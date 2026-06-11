Инфантино перед ЧМ призвал журналистов больше говорить о футболе: «Мы здесь ради этого, правда? Это момент радости, праздника»

Инфантино перед стартом ЧМ: надеюсь, сможем немного поговорить о футболе.

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции перед стартом ЧМ-2026 призвал журналистов больше говорить о футболе.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

«Это момент радости, праздника. Я очень рад, что этот мяч будет разыгран уже через несколько часов, а трофей будет вручен. Самый невероятный кубок. Трофей и мяч, которые дарят мечту людям по всему миру.

Надеюсь, мы сможем немного поговорить о футболе. Это то, ради чего мы здесь, верно?» – сказал Инфантино.

Инфантино не жалеет, что ЧМ пройдет в США: «Проблемы есть и в Канаде, и в Мексике, для мероприятия такого масштаба это нормально. Решить их все не получится, скорее всего»

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