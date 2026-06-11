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  4. Инфантино перед ЧМ призвал журналистов больше говорить о футболе: «Мы здесь ради этого, правда? Это момент радости, праздника»

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Инфантино перед ЧМ призвал журналистов больше говорить о футболе: «Мы здесь ради этого, правда? Это момент радости, праздника»
Инфантино перед стартом ЧМ: надеюсь, сможем немного поговорить о футболе.

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции перед стартом ЧМ-2026 призвал журналистов больше говорить о футболе.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Это момент радости, праздника. Я очень рад, что этот мяч будет разыгран уже через несколько часов, а трофей будет вручен. Самый невероятный кубок. Трофей и мяч, которые дарят мечту людям по всему миру.

Надеюсь, мы сможем немного поговорить о футболе. Это то, ради чего мы здесь, верно?» – сказал Инфантино.

Инфантино не жалеет, что ЧМ пройдет в США: «Проблемы есть и в Канаде, и в Мексике, для мероприятия такого масштаба это нормально. Решить их все не получится, скорее всего»

Инфантино о запрете арбитру из Сомали во въезде в США: «Иногда полезно порелаксировать. Мы не короли мира, которые могут управлять правительствами и полицией»

В США игроков ЧМ досматривают как преступников. Лучшего судью Африки вообще не пустили в страну

Кто выиграет ЧМ-2026?32836 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoДжанни Инфантино
logoчемпионат мира по футболу
logoФИФА

Комментарии

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Ахахаххахаха!

Классическая манипуляция для отвода глаз от серьёзных организационных проблем, коих этот ЧМ подарил и подарит ещё массу!

Инфантино сейчас молится на Месси, Роналду или какую-то другую суперзвезду, чтобы они выдали мега-перформанс и реально отвлекли внимание от околофутбольных моментов, а Джанни потом хвастался бы, что это его заслуга, параллельно нахваливая Трампа!
ОтветРостовский Гусь
Ахахаххахаха! Классическая манипуляция для отвода глаз от серьёзных организационных проблем, коих этот ЧМ подарил и подарит ещё массу! Инфантино сейчас молится на Месси, Роналду или какую-то другую суперзвезду, чтобы они выдали мега-перформанс и реально отвлекли внимание от околофутбольных моментов, а Джанни потом хвастался бы, что это его заслуга, параллельно нахваливая Трампа!
https://www.sports.ru/football/blogs/3411784.html
Там и со сборной Японии забавно вышло, что базу без нормального поля получили, но естественно, в зарубежных СМИ об этом не расскажут)
ОтветМаксим Чабанюк
https://www.sports.ru/football/blogs/3411784.html Там и со сборной Японии забавно вышло, что базу без нормального поля получили, но естественно, в зарубежных СМИ об этом не расскажут)
В зарубежных СМИ могут вообще все рассказать.

Когда трамп шарахнул по школе таймс написали тут же. Потом добавили и ещё раз добавили. Что-то я не помню чтобы наши СМИ писали о подобном на нашей войне. У нас дискредитировал можно только армию лаоса
И плевать что США ко всем относятся как к скоту. Захватывают и убивают президентов других стран, поджигают войны в других регионах. Так ведь, продажный Джанни?

Конечно, полнейшая стыдоба, во что превратилась ФИФА. Продалась с потрохами.
Ответivannumber1
И плевать что США ко всем относятся как к скоту. Захватывают и убивают президентов других стран, поджигают войны в других регионах. Так ведь, продажный Джанни? Конечно, полнейшая стыдоба, во что превратилась ФИФА. Продалась с потрохами.
Странно, что тебя не заминусовали.
Когда ничего путного сказать не можешь в защиту, потому что язык в пятой точке по указке хозяина, то конечно лучше умалчивать о проблемах
На Инфантино можно написать "WELLCOME" и постелить перед входом
ОтветАРТУР АЛИЕВ
На Инфантино можно написать "WELLCOME" и постелить перед входом
Можно. Но начнутся вопросы типа «при чем тут колодец и зачем в него входить».
так нет ощущения радости и праздника. одни скандалы и грязь
Вспомнился бородатый советский анекдот.

1-е Мая. Демонстрация. Лазит по толпе телерепортер и пристает ко всем с вопросами. Подваливает к рабочему:
- Скажите, какие чувства переполняют Вас в этот день?
- Да пошел ты на###!
Репортер радостно в телекамеру:
- И так по всей стране - шутки, смех, веселье...
Отвратительно и омерзительно звучит из его уст
Просить говорить о футболе в интервью и пресс-конференции может либо футболист, либо тренер.
Инфантино не футболист, его работа заключается не в игре в футбол. Его работа в организации мероприятия. Когда будет пресс-конференция у Месси или Роналду, там можно поговорить о футболе.
Но с этим человеком можно и нужно говорить о его непосредственной работе - организации мероприятия и проблемах с ней.
Чемпионат мира по футболу с привкусом двойных стандартов. Не представляю, чтобы сборная Ирана по настоящему наслаждалась мундиалем.
ОтветMavric84
Чемпионат мира по футболу с привкусом двойных стандартов. Не представляю, чтобы сборная Ирана по настоящему наслаждалась мундиалем.
Надеюсь, она будет наслаждаться очередным подбитым авианосцем сша, который будет к индии улепетывать.
Походу, у Инфантино плохие предчувствия
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