смысл платить за эту подписку?
у меня и на предыдущие стали просить подписку (в Кинопоиске), видимо, брать придётся
ОтветКирилл Шарапов
Может есть знатоки тут, подскажите. Вот хочу я посмотреть повтор США-Парагвай. Указывает, что необходима подписка Матча за 500 рублей (и на КиноПоиске тоже). Но все предыдущие матчи спокойно доступны. Вопрос: это только с США такой прикол или всё же есть смысл платить за эту подписку?
Там вроде повтор на основном Матче в 16:25 по Москве
А где смотреть хайлайты ночных матчей? Как лч на окко
ОтветИгорь Чекунов
А где смотреть хайлайты ночных матчей? Как лч на окко
Хайлайты на sportbox.ru можно смотреть бесплатно:
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/world_cup/spbvideo_NI2334675_clip_SShA___Paragvaj_Goly_i_luchshije_momenty_video_Chempionat_mira_2026_Futbol
, ччччмм, чскегarf#₽33₽_22222221z
ОтветЕвген Курпас
, ччччмм, чскегarf#₽33₽_22222221z
Мяу.
Супер такой праздник ЧМ , но все же выясняется что не все покажет матч тв … обман , крутом обман и бабки …
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