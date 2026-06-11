Хави исключили из команды легенд «Барсы» из-за позиции против Лапорты на прошедших выборах. Состав определяет Эчеваррия, которого он критиковал во время кампании (As)

Хави отстранили от участия в матчах легенд «Барсы» из-за Лапорты.

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави был исключен из состава команды легенд клуба на двух последних матчах в Майами и Сеуле.

Как сообщает As, отстранение Хави связано с его позицией против Жоана Лапорты на прошедших в этом году выборах президента «Барселоны». Хави поддержал кандидатуру Виктора Фонта , который в итоге уступил действующему президенту.

Отмечается, что данный запрет, вероятно, сохранится и в дальнейшем, поскольку за формирование состава команды легенд отвечает Алехандро Эчеваррия – бывший зять и соратник Лапорты, которого Хави активно критиковал во время выборов. Хави обвинял Эчеваррию в фактическом управлении «Барселоной», и что решение о его увольнении было принято под его влиянием.

Как передает As, бывший футболист крайне возмущен данной ситуацией. Утверждается, что агенты Хави получили звонок от Луиса Са – бывшего сотрудника агентства Деку и нынешнего организатора матчей ветеранов клуба. Им сообщили, что присутствие Хави нежелательно и его кандидатура для участия в игре в Сеуле была отклонена.

В свою очередь, в «Барсе» утверждают, что речь идет о временной проблеме, которая со временем будет урегулирована.