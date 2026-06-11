Инфантино перед ЧМ призвал журналистов больше говорить о футболе: «Мы здесь ради этого, правда? Это момент радости, праздника»

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции перед стартом ЧМ-2026 призвал журналистов больше говорить о футболе.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
«Это момент радости, праздника. Я очень рад, что этот мяч будет разыгран уже через несколько часов, а трофей будет вручен. Самый невероятный кубок. Трофей и мяч, которые дарят мечту людям по всему миру.
Надеюсь, мы сможем немного поговорить о футболе. Это то, ради чего мы здесь, верно?» – сказал Инфантино.
Инфантино не жалеет, что ЧМ пройдет в США: «Проблемы есть и в Канаде, и в Мексике, для мероприятия такого масштаба это нормально. Решить их все не получится, скорее всего»
Инфантино о запрете арбитру из Сомали во въезде в США: «Иногда полезно порелаксировать. Мы не короли мира, которые могут управлять правительствами и полицией»
В США игроков ЧМ досматривают как преступников. Лучшего судью Африки вообще не пустили в страну
Классическая манипуляция для отвода глаз от серьёзных организационных проблем, коих этот ЧМ подарил и подарит ещё массу!
Инфантино сейчас молится на Месси, Роналду или какую-то другую суперзвезду, чтобы они выдали мега-перформанс и реально отвлекли внимание от околофутбольных моментов, а Джанни потом хвастался бы, что это его заслуга, параллельно нахваливая Трампа!
Там и со сборной Японии забавно вышло, что базу без нормального поля получили, но естественно, в зарубежных СМИ об этом не расскажут)
Когда трамп шарахнул по школе таймс написали тут же. Потом добавили и ещё раз добавили. Что-то я не помню чтобы наши СМИ писали о подобном на нашей войне. У нас дискредитировал можно только армию лаоса
Конечно, полнейшая стыдоба, во что превратилась ФИФА. Продалась с потрохами.
1-е Мая. Демонстрация. Лазит по толпе телерепортер и пристает ко всем с вопросами. Подваливает к рабочему:
- Скажите, какие чувства переполняют Вас в этот день?
- Да пошел ты на###!
Репортер радостно в телекамеру:
- И так по всей стране - шутки, смех, веселье...
Инфантино не футболист, его работа заключается не в игре в футбол. Его работа в организации мероприятия. Когда будет пресс-конференция у Месси или Роналду, там можно поговорить о футболе.
Но с этим человеком можно и нужно говорить о его непосредственной работе - организации мероприятия и проблемах с ней.