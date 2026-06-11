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  4. Хави исключили из команды легенд «Барсы» из-за позиции против Лапорты на прошедших выборах. Состав определяет Эчеваррия, которого он критиковал во время кампании (As)

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Хави исключили из команды легенд «Барсы» из-за позиции против Лапорты на прошедших выборах. Состав определяет Эчеваррия, которого он критиковал во время кампании (As)
Хави отстранили от участия в матчах легенд «Барсы» из-за Лапорты.

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави был исключен из состава команды легенд клуба на двух последних матчах в Майами и Сеуле. 

Как сообщает As, отстранение Хави связано с его позицией против Жоана Лапорты на прошедших в этом году выборах президента «Барселоны». Хави поддержал кандидатуру Виктора Фонта, который в итоге уступил действующему президенту. 

Отмечается, что данный запрет, вероятно, сохранится и в дальнейшем, поскольку за формирование состава команды легенд отвечает Алехандро Эчеваррия – бывший зять и соратник Лапорты, которого Хави активно критиковал во время выборов. Хави обвинял Эчеваррию в фактическом управлении «Барселоной», и что решение о его увольнении было принято под его влиянием.  

Как передает As, бывший футболист крайне возмущен данной ситуацией. Утверждается, что агенты Хави получили звонок от Луиса Са – бывшего сотрудника агентства Деку и нынешнего организатора матчей ветеранов клуба. Им сообщили, что присутствие Хави нежелательно и его кандидатура для участия в игре в Сеуле была отклонена.

В свою очередь, в «Барсе» утверждают, что речь идет о временной проблеме, которая со временем будет урегулирована.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: As
logoЖоан Лапорта
logoХави
Виктор Фонт
logoБарселона
logoЛа Лига

Комментарии

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Вот так больше чем клуб! Какие бы отношения ни были у Хави с руководством, легендой Барселоны он быть не перестанет
ОтветAleksey Yashin
Вот так больше чем клуб! Какие бы отношения ни были у Хави с руководством, легендой Барселоны он быть не перестанет
Комментарий скрыт
ОтветAleksey Yashin
Вот так больше чем клуб! Какие бы отношения ни были у Хави с руководством, легендой Барселоны он быть не перестанет
его и не исключили из списка легенд Барсы

и не сможет никто, даже если сильно захочет
Где то в кустах здесь спрятался Риго и минусет, написать то нечего, про Реал тут ни слова
ОтветПокерный Футбол
Где то в кустах здесь спрятался Риго и минусет, написать то нечего, про Реал тут ни слова
а как же теневая рука Переса???

100% здесь просматривается!
ОтветХуанитиста
а как же теневая рука Переса??? 100% здесь просматривается!
Перес подкупил Лапорта, чтобы тот выкинул Хави из списка легенд
Какой же позор) семья и днк барсы во всей красе)
ОтветAleksey Sandakov
Какой же позор) семья и днк барсы во всей красе)
🤡-ы
Ещё про отношение Реала к легендам что-то вякают🤣
Ответ[Kimblee]
🤡-ы Ещё про отношение Реала к легендам что-то вякают🤣
Так да) ну, мы давно знаем, что лицемерие и ложь входит в их днк)
Нормальные легенды откажутся играть без Хави.
лол, топ полузащ в истории и никто не знает кто круче Хави или Иньеста.
ОтветupuckuH
Нормальные легенды откажутся играть без Хави. лол, топ полузащ в истории и никто не знает кто круче Хави или Иньеста.
Афеллай 💯
ОтветDimonty
Афеллай 💯
Иван Де Ла Пенья
М-да, вот так из легенд выписывают. Больше чем клуб ✊🏻
Лишь бы на фотографиях не затирали
ОтветAhmed Demha
Лишь бы на фотографиях не затирали
«Товарищ Лапорта, произошла чудовищная ошибка!»
А кого вместо Хави взяли? Фигу может?
ОтветAlibi_URAL
А кого вместо Хави взяли? Фигу может?
Вообще-то там играл легенда "Барсы" Нолито, у которого за плечами в составе клуба целых 14 минут в ЛаЛиге и 237 – в Кубке.
мелочно, вот так история и пишется(
После того как они унизили Хави ,напомню он сначала сам ушел ,его уговорили остаться ,он остался и его в итоге выкинули как собаку .для меня этот клуб опустился .все фанаты Барсы забыли про Хави а это легенда
БЧК подумают многие…
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